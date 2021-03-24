Владимир Путин сделал прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, сообщает РИА Новости. Намерение сделать прививку глава государства озвучил вчера во время совещания по вопросам вакцинации. Представители Кремля вдогонку добавили, что мероприятие не будет публичным.
— После вакцинации президент чувствует себя хорошо, завтра у него полноценный рабочий день, — заявил Дмитрий Песков.
Какой вакциной привился президент — не сообщается, «поскольку все три отечественных препарата надежны и эффективны». Отметим, что сейчас на рынке три отечественные разработки — «
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Среди других политиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса, — президент США Джозеф Байден, лидер Турции Реджеп Эрдоган, королева Великобритании