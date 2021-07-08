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Сколько человек заразились ковидом после прививки и есть ли люди с врожденным иммунитетом? Интервью с экспертом

30 вопросов о вакцинации главе новосибирского Росздравнадзора

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Во время интервью Елена Хрусталева рассказала и о собственном опыте вакцинации. Она сделала прививку от коронавируса еще в конце 2020 года

Во время интервью Елена Хрусталева рассказала и о собственном опыте вакцинации. Она сделала прививку от коронавируса еще в конце 2020 года

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После вакцинации заразились коронавирусом менее 1% новосибирцев

Пандемия продолжает уносить жизни людей — от коронавирусной инфекции каждый день умирают минимум 10 новосибирцев (и это только по официальным данным). Темпы роста заболеваемости также ухудшаются: сотни людей болеют по второму и третьему кругу, и если раньше в ковидные госпитали попадали в основном пожилые люди, то сейчас тяжело болеет молодежь. При этом до коллективного иммунитета еще далеко — даже власти признали, что вакцинировать к осени запланированные 60% населения не получится. У населения много вопросов к вакцинации. В России зарегистрировано пять вакцин, но какую из них лучше выбрать? Нужно ли измерять количество антител перед прививкой? Через сколько дней после болезни можно делать прививку? Когда одобрят вакцинацию детей и подростков? Журналист НГС Алина Каур поговорила об этом с Еленой Хрусталевой, главой территориального Росздравнадзора в Новосибирской области. Прямой эфир и ответы на вопросы наших читателей смотрите тут. А ниже публикуем расшифровку разговора.

— Чем третья волна отличается от второй (осень 2020 года) и первой (весна 2020 года)?

— Сейчас заражаются новосибирцы более молодого возраста. В первую и вторую волну заражались люди преклонного возраста. В отделениях интенсивной терапии находятся 356 человек (по данным на 06.07.2021) — это достаточно много. Уровень летальности — более 2 тысяч человек за всё время пандемии. Порядка 4% от заболевших погибли за всё время пандемии.

Сама инфекция очень тяжелая, переносится с осложнениями. И она не заканчивается после острого периода. Есть термин Long COVID — постковидный синдром. Инфекция продолжает мучить людей уже после — поражает органы-мишени. Возникают реакции бронхолегочного характера с поражением дыхательной системы, но может поражаться и нервная система — повышается уровень тревожности, возникают психиатрические расстройства. Также поражается сердечно-сосудистая система — это аритмии, тромбозы, достаточно серьезные поражения вплоть до инсультов в связи с тромботическими осложнениями. Поражаются и другие органы-мишени. Могут затрагиваться кожно-волосяные покровы. Все слышали, что могут выпадать волосы в постковидном периоде. Идет гнойничковое поражение кожных покровов.

По сути, когда заканчивается острый период коронавирусной инфекции, то сам ковид не проходит. Дальше он поражает органы-мишени, и человек еще на протяжении полугода или дольше продолжает болеть, но уже в том формате, который выбирает вирус.

Так как инфекция молодая, то эти растянутые по времени последствия пока только изучаются. Но уже понятно, что бесследно вирус не проходит. Профилактировать мы можем масками, перчатками, обработкой рук, но единственная мера, которая защитит, — это вакцинация.

— Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации?

— По статистике Роспотребнадзора, в Новосибирской области после вакцинации заразилось коронавирусом менее 1% населения. После прививки, конечно, можно заразиться. Но заболевание будет протекать в более щадящим режиме — не будет тех осложнений, включая смертельные исходы, которые есть сейчас.

— Какие существуют сейчас вакцины?

— На территории России зарегистрировано уже 5 видов вакцин — они достаточно разноплановые.

«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — комбинированная векторная вакцина. Одна из первых вакцин, она многовекторная на основе аденовируса (ослабленный аденовирус, насаженный геном коронавируса). Две дозы вакцины — это два разных аденовируса. По сути она многопрофильная и убивает большой пул мутаций вируса. Применяется от 18 лет, верхней возрастной границы нет. Промежуток между компонентами — до 21 дня. Люди в возрасте переносят вакцину легче, чем молодежь. Это зависит от уровня иммунного ответа — у молодых людей достаточно выраженный иммунный ответ, поэтому память вакцины в организме начинает вызывать быстрое формирование иммунного ответа. Температура и ломота — это нормальная реакция, которая наблюдается 1–3 дня и легко купируется. Также необходимо добавить, что вторая доза переносится поострее — иммунитет начинает вырабатываться, и реакции являются наработкой иммунного ответа. К этому надо спокойно относиться. Если возникла сильная реакция на вакцину, то можно принять парацетамолсодержащие препараты.

