Путин рассказал, какой вакциной от коронавируса привился

Вопрос: будет ли Путин встречаться с Зеленским и почему Украина не входит в список недружественных стран?
— Я не считаю украинский народ недружественным. Я вообще считаю, то украинцы и русские — один народ. Из Африки в Израиль приезжают черненькие — и всё равно евреи. А некоторые говорят на идише, не на иврите. И всё равно — еврейский народ. У нас есть народ — мордва, разные части которого говорят на языках, которые отличаются друг от друга больше, чем русский и украинский. Но они понимают, что раскол вреден.
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Будет ли дистант осенью
Вопрос от Максима, третьеклассника из Москвы:
— Через 2 месяца у нас начинается новый учебный год, как мы его встретим: за партой или дома?
— Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Скорее всего, что дети младших классов будут ходить в школу, мы и раньше их не закрывали. Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме. На старшие будем смотреть исходя из конкретной ситуации.
Путин также сказал, что надеется на коллективный иммунитет к этому времени (хотя вчера власти официально признали, что к осени привить 60% россиян не удастся).
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Екатерина Качайлова из Москвы говорит, что врачи в пунктах вакцинации не говорят ей, являются ли ее заболевания противопоказанием для вакцинации.
— У вас наверняка есть лечащий врач, он должен ответить, противопоказана вам прививка или нет. В прививочных пунктах могут и не сказать — там работают медсестры. А речь идет о глубоких специалистах, к ним и надо обратиться.
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Обращение из Омска, Василий Васильков жалуется, что нет бесплатной реабилитации после коронавируса.
Путин говорит, что правительство сейчас работает над этим. Средства на создание системы реабилитации уже выделены.
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Видеообращение из Москвы. Евгений Цветков говорит, что у его супруги-преподавателя есть медотвод, но директор школы требует до 15 июля предоставить документ о вакцинации.
— Это незаконно. При отводе по медицинским соображениям требовать вакцинации никто не имеет права. Если директор школы не знает об этом, надеюсь, она услышит.
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В студии перешли к вопросам от телезрителей. Путин предлагает ведущим самим выбрать следующий вопрос для него.
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Путин говорит, что не верить в коронавирус — опасно для жизни, а прививаться — не опасно.
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Путин говорит, что в среднем 10% людей болеют коронавирусом после вакцинации, но заболевание протекает довольно легко.
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— После первого укола вообще ничего не чувствовал. После второго в 12 часов ночи температура была 37,2. Лег спать, проснулся — температура была 36,6. Через 20 дней взяли кровь, посмотрели результаты — высокий уровень защиты, — рассказывает Путин.
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Почему Путин не привился на видео?
— Скажите правду: президент сделал прививку? Почему видео не показали?
— Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. По поводу видео — не думаю, что это так важно. Если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже показывать надо было? Что касается меня, у нас в гражданском обороте тогда были две вакцины — «Спутник V» и «Вектор». Они обе хорошие, я мог сделать любую, но, знаете, я с врачами не советовался, смотрел по своим знакомым... Они обе хорошие. Как мне показалось, векторовская вакцина действует меньше по времени. А у спутниковской нет побочных факторов. Я принял для себя решение привиться «Спутником V».
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— Общероссийского локдауна не будет?
— Это другой вопрос. Действия наших коллег в регионах направлены на то, чтобы предотвратить локдаун, когда не работают предприятия, падают доходы населения. Известно, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть.
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Первый же вопрос — про коронавирус. Путин говорит, что не поддерживает обязательную вакцинацию.
— Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Есть национальный календарь прививок — это обязательная вакцинация. Были предложения перенести в этот раздел вакцинацию против ковида, но депутаты Госдумы не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала и не является обязательной. Вместе с тем вторая составляющая закона говорит, что в случае подъема эпидемии в некоторых регионах по рекомендации санврачей главы регионов могут вводить обязательную вакцинацию. Именно этой нормой руководители субъектов воспользовались. Никакой неразберихи здесь нет.
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Рядом с Путиным на столе та же кружка, что была на пресс-конференции в конце прошлого года. Тогда же президента спросили, что он пьет.
— Отвар сибирских трав, — ответил Путин.
