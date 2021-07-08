Сколько человек заразились ковидом после прививки и есть ли люди с врожденным иммунитетом? Интервью с экспертом

После вакцинации заразились коронавирусом менее 1% новосибирцев
Пандемия продолжает уносить жизни людей — от коронавирусной инфекции каждый день умирают минимум 10 новосибирцев (и это только по официальным данным). Темпы роста заболеваемости также ухудшаются: сотни людей болеют по второму и третьему кругу, и если раньше в ковидные госпитали попадали в основном пожилые люди, то сейчас тяжело болеет молодежь. При этом до коллективного иммунитета еще далеко — даже власти признали, что вакцинировать к осени запланированные 60% населения не получится. У населения много вопросов к вакцинации. В России зарегистрировано пять вакцин, но какую из них лучше выбрать? Нужно ли измерять количество антител перед прививкой? Через сколько дней после болезни можно делать прививку? Когда одобрят вакцинацию детей и подростков? Журналист НГС Алина Каур поговорила об этом с Еленой Хрусталевой, главой территориального Росздравнадзора в Новосибирской области. Прямой эфир и ответы на вопросы наших читателей смотрите тут. А ниже публикуем расшифровку разговора.
— Чем третья волна отличается от второй (осень 2020 года) и первой (весна 2020 года)?
— Сейчас заражаются новосибирцы более молодого возраста. В первую и вторую волну заражались люди преклонного возраста. В отделениях интенсивной терапии находятся 356 человек (по данным на 06.07.2021) — это достаточно много. Уровень летальности — более
Сама инфекция очень тяжелая, переносится с осложнениями. И она не заканчивается после острого периода. Есть термин Long COVID — постковидный синдром. Инфекция продолжает мучить людей уже после — поражает органы-мишени. Возникают реакции бронхолегочного характера с поражением дыхательной системы, но может поражаться и нервная система — повышается уровень тревожности, возникают психиатрические расстройства. Также поражается сердечно-сосудистая система — это аритмии, тромбозы, достаточно серьезные поражения вплоть до инсультов в связи с тромботическими осложнениями. Поражаются и другие органы-мишени. Могут затрагиваться кожно-волосяные покровы. Все слышали, что могут выпадать волосы в постковидном периоде. Идет гнойничковое поражение кожных покровов.
По сути, когда заканчивается острый период коронавирусной инфекции, то сам ковид не проходит. Дальше он поражает органы-мишени, и человек еще на протяжении полугода или дольше продолжает болеть, но уже в том формате, который выбирает вирус.
Так как инфекция молодая, то эти растянутые по времени последствия пока только изучаются. Но уже понятно, что бесследно вирус не проходит. Профилактировать мы можем масками, перчатками, обработкой рук, но единственная мера, которая защитит, — это вакцинация.
— Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации?
— По статистике Роспотребнадзора, в Новосибирской области после вакцинации заразилось коронавирусом менее 1% населения. После прививки, конечно, можно заразиться. Но заболевание будет протекать в более щадящим режиме — не будет тех осложнений, включая смертельные исходы, которые есть сейчас.
— Какие существуют сейчас вакцины?
— На территории России зарегистрировано уже
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — комбинированная векторная вакцина. Одна из первых вакцин, она многовекторная на основе аденовируса (ослабленный аденовирус, насаженный геном коронавируса). Две дозы вакцины — это два разных аденовируса. По сути она многопрофильная и убивает большой пул мутаций вируса. Применяется от
«Гам-КОВИД-Вак-Лио» — вакцина также разработана институтом Гамалеи. Применяется от +18 до 60 лет.
«ЭпиВакКорона» — вакцина, разработанная новосибирским «Вектором». Синтетическая вакцина, сделанная на основе пептидных генов. Это химически синтезированные пептиды с наличием генома (памяти о коронавирусе). Вакцина также двухкомпонентная. Промежуток между компонентами — до
«КовиВак» — вакцина научного центра имени Чумакова, зарегистрирована
Первые четыре вида вакцин более предпочтительны для наработки уровня иммунитета.
«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина на основе аденовирусной инфекции. Она рекомендована для ревакцинации либо после перенесенного заболевания, когда необходимо поддерживать уровень иммунитета. Применяется от +18 до 60 лет.
Вакцинацию можно проводить всеми вакцинами, которые есть. Но желательно заранее посоветоваться с врачом, потому что есть различные противопоказания и осложнения у людей. И разные виды вакцины могут быть преимущественно щадящими для того или иного вида пациентов.
— Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
— Вакцина, исходя из состава, не может вызвать заболевание. В ней содержатся остатки памяти, остатки гена SARS-CoV-2, то есть там нет самого вируса. Поэтому ПЦР-положительные реакции эти вакцины вызывать не могут. Сейчас в массмедиа много информации, что вакцина якобы вызывает непонятные перестройки в организме, снижает фертильность у молодых людей. Эти вакцины состоят из стандартного набора генов. Они не могут вызвать мутаций.
— Кому нельзя прививаться?
— Есть несколько серьезных противопоказаний к вакцинации.
