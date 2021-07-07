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В Новосибирской области повторился антирекорд: 11 человек умерли от ковида за сутки

Самой молодой скончавшейся было 35 лет

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В реанимации находятся 365 человек

В реанимации находятся 365 человек

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11 новосибирцев умерли за сутки от коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области 11 человек умерли от коронавируса — самой молодой пациентке было 35 лет. Подобный антирекорд был зарегистрирован 30 июня.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 73, 83, 84 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 35, 65, 76, 83 лет и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2119 человек, — сообщили в оперштабе.

По данным оперативного штаба на 7 июля, в регионе зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии — 48 055 случаев, в том числе у 3301 ребенка.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 365 человек. На ИВЛ — 63 пациента. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5378 пациентов, в том числе 93 ребенка.

За сутки зарегистрировано 4323 обращения с ОРВИ. 42 016 пациентов выздоровели (+41 за сутки).

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые взяли лечение в свои руки.

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