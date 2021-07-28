Активисты написали открытое письмо об «ЭпиВакКороне». Какие у них претензии к вакцине?

Независимая инициативная группа по гражданской вакцинации написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, Минздраву России, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и центру «Вектор». В нем они попросили представить отчет о промежуточных испытаниях новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона».



— Так как у независимых экспертов к вакцине «ЭпиВакКорона» есть много обоснованных сомнений в ее эффективности, а публикация данных о ее защитных свойствах затягивается, просим ведомства скоординировать и ускорить работу по скорейшей публикации промежуточных данных по III фазе испытаний данной вакцины. Продолжение вакцинации данной вакциной населения без учета ее подтвержденной эффективности, полагаем, может создать угрозу жизни и здоровью граждан, — говорится в тексте письма, подписанном главной инициативной группы Андреем Криницким.

