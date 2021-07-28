Активисты написали открытое письмо об «ЭпиВакКороне». Какие у них претензии к вакцине?

Активисты написали письмо с претензиями к новосибирской вакцине от ковида
Независимая инициативная группа по гражданской вакцинации написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, Минздраву России, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и центру «Вектор». В нем они попросили представить отчет о промежуточных испытаниях новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона».
— Так как у независимых экспертов к вакцине «ЭпиВакКорона» есть много обоснованных сомнений в ее эффективности, а публикация данных о ее защитных свойствах затягивается, просим ведомства скоординировать и ускорить работу по скорейшей публикации промежуточных данных по
Представители группы напомнили, что ранее писали открытое письмо с просьбой провести независимую проверку новосибирской вакцины. По их словам, это сделали, потому что информация о препарате носит закрытый характер, из-за чего возникают сомнения в ее эффективности. «ЭпиВакКорона» зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством, однако защитный титр антител и продолжительность иммунитета неизвестны.
— Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией, показали, что выработанные после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» антитела не способны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает
Представители инициативной группы указали, что в открытом доступе нет информации о промежуточных итогах третьей фазы испытания вакцины. Также «Вектор» предлагает использовать для определения количества антител тест-систему собственного производства, состав которой неизвестен. По мнению независимых экспертов, это вызывает недоверие к «ЭпиВакКороне» и центру «Вектор».
— Согласно постулату доказательной медицины, пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения с недоказанной эффективностью и ставить под сомнение его применение. А это значит, что граждане, привитые вакциной «ЭпиВакКорона», с высокой долей вероятности не имеют действующей защиты от
Авторы попросили Минздрав России опубликовать материалы промежуточных итогов третьей фазы испытаний «ЭпиВакКороны» в открытом доступе. Также ведомство и Роспотребнадзор попросили озвучить данные о заболеваемости граждан, привитых «
— Мы просим Росздравнадзор поддержать наше обращение и публично выступить с призывом открыть промежуточные данные испытаний либо поставить на паузу вакцинацию препаратом с недоказанной эффективностью, в то время как в стране уже есть надежная и проверенная вакцина, — добавили авторы.
Ранее открытое письмо к Минздраву РФ написали участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны». Они провели свое исследование и заявили, что минимум у трети привитых не обнаружили антител к коронавирусу. НГС рассказывал, какие еще претензии возникли у участников испытаний. Позже «Вектор» опубликовал статью, в которой ответил на обвинения в слабой выработке антител.