Новый антирекорд: за сутки 11 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области отчитался о статистике по коронавирусу в регионе. За сутки от ковида скончались 11 человек — это новый антирекорд.

— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 46, 65, 68 лет, 71 года и женщины в возрасте 40, 47, 69, 70, 72, 83, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2063 человека, — говорится в сообщении оперштаба.



По данным регионального оперштаба, 11 человек за сутки от коронавируса умерли впервые. Самое большое число погибших за сутки, зарегистрированное прежде, — 10 человек. Такой показатель был, например, 4 февраля 2021 года.