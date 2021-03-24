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Владимир Путин сделал прививку от коронавируса

Как и обещал вчера Кремль, мероприятие прошло тайно, без камер

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Ни Кремль, ни сам Путин не уточняют, какой вакциной прививался президент

Ни Кремль, ни сам Путин не уточняют, какой вакциной прививался президент

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Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, сообщает РИА Новости. Намерение сделать прививку глава государства озвучил вчера во время совещания по вопросам вакцинации. Представители Кремля вдогонку добавили, что мероприятие не будет публичным.

— После вакцинации президент чувствует себя хорошо, завтра у него полноценный рабочий день, — заявил Дмитрий Песков.

Какой вакциной привился президент — не сообщается, «поскольку все три отечественных препарата надежны и эффективны». Отметим, что сейчас на рынке три отечественные разработки — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первые две официально протестированы на людях старше 65 лет.

Подробнее о том, как работает «Спутник V», мы писали в этом материале, здесь можно почитать о вакцине «КовиВак», а здесь мы отвечаем на вопросы об «ЭпиВакКороне».

Среди других политиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса, — президент США Джозеф Байден, лидер Турции Реджеп Эрдоган, королева Великобритании Елизавета II, папа римский Франциск.

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