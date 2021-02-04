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Еще десять человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

За сутки зарегистрировано 134 новых случая заражения

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Всего в регионе, по данным оперштаба, умерли 1260 человек<br>

Всего в регионе, по данным оперштаба, умерли 1260 человек

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В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 10 пациентов

За последние сутки в Новосибирской области 10 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 48 лет.

— По данным оперативного штаба, на утро 4 февраля в регионе выявлено 32 786 случаев коронавирусной инфекции (+134 за сутки), в том числе у 1845 детей. 30 368 пациентов выздоровели (+213 за сутки). Скончались еще 10 пациентов: мужчины в возрасте 48, 55, 65, 68, 74, 88 лет и женщины в возрасте 50, 82, 89, 94 лет, — говорится в сообщении.

Всего в регионе, по данным оперштаба, умерли 1260 человек. В отделениях реанимации — 113 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

6 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы. Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1530. В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом — 840 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 1 205 536 тестов на коронавирус.

Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба, — больше 650 новосибирцев умерли за месяц. Эта цифра больше той, которую сообщил оперштаб НСО. Информацию прокомментировал региональный Минздрав.

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COVID-19Новосибирскстатистикакоронавирус
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