Во-первых, аллергические реакции. За
Во-вторых, неприятие белковых форматов. Необходимо поговорить с лечащим врачом.
В-третьих, беременность и грудное вскармливание, а также возраст до
Временные противопоказания: лихорадочное состояние или острые инфекционные заболевания, которые могут отягощать вакцинацию. Но если эти острые состояния проходят, то через
Людям с хроническими заболеваниями нужно консультироваться о вакцинации с врачом. Маленький пример: у нас есть клиника Мешалкина, куда попадают пациенты в тяжелом состоянии. Представители клиники рекомендует пациентам поступать на госпитализацию уже вакцинированными. Потому что, к сожалению, прошлый год показал, что уже ослабленный организм после операции еще более ослаблен. И люди могут погибать после операции. Поэтому директор института Мешалкина рекомендовал даже при тяжелых патологиях поступать к ним на лечение после вакцинации. И это оправданная мера. Возраст — это не противопоказание к вакцинации. У нас был пример, когда прививку поставила женщина, которой исполнилось больше
— Какими вакцинами можно привиться в Новосибирской области? Когда поставки «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» сравняются с объемами поставок «
— Это зависит от промышленных объемов производства. Выбор вакцин вызывает большее доверие к вакцинации. Мы надеемся, что сейчас промышленные наработки позволят уравнять количество вакцин. Но мы не занимаемся промышленными мерами, поэтому нам пока сложно прогнозировать.
— Когда в Новосибирске можно будет привиться «Спутником Лайт»?
— «Спутник Лайт» зарегистрирован в мае. Это молодая вакцина, поэтому ждем промышленных наработок. Она уже начала поступать в некоторые регионы. Думаю, что и к нам приедет, но сначала в небольшом количестве. Эта вакцина все-таки рекомендована переболевшим людям и тем, кто делает ревакцинацию.
— Когда в России можно будет привиться вакцинами, одобренными ВОЗ?
— У нас и своих вакцин достаточно много. Я думаю, это зависит от того, как и когда эти вакцины зарегистрируют на территории РФ. Этим занимается юридическое лицо, производитель конкретных вакцин. Лекарственный препарат регистрируется на территории только производителем. Как захотят, так у нас вакцины и появятся.
— Есть категория людей, которые не болели, не прививались, у них даже простуды не было за время пандемии. Есть какие-то исследования на этот счет о врожденном иммунитете или им просто повезло?
— Скорее всего, просто повезло. Но, к сожалению, таких исследований нет. Не факт, что люди, которые не прививались и не болеют, не заразятся через
— Когда будут вакцинировать детей и подростков?
— Сейчас идет наработка информации, проводятся исследования, чтобы изучить возможность применения вакцин на детях. Все-таки вакцина — это медицинский препарат. Все разрешительные особенности этого препарата нарабатываются на пуле людей, на которых они применяются. Если это взрослые люди, старше
— Когда разрешат вакцинироваться беременным и кормящим мамам?
— В НИЦЭМ имени Гамалеи, который разработал вакцину «Гам-КОВИД-Вак», уже рассматривают возможность применения вакцины для беременных и кормящих женщин.
— Какие существуют типы вакцинации?
— Экстренная и плановая.
Экстренная вакцинация идет по эпидемиологическим показаниям. Например, так происходит сейчас — на фоне сильного распространения коронавирусной инфекции. Во-первых, вакцинация не зависит от титра антител. Не факт, что те титры, которые появились после первой болезни, будут чувствительны к этому штамму. Через
Плановая вакцинация — так скажем, в «мирное время», вне эпидемиологических рисков, проводится раз в год.
— Можно ли поставить первую дозу одной вакцины, а вторую — другой вакцины?
— Нежелательно. Вакцины же разные. Два компонента должны быть одной вакцины. Можно не ставить вторую дозу, если после первой возникли нежелательные реакции. Например, аллергия. В случае аллергической реакции вторую дозу вам никто не рекомендует. С течением времени вы просто поставите другую вакцину. А вот ревакцинироваться можно другой вакциной. Они все формируют иммунитет.
— Вторую дозу вакцины обязательно нужно ставить через
— После первой дозы начинает нарабатываться иммунитет, и вот эти временные интервалы рассчитаны на процесс, когда иммунитет формируется окончательно. Все-таки нежелательно превышать.
— Вакцину необходимо ставить в одном и том же месте, потому что они приходят парами? Или можно, например, в разных местах или даже городах?
— У нас есть люди, которые уезжают в командировки и ставят вакцину в других регионах. Если у вас вынужденная ситуация и вы не можете поставить в одном и том же месте, то можно обратиться в ближайший пункт вакцинации, чтобы не превысить срок между двумя дозами —
— При каком количестве антител нужно прививаться?
— Мы опираемся на рекомендации ВОЗ и Минздрава РФ, которые наработали информацию за месяцы изучения коронавируса. На текущий момент наличие антител после болезни не говорит о том, что человек защищен от повторного заболевания. Нет таких наработок, которые показывают, что вот этого титра достаточно, чтобы ты не заболел впредь.
