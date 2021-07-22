«Я Богом целованный, и меня это всё не заденет»: 13 новосибирцев о том, как они спорят с окружающими о вакцинации

Новосибирцы рассказали, спорят ли они о вакцинации с родными и друзьями
Споры вокруг прививок были всегда, а с коронавирусом разгораются еще жарче. Люди ругаются, спорят, перестают дружить друг с другом в соцсетях. Мы решили послушать, как часто такое случается и с какими аргументами. Журналист НГС остановила 13 человек на улице в центре Новосибирска и попросила их рассказать, вызывает ли тема вакцинации конфликты с людьми в их окружении. Результаты нашего опроса выглядят так.
Степан, 23 года, юрист
— Да, возникают дискуссии. Часть окружения говорит, что ставить прививку надо. Часть — что не надо. Главный аргумент у тех, кто не хочет прививаться: а какие будут последствия на длительном этапе, через 10–15–30 лет? У старых людей, например, аргумент: какая мне разница, что будет в последующем? А у молодых: что будет дальше? Я нейтрально отношусь ко всему этому. Для себя еще не решил, буду вакцинироваться или нет.
Екатерина, 26 лет, специалист по подбору персонала
— Я со своими знакомыми ругаюсь, потому что кто-то против, кто-то нет. Я против вакцинации. Потому что она (вакцина. — Прим. ред.) еще неизвестная, ее так быстро сделали, сляпали. Я посмотрю на других людей, какие у них будут последствия. А потом, если что, сделаю. Тем более у меня хороший иммунитет, я не болею. Но я не привыкла навязывать свое мнение другим людям.
Константин, 31 год, специалист по подбору персонала
Екатерина прогуливалась вместе со своим коллегой Константином, который сказал, что привился.
— Я поставил вакцину, у меня все хорошо. Мы периодически говорим с Катей о вакцинации, у нее свое мнение, а у меня — свое. Но мы не ругаемся.
Анна, врач
— У каждого свое мнение, никто никому ничего не навязывает. Это то же самое, как по любому вопросу свое мнение навязывать. А если ты неправа? Зачем его навязывать? В окружении других людей я не переубеждаю, это абсолютно дело каждого. Но у нас реально ковидное цунами. Столько в окружении поумирало! Поэтому у меня вопрос не стоял. Я вакцинировалась, хотя и переболела в декабре очень легко, только с потерей обоняния.
В окружении Анны много тех, кто на словах выступает в поддержку вакцинации, но в действительности по разным причинам еще не привился.
— Ярых антипрививочников я не знаю. Мне кажется, что это раздутая тема. Если бы у нас была импортная вакцина, то привились бы уже все, потому что ей доверяют больше.
Роман, 23 года, работает в проектном строительном институте
— В моем окружении всё абсолютно по-разному: кто-то вакцинируется, кто-то нет. Между собой мы не ругаемся. На работе иногда возникают вопросы, но это больше требования заказчика. По большому счету никакого обязательства в этом плане не было. Но из-за того, что работа командировочная, соответственно, выкладываются требования заказчика, которые необходимо выполнять. У многих есть требование — ПЦР-тест либо вакцинация.
У меня родители живут в другом регионе, поэтому у меня с ними вообще никаких вопросов по этому поводу не возникает.
Оксана, 50 лет, библиотекарь
— Я берегу свое спокойствие и стараюсь ни с кем не спорить. Давно живу и понимаю: а зачем? Потому что у каждого свое мнение. Половина населения не доверяет. Даже сужу по знакомым — многие не доверяют прививке. По моему наблюдению, более агрессивные антипрививочники. Но я думаю, что всех всё равно заставят.
На работе в библиотеке у женщины не было обязательной вакцинации.
— Я поставила «Спутник V». У нас на работе большая часть тоже поставила. Я выросла при Советском Союзе и верю в советскую вирусологию. Те, с кем я работаю, примерно одного возраста. Хотя есть и ровесники-антипрививочники, но они антипрививочники ко всем вакцинам, не только от коронавируса.
Борис, 41 год, программист
— Не особенно ругаюсь. Я считаю, что вакцинироваться необходимо — здесь нет поля для дискуссий. Если человек против, то я не буду его переубеждать. Потому что когда-то, в начале всей этой эпопеи, уже слишком много было таких разговоров. Поэтому не возникает никакого желания тратить время на эти бессмысленные переубеждения. Кто хочет заблуждаться, пусть заблуждается. Мне кажется, все аргументы уже сказаны и показаны. Добавить нечего. Я сам привился. В моем окружении вакцинировалось где-то 30%. Из ближайших родственников привились практически все. Противников вакцинации немного, большая часть переболела и не торопится в связи с этим. Есть один друг-антипрививочник, и это никак не повлияло на наше общение.
Ольга, 38 лет, юрист
— Мы вообще эту тему уже не обсуждаем. Как-то поговорили и хватит. Наверное, прошлым летом обсуждали. Я отношусь нейтрально к вакцинации, пусть кто хочет, тот вакцинируется. Кто не хочет, пусть не вакцинируется. Поэтому конфликтов и не возникает.
Александр, 66 лет, электрик
— Я вообще мало с кем общаюсь, я же пенсионер. Я не вижу необходимости в вакцине. Я никому это не доказываю. А зачем? Моя дочка — противник вакцинации, она не прививалась. У нее иммунитет. Споров у нас с ней не возникает. Вообще меня в школе хорошо учили математике, учительница научила считать. У нас заболевает не больше сотни человек. Процент заболевания меньше 0,1. Смысл? Тем более я хронический сердечник. Вакцинация нежелательна.
Лариса, пенсионерка
— Конечно, возникают разговоры о вакцинации. Я пытаюсь убедить своих детей, чтобы они сделали. У моего сына вместо вакцины переболела вся семья: родители невестки и двое детей. Я живу от них отдельно, поэтому поставила вакцину.
Вика, 19 лет, и Мария, 21 год, студентки НГТУ
— У нас разное мнение. Я вакцинировалась. Мы просто не затрагиваем эту тему, потому что ну все об этом говорят. Не хочется ссориться, — считает Мария (справа на фото).
— А я не вакцинировалась. Это дело каждого. В целом я понимаю, что вакцинация нужна, полезна для здоровья, забота о себе. Но то, как это преподносится в России, — это страшно. Это вызывает недоверие. Я думаю, что придет время — и я решу вакцинироваться. Я не болела коронавирусом, — говорит Виктория (слева на фото).
Данил, 22 года, работает в интернете
— Я стараюсь не думать о вакцинации, чтобы не стало грустно. Один друг говорит, что надо. Другой говорит, что не надо. При мне они не ругались. Но я не ставил вакцину. Пока нам не показали, что это точно работает, тогда, наверное, не надо. Когда мы будем понимать, что это точно работает, тогда надо. Нужно, чтобы куча людей сделала. Если куча умрет, то, наверное, не надо. Я не болел коронавирусом. Я думаю, что я Богом целованный, и меня это всё не заденет.
Что еще интересно почитать о прививках и третьей волне
Сколько человек заразилось ковидом после прививки и существует ли врожденный иммунитет к коронавирусу? На этот вопрос ответила глава территориального Росздравнадзора.
В прививочных пунктах города продолжается ажиотаж. Накануне в одном из торговых центров вновь выстроилась длинная очередь на вакцинацию от коронавируса.
Когда ожидать спада третьей волны? Мы поговорили с вирусологами, директором частной клиники и фельдшером.