«Гам-КОВИД-Вак-Лио» — вакцина также разработана институтом Гамалеи. Применяется от +18 до 60 лет.

«ЭпиВакКорона» — вакцина, разработанная новосибирским «Вектором». Синтетическая вакцина, сделанная на основе пептидных генов. Это химически синтезированные пептиды с наличием генома (памяти о коронавирусе). Вакцина также двухкомпонентная. Промежуток между компонентами — до 21 дня. Переносится она аналогично, как вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Применяется от +18 лет, верхней возрастной границы нет.

«КовиВак» — вакцина научного центра имени Чумакова, зарегистрирована 19 февраля 2021 года. Она на основе инактивированного SARS-CoV-2 — это один из штаммов вируса. Абсолютная инактивация вируса говорит, что эта вакцина не содержит дополнительных компонентов, ее рекомендуют людям, у которых есть сопутствующие патологии. Вакцина сейчас активно применяется на территории РФ. В Новосибирск она начинает поступать, но пока в небольших объемах — идет наработка промышленных объемов производства. «КовиВак» применяется от +18 до 60 лет.

Первые четыре вида вакцин более предпочтительны для наработки уровня иммунитета.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина на основе аденовирусной инфекции. Она рекомендована для ревакцинации либо после перенесенного заболевания, когда необходимо поддерживать уровень иммунитета. Применяется от +18 до 60 лет.

Вакцинацию можно проводить всеми вакцинами, которые есть. Но желательно заранее посоветоваться с врачом, потому что есть различные противопоказания и осложнения у людей. И разные виды вакцины могут быть преимущественно щадящими для того или иного вида пациентов.

Здесь указаны только те вакцины, которые уже зарегистрированы в России

Здесь указаны только те вакцины, которые уже зарегистрированы в России

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— Какие побочные эффекты могут быть после прививки?

— Вакцина, исходя из состава, не может вызвать заболевание. В ней содержатся остатки памяти, остатки гена SARS-CoV-2, то есть там нет самого вируса. Поэтому ПЦР-положительные реакции эти вакцины вызывать не могут. Сейчас в массмедиа много информации, что вакцина якобы вызывает непонятные перестройки в организме, снижает фертильность у молодых людей. Эти вакцины состоят из стандартного набора генов. Они не могут вызвать мутаций.

— Кому нельзя прививаться?

— Есть несколько серьезных противопоказаний к вакцинации.

Во-первых, аллергические реакции. За 8 месяцев прививочной кампании из порядка 500 тысяч привитых мы зарегистрировали в регионе только одну аллергическую реакцию — она была купирована за 30 минут. Это говорит об уровне безопасности этих вакцин.

Во-вторых, неприятие белковых форматов. Необходимо поговорить с лечащим врачом.

В-третьих, беременность и грудное вскармливание, а также возраст до 18 лет.

Временные противопоказания: лихорадочное состояние или острые инфекционные заболевания, которые могут отягощать вакцинацию. Но если эти острые состояния проходят, то через 2–4 недели после них можно ставить вакцину. Если у человека инфекционное заболевание протекает легко, с небольшим подъемом температуры, то после того, как температура нормализуется, можно сразу ставить вакцину.

Людям с хроническими заболеваниями нужно консультироваться о вакцинации с врачом. Маленький пример: у нас есть клиника Мешалкина, куда попадают пациенты в тяжелом состоянии. Представители клиники рекомендует пациентам поступать на госпитализацию уже вакцинированными. Потому что, к сожалению, прошлый год показал, что уже ослабленный организм после операции еще более ослаблен. И люди могут погибать после операции. Поэтому директор института Мешалкина рекомендовал даже при тяжелых патологиях поступать к ним на лечение после вакцинации. И это оправданная мера. Возраст — это не противопоказание к вакцинации. У нас был пример, когда прививку поставила женщина, которой исполнилось больше 100 лет.

