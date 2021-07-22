«Я Богом целованный, и меня это всё не заденет»: 13 новосибирцев о том, как они спорят с окружающими о вакцинации

В окружении Анны много тех, кто на словах выступает в поддержку вакцинации, но в действительности по разным причинам еще не привился.



— Ярых антипрививочников я не знаю. Мне кажется, что это раздутая тема. Если бы у нас была импортная вакцина, то привились бы уже все, потому что ей доверяют больше.



Роман, 23 года, работает в проектном строительном институте