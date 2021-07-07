В Новосибирской области повторился антирекорд: 11 человек умерли от ковида за сутки

За последние сутки в Новосибирской области 11 человек умерли от коронавируса — самой молодой пациентке было 35 лет. Подобный антирекорд был зарегистрирован 30 июня.



— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 73, 83, 84 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 35, 65, 76, 83 лет и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2119 человек, — сообщили в оперштабе.