В Новосибирской области повторился антирекорд: 11 человек умерли от ковида за сутки

11 новосибирцев умерли за сутки от коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области 11 человек умерли от коронавируса — самой молодой пациентке было 35 лет. Подобный антирекорд был зарегистрирован 30 июня.
— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 73, 83, 84 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 35, 65, 76, 83 лет и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2119 человек, — сообщили в оперштабе.
По данным оперативного штаба на 7 июля, в регионе зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии —
На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 365 человек. На ИВЛ — 63 пациента. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5378 пациентов, в том числе 93 ребенка.
За сутки зарегистрировано 4323 обращения с ОРВИ.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые взяли лечение в свои руки.