— Какими вакцинами можно привиться в Новосибирской области? Когда поставки «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» сравняются с объемами поставок «Спутника V»?

— Это зависит от промышленных объемов производства. Выбор вакцин вызывает большее доверие к вакцинации. Мы надеемся, что сейчас промышленные наработки позволят уравнять количество вакцин. Но мы не занимаемся промышленными мерами, поэтому нам пока сложно прогнозировать.

— Когда в Новосибирске можно будет привиться «Спутником Лайт»?

— «Спутник Лайт» зарегистрирован в мае. Это молодая вакцина, поэтому ждем промышленных наработок. Она уже начала поступать в некоторые регионы. Думаю, что и к нам приедет, но сначала в небольшом количестве. Эта вакцина все-таки рекомендована переболевшим людям и тем, кто делает ревакцинацию.

Тем, кто переболел коронавирусом, вакцина не нужна до тех пор, пока в организме сохраняется достаточный уровень антител. В среднем это длится полгода

Тем, кто переболел коронавирусом, вакцина не нужна до тех пор, пока в организме сохраняется достаточный уровень антител. В среднем это длится полгода

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— Когда в России можно будет привиться вакцинами, одобренными ВОЗ?

— У нас и своих вакцин достаточно много. Я думаю, это зависит от того, как и когда эти вакцины зарегистрируют на территории РФ. Этим занимается юридическое лицо, производитель конкретных вакцин. Лекарственный препарат регистрируется на территории только производителем. Как захотят, так у нас вакцины и появятся.

— Есть категория людей, которые не болели, не прививались, у них даже простуды не было за время пандемии. Есть какие-то исследования на этот счет о врожденном иммунитете или им просто повезло?

— Скорее всего, просто повезло. Но, к сожалению, таких исследований нет. Не факт, что люди, которые не прививались и не болеют, не заразятся через 2–3 дня. Во время третьей волны коронавирус распространяется более активно, чем во вторую волну, и идет по нарастающей. Первая волна была тяжелой, вторая — еще тяжелее, формат распространения тоже был больше. Третья волна фактически идет молниеносно и обвально. У нас до 180 человек заражается установленным диагнозом. И это не исключает, что человек не прививался и не заболеет. Скорее всего, он заболеет — летом ведь дома не усидишь.

— Когда будут вакцинировать детей и подростков?

— Сейчас идет наработка информации, проводятся исследования, чтобы изучить возможность применения вакцин на детях. Все-таки вакцина — это медицинский препарат. Все разрешительные особенности этого препарата нарабатываются на пуле людей, на которых они применяются. Если это взрослые люди, старше 65 лет, то клинические исследования проходят на этой группе. Если это до 18 лет, то на этой группе. То есть здесь зависит от того, насколько полно разработчики будут проводить клинические исследования, насколько посчитают, что эта вакцина может быть применима именно для детей. Потому что уровень иммунного ответа у всех разный. У детей нестойкий иммунитет, только формирующийся, и там есть свои особенности. Когда иммунологи посчитают уровень безопасности, тогда и будут вакцинировать детей.

— Когда разрешат вакцинироваться беременным и кормящим мамам?

— В НИЦЭМ имени Гамалеи, который разработал вакцину «Гам-КОВИД-Вак», уже рассматривают возможность применения вакцины для беременных и кормящих женщин.

— Какие существуют типы вакцинации?

— Экстренная и плановая.

Экстренная вакцинация идет по эпидемиологическим показаниям. Например, так происходит сейчас — на фоне сильного распространения коронавирусной инфекции. Во-первых, вакцинация не зависит от титра антител. Не факт, что те титры, которые появились после первой болезни, будут чувствительны к этому штамму. Через 6 месяцев после того, как человек переболел, мы рекомендуем вакцинироваться. Сейчас после вакцинации ревакцинация рекомендована через 6–7 месяцев.

Плановая вакцинация — так скажем, в «мирное время», вне эпидемиологических рисков, проводится раз в год.

Сейчас ежедневно вторым компонентом вакцины прививаются около <nobr class="_">5–7 тысяч</nobr> жителей региона

Сейчас ежедневно вторым компонентом вакцины прививаются около 5–7 тысяч жителей региона

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— Можно ли поставить первую дозу одной вакцины, а вторую — другой вакцины?