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Ведущая говорит, что за прямую линию удается ответить на
— В 2019 году, когда прямая линия была в полном формате, поступило больше миллиона вопросов, — вспоминает Путин. — Хочу вас заверить, мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.
Президент говорит, что по некоторым вопросам из прошлых эфиров работа ведется до сих пор.
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Путин зашел в студию, здоровается с ведущими.
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Прямая линия немного задерживается, но мы ждем, верим, что всё скоро начнется.
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Меньше пяти минут остается до начала прямой линии. Говорят, что Путин уже в ЦМТ. Мы тоже готовы рассказывать вам самое интересное.
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Тем временем пришла федеральная сводка по коронавирусу: за последние сутки в России выявлено
Болеют в настоящее время
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По данным на 11:00 мск, Путину поступило
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Кстати, задавать вопросы Путину можно до последних минут прямой линии. Напомним, сделать это можно в приложении «Москва — Путину» (принимаются текстовые, голосовые и видеосообщения), с помощью СМС на номер
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Главная тема вопросов — это коронавирус и вакцинация. Люди жалуются на очереди на прививку и не знают, какую вакцину выбрать. Интересуют жилищные вопросы, программа переселения из аварийного жилья, ипотека и ремонт. Блок вопросов — о детских пособиях и росте цен на продукты.
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Прямая линия с Владимиром Путиным начнется через полчаса.
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Если сложить все прямые линии, Путин пробыл в эфире больше 61 часа. Самая короткая передача была в 2001 году — 2 часа 20 минут. Самая длинная в 2013 году — 4 часа 47 минут.
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Вместе с Путиным на прямой линии будут сидеть телеведущие Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская.
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Интересный факт: до 2012 года прямая линия проходила в декабре, а с 2013-го ее перенесли на более теплое время года, чтобы во время прямых включений из регионов люди не мёрзли.
Вот кадр с прямой линии 2010 года, село Аксёново-Зиловское Забайкальского края. Ведущий говорит, что последние дни температура опускалась до
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Настало время опросов.
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О чём спрашивают Путина
На сайте «Москва — Путину» публикуются вопросы от россиян.
Ирина Комосская из Кемерово признается, что на отдых с детьми в Крыму приходится копить несколько лет и просит президента снизить стоимость перелетов.
— В 2021 году правительство изменило условия назначения пособия детям от 3 до 7 лет. В частности, добавлено правило нулевого дохода. Из-за этого правила подавляющее большинство лишилось права на пособие ввиду того, что в 2020-м мало кто работал, многих уволили. И вообще с детьми такого возраста на работу не хотят брать. А в сёлах и деревнях работы нет вообще. Пожалуйста, уберите это правило, — пишет Елена Кисель из Томска.
— Почему льготная ипотека для многодетных предоставляется только тем семьям, которые стали такими с 2018 года? А что же остальные многодетные семьи, которых больше, чем «новых»? По-моему, это несправедливо, — говорит Алексей Самарин из Нижегородской области.
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С 2018 года вместе с президентом на прямой линии сидят губернаторы, депутаты, министры и руководители профильных ведомств. В любой момент Путин может подключать чиновников для выяснения обстоятельств и решения каких-то проблем. Например, в 2019 году губернатору Красноярского края Александру Уссу пришлось отвечать, почему в новом районе Красноярска нет ни школы, ни парка. А его тюменскому коллеге Александру Моору — о проблеме водоснабжения поселка Каскара.
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По данным на 10:00 мск, жители страны прислали больше 1,5 млн вопросов.
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Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001 года и с тех пор проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2020-го. Путин участвовал в передачах
Наши коллеги из ТАСС посчитали, сколько вопросов задавали Путину в разные годы. Меньше всего вопросов —
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Из-за коронавируса прямая линия пройдет без гостей в студии. Вопросы президенту можно задавать дистанционно через приложение «Москва — Путину». Через него же, возможно, получится выйти на видеосвязь со студией во время прямого эфира.
Вопросы также принимаются с помощью СМС на номер 0-40-40 и по телефону
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Привет, друзья! Начинаем онлайн с 18-й прямой линии президента России Владимира Путина. Она начнется в
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