Еще десять человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще
За последние сутки в Новосибирской области
— По данным оперативного штаба, на утро
Всего в регионе, по данным оперштаба, умерли 1260 человек. В отделениях реанимации — 113 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.
6 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы. Взрослых пациентов с диагнозом
Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба, — больше 650 новосибирцев умерли за месяц. Эта цифра больше той, которую сообщил оперштаб НСО. Информацию прокомментировал региональный Минздрав.