— Нежелательно. Вакцины же разные. Два компонента должны быть одной вакцины. Можно не ставить вторую дозу, если после первой возникли нежелательные реакции. Например, аллергия. В случае аллергической реакции вторую дозу вам никто не рекомендует. С течением времени вы просто поставите другую вакцину. А вот ревакцинироваться можно другой вакциной. Они все формируют иммунитет.

— Вторую дозу вакцины обязательно нужно ставить через 21 день? А если позже, то что будет?

— После первой дозы начинает нарабатываться иммунитет, и вот эти временные интервалы рассчитаны на процесс, когда иммунитет формируется окончательно. Все-таки нежелательно превышать. 1–2 дня — некритично, но на более длительное время не стоит откладывать вторую дозу.

— Вакцину необходимо ставить в одном и том же месте, потому что они приходят парами? Или можно, например, в разных местах или даже городах?

— У нас есть люди, которые уезжают в командировки и ставят вакцину в других регионах. Если у вас вынужденная ситуация и вы не можете поставить в одном и том же месте, то можно обратиться в ближайший пункт вакцинации, чтобы не превысить срок между двумя дозами — 21 день. А почему желательно ставить в одном и том же месте? Потому что в принципе в этом же месте ваши данные заводят в электронные системы. Вас ждут в том месте вакцинации, куда вы пришли впервые.

«Спутник» стал первой зарегистрированной вакциной от ковида в России

«Спутник» стал первой зарегистрированной вакциной от ковида в России

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— При каком количестве антител нужно прививаться?

— Мы опираемся на рекомендации ВОЗ и Минздрава РФ, которые наработали информацию за месяцы изучения коронавируса. На текущий момент наличие антител после болезни не говорит о том, что человек защищен от повторного заболевания. Нет таких наработок, которые показывают, что вот этого титра достаточно, чтобы ты не заболел впредь.

После болезни человек имеет титр антител на тот вирус, который он получил. Сейчас идут мутации, поэтому надо прививаться.

— Сможем ли мы выполнить план по вакцинации 60% к осени?

— У нас должно быть привито до 60% взрослого населения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. В среднем, если взять эпидемиологический процесс, то один человек заражает четырех. Если из этих четырех человек, с которыми общается человек с коронавирусом, будут привиты двое, то формат распространения будет в геометрической прогрессии уменьшаться.

60% взрослого населения Новосибирской области — это около 1,8–1,9 миллиона человек. Мы предотвратим шквальное распространение инфекции, будут лишь единичные случаи, с которыми медицина эффективно справляется. Тогда мы выйдем из эпидемиологической волны и не попадем в четвертую.

Две недели назад среднесуточное количество вакцинированных второй дозой составляло порядка 2200 человек. Этого было мало. Нам понадобилось бы 11 месяцев, чтобы вакцинировать 60% взрослого населения. Для того чтобы до сентября выполнить поставленные цифры по вакцинации, нам необходимо вакцинировать порядка 20 тысяч человек каждый день. Сейчас идет большой спрос на вакцинацию, люди начали интересоваться этой темой. Вторую дозу приходят ставить около 5–7 тысяч человек в день. Первой дозой среднесуточно прививаются от 7 до 10 тысяч.

На текущий момент привито 16% от всего взрослого населения региона.

— Некоторые жители Новосибирска по разным причинам опасаются ставить вакцины. Например, боятся, что вакцину могут подменить во время транспортировки — она же дорогая. Как можно удостовериться, что ставят именно вакцину от ковида?

— Есть система мониторинга лекарственных препаратов. Там мы отсматриваем формат движения вакцины, чтобы не было истекших сроков годности, чтобы не было перезамороженных партий. Само движение вакцины прозрачно в системе. Мы видим все трекеры движения, откуда поступила, кем разработана и так далее. Информация анализируется не только нашим ведомством, она анализируется производственными площадками, правительством. Эта информация также помогает выявить наличие тех или иных нюансов у вакцины.

— А лично вы сделали прививку? Какую вакцину выбрали?

