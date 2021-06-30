Новый антирекорд: за сутки 11 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

11 новосибирцев умерли за сутки от коронавируса
Оперштаб Новосибирской области отчитался о статистике по коронавирусу в регионе. За сутки от ковида скончались 11 человек — это новый антирекорд.
— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 46, 65, 68 лет, 71 года и женщины в возрасте 40, 47, 69, 70, 72, 83, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2063 человека, — говорится в сообщении оперштаба.
По данным регионального оперштаба, 11 человек за сутки от коронавируса умерли впервые. Самое большое число погибших за сутки, зарегистрированное прежде, — 10 человек. Такой показатель был, например, 4 февраля 2021 года.
Кроме того, за последние сутки в регионе зафиксировали 173 новых случая ковида. А сходные цифры по заболевшим (+179 за сутки) были в ноябре.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4677 пациентов, в том числе 101 ребенок.
В отделениях реанимации находятся 346 человек. На ИВЛ — 80 пациентов.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые взяли лечение в свои руки.