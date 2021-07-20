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На вакцинацию от коронавируса в новосибирском ТРЦ пришли десятки людей — очередь попала на видео

Многие хотят получить второй компонент вакцины

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На видео попали десятки человек

На видео попали десятки человек

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В Новосибирске выстроилась длинная очередь на вакцинацию от коронавируса

Сегодня утром, 20 июля, в ТРЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке выстроилась длинная очередь на вакцинацию от ковида. Люди начали собираться до открытия пункта вакцинации.

Сделать прививку в «Эдеме» можно с 11:00, об этом говорится на странице ТРЦ в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, которое сняла корреспондент НГС Мария Миронова, видно несколько десятков человек. Кадры сделали через 10 минут после открытия пункта вакцинации. По словам корреспондента, многие горожане пришли в «Эдем», чтобы поставить второй компонент вакцины.

НГС не удалось связаться с администрацией торгового комплекса, чтобы выяснить, как часто люди приходят на вакцинацию в таком количестве.

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На прошлой неделе подобная ситуация сложилась в ТРЦ «Аура» в Новосибирске. Тогда на видео попала очередь из 50 человек. После этого Минздрав региона попросил увеличить поставки препарата в Новосибирскую область.

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вакцинацияочередькоронавирус
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