После болезни человек имеет титр антител на тот вирус, который он получил. Сейчас идут мутации, поэтому надо прививаться.
— Сможем ли мы выполнить план по вакцинации 60% к осени?
— У нас должно быть привито до 60% взрослого населения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. В среднем, если взять эпидемиологический процесс, то один человек заражает четырех. Если из этих четырех человек, с которыми общается человек с коронавирусом, будут привиты двое, то формат распространения будет в геометрической прогрессии уменьшаться.
60% взрослого населения Новосибирской области — это около
Две недели назад среднесуточное количество вакцинированных второй дозой составляло порядка 2200 человек. Этого было мало. Нам понадобилось бы
На текущий момент привито 16% от всего взрослого населения региона.
— Некоторые жители Новосибирска по разным причинам опасаются ставить вакцины. Например, боятся, что вакцину могут подменить во время транспортировки — она же дорогая. Как можно удостовериться, что ставят именно вакцину от ковида?
— Есть система мониторинга лекарственных препаратов. Там мы отсматриваем формат движения вакцины, чтобы не было истекших сроков годности, чтобы не было перезамороженных партий. Само движение вакцины прозрачно в системе. Мы видим все трекеры движения, откуда поступила, кем разработана и так далее. Информация анализируется не только нашим ведомством, она анализируется производственными площадками, правительством. Эта информация также помогает выявить наличие тех или иных нюансов у вакцины.
— А лично вы сделали прививку? Какую вакцину выбрали?
— Я прививалась еще в декабре — последнюю дозу поставила
— Почему не получается распределить вакцину так, чтобы людям не приходилось стоять в очереди и чтобы не оказывалось, что вакцина внезапно кончается перед носом у желающих привиться?
— Вакцинацию необходимо планировать — не так, что решил и завтра пошел, а позвонил и записался. У нас сейчас нет листа ожидания, но есть определенные мощности прививочного пункта: вакцины же хранятся в холодильниках, место ограниченно. Поэтому я призываю новосибирцев заранее записываться и идти в поликлинику ставить прививку, чтобы не было социальной напряженности.
— Есть ли сейчас дефицит вакцин? Сколько в запасе?
— Поставки идут еженедельно. Вакцина расходится достаточно эффективно — в зависимости от спроса граждан. Если есть необходимость, то правительство региона выходит на правительство РФ с просьбой увеличить поставки. Если в Новосибирской области повысится спрос на вакцины, то будут приняты меры, чтобы обеспечить этот спрос.
— Если после прививки у человека возникнут осложнения, кто будет нести за это ответственность?
— Надо для себя разобраться, чего боимся. Мы боимся однодневного повышения температуры? Но никто за это отвечать не будет — это нормальная реакция на вакцину. Есть единичные реакции аллергического формата, которые купируются в медицинской организации, где наблюдается человек. Ему оказывают лечение по факту возникновения реакции. Тяжелых последствий после вакцинации не было.
А кто будет отвечать, если человек заболеет коронавирусом и тяжело его перенесет? А кто будет отвечать, если разовьется постковидный синдром с психоэмоциональной нестабильностью? Тогда кто будет отвечать?
— Где и кто может выписать справку о медотводе от вакцинации?
— Если есть медицинские противопоказания, то только лечащий врач.
— Какие ограничения необходимо соблюдать после прививки? Почему место вакцинации нельзя мочить?
— Во-первых, все ограничения рекомендованные, а не обязательные. Мочить нельзя лишь место инъекции — идет естественная местная реакция на введение инородного реагента под кожу. Вводится вакцина на
Также рекомендуют три дня не употреблять алкоголь, потому что он снижает уровень иммунного ответа и вызывает утилизацию геномных моментов. Если вы хотите получить нормальный иммунный ответ, то необходимо потерпеть.
Также с осторожностью допускать физические нагрузки в первые сутки. Более тщательно относиться к приему препаратов, да и просто к контролю своего состояния.
— Где взять справку о том, что переболел коронавирусом?
— Медсправка выдается в медорганизации по месту наблюдения, то есть в поликлинике или стационаре. Мне понятно, почему задают такой вопрос. В Москве и Московской области был эксперимент — с этими справками пускали в различные места общего пребывания. Но новосибирцам нужно посмотреть, для чего им нужна такая справка.
— Есть ли зарегистрированные случаи, когда люди умирали после вакцинации?
— Нет, таких случаев точно нет. У нас за 8 месяцев была только одна нежелательная аллергическая реакция, которую купировали через
— Как сейчас переносят коронавирус дети? Раньше говорили, что они болеют в легкой форме, иногда даже бессимптомно.
— Сейчас у нас есть заболевшие дети, которые находятся в стационарах. Это зависит все-таки от иммунного статуса самого ребенка — есть ослабленные дети, которые переносят тяжело. Есть дети, которые имеют сопутствующие патологии. Это приводит к тому, что вирус протекает более жестко. Но в основном дети болеют легче взрослых.
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Новосибирские врачи объяснили, можно ли прививаться в разгар третьей волны и сколько времени должно пройти после перенесенного заболевания. Читайте, когда ставить прививку, если вы уже переболели ковидом.