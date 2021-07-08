Сколько человек заразились ковидом после прививки и есть ли люди с врожденным иммунитетом? Интервью с экспертом

— Какие ограничения необходимо соблюдать после прививки? Почему место вакцинации нельзя мочить?



— Во-первых, все ограничения рекомендованные, а не обязательные. Мочить нельзя лишь место инъекции — идет естественная местная реакция на введение инородного реагента под кожу. Вводится вакцина на 1 см внутрь, поэтому достаточно близка к поверхности тела. И когда мы начинаем расчесывать или тереть, то может просто присоединиться какая-то дополнительная инфекция к данному месту. Этим и обусловлена рекомендация. Если есть необходимость помыться, то можно заклеить место инъекции, обезопасить его.

Также рекомендуют три дня не употреблять алкоголь, потому что он снижает уровень иммунного ответа и вызывает утилизацию геномных моментов. Если вы хотите получить нормальный иммунный ответ, то необходимо потерпеть.



Также с осторожностью допускать физические нагрузки в первые сутки. Более тщательно относиться к приему препаратов, да и просто к контролю своего состояния.

— Где взять справку о том, что переболел коронавирусом?

— Медсправка выдается в медорганизации по месту наблюдения, то есть в поликлинике или стационаре. Мне понятно, почему задают такой вопрос. В Москве и Московской области был эксперимент — с этими справками пускали в различные места общего пребывания. Но новосибирцам нужно посмотреть, для чего им нужна такая справка.

— Есть ли зарегистрированные случаи, когда люди умирали после вакцинации?

— Нет, таких случаев точно нет. У нас за 8 месяцев была только одна нежелательная аллергическая реакция, которую купировали через 15–20 минут.

— Как сейчас переносят коронавирус дети? Раньше говорили, что они болеют в легкой форме, иногда даже бессимптомно.

— Сейчас у нас есть заболевшие дети, которые находятся в стационарах. Это зависит все-таки от иммунного статуса самого ребенка — есть ослабленные дети, которые переносят тяжело. Есть дети, которые имеют сопутствующие патологии. Это приводит к тому, что вирус протекает более жестко. Но в основном дети болеют легче взрослых.

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