— Я прививалась еще в декабре — последнюю дозу поставила 31 декабря. Поэтому в новый год вошла с новым иммунитетом. Тогда была одна вакцина — «Спутник V». Вместе со мной прививалась половина сотрудников нашего ведомства, сейчас прививаются остальные сотрудники. Фактически мы достигнем 100% вакцинации по территориальным органам. В ближайшее время я планирую ревакцинироваться.

— Почему не получается распределить вакцину так, чтобы людям не приходилось стоять в очереди и чтобы не оказывалось, что вакцина внезапно кончается перед носом у желающих привиться?

— Вакцинацию необходимо планировать — не так, что решил и завтра пошел, а позвонил и записался. У нас сейчас нет листа ожидания, но есть определенные мощности прививочного пункта: вакцины же хранятся в холодильниках, место ограниченно. Поэтому я призываю новосибирцев заранее записываться и идти в поликлинику ставить прививку, чтобы не было социальной напряженности.

— Есть ли сейчас дефицит вакцин? Сколько в запасе?

— Поставки идут еженедельно. Вакцина расходится достаточно эффективно — в зависимости от спроса граждан. Если есть необходимость, то правительство региона выходит на правительство РФ с просьбой увеличить поставки. Если в Новосибирской области повысится спрос на вакцины, то будут приняты меры, чтобы обеспечить этот спрос.

— Если после прививки у человека возникнут осложнения, кто будет нести за это ответственность?

— Надо для себя разобраться, чего боимся. Мы боимся однодневного повышения температуры? Но никто за это отвечать не будет — это нормальная реакция на вакцину. Есть единичные реакции аллергического формата, которые купируются в медицинской организации, где наблюдается человек. Ему оказывают лечение по факту возникновения реакции. Тяжелых последствий после вакцинации не было.

А кто будет отвечать, если человек заболеет коронавирусом и тяжело его перенесет? А кто будет отвечать, если разовьется постковидный синдром с психоэмоциональной нестабильностью? Тогда кто будет отвечать?

— Где и кто может выписать справку о медотводе от вакцинации?

— Если есть медицинские противопоказания, то только лечащий врач.

Перед вакцинацией человека должен обязательно осмотреть врач

Перед вакцинацией человека должен обязательно осмотреть врач

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— Какие ограничения необходимо соблюдать после прививки? Почему место вакцинации нельзя мочить?

— Во-первых, все ограничения рекомендованные, а не обязательные. Мочить нельзя лишь место инъекции — идет естественная местная реакция на введение инородного реагента под кожу. Вводится вакцина на 1 см внутрь, поэтому достаточно близка к поверхности тела. И когда мы начинаем расчесывать или тереть, то может просто присоединиться какая-то дополнительная инфекция к данному месту. Этим и обусловлена рекомендация. Если есть необходимость помыться, то можно заклеить место инъекции, обезопасить его.

Также рекомендуют три дня не употреблять алкоголь, потому что он снижает уровень иммунного ответа и вызывает утилизацию геномных моментов. Если вы хотите получить нормальный иммунный ответ, то необходимо потерпеть.


Также с осторожностью допускать физические нагрузки в первые сутки. Более тщательно относиться к приему препаратов, да и просто к контролю своего состояния.

— Где взять справку о том, что переболел коронавирусом?

— Медсправка выдается в медорганизации по месту наблюдения, то есть в поликлинике или стационаре. Мне понятно, почему задают такой вопрос. В Москве и Московской области был эксперимент — с этими справками пускали в различные места общего пребывания. Но новосибирцам нужно посмотреть, для чего им нужна такая справка.

— Есть ли зарегистрированные случаи, когда люди умирали после вакцинации?

— Нет, таких случаев точно нет. У нас за 8 месяцев была только одна нежелательная аллергическая реакция, которую купировали через 15–20 минут.

— Как сейчас переносят коронавирус дети? Раньше говорили, что они болеют в легкой форме, иногда даже бессимптомно.

— Сейчас у нас есть заболевшие дети, которые находятся в стационарах. Это зависит все-таки от иммунного статуса самого ребенка — есть ослабленные дети, которые переносят тяжело. Есть дети, которые имеют сопутствующие патологии. Это приводит к тому, что вирус протекает более жестко. Но в основном дети болеют легче взрослых.

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