Еще десять человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

За последние сутки в Новосибирской области 10 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 48 лет .



— По данным оперативного штаба, на утро 4 февраля в регионе выявлено 32 786 случаев коронавирусной инфекции (+134 за сутки), в том числе у 1845 детей. 30 368 пациентов выздоровели (+213 за сутки). Скончались еще 10 пациентов : мужчины в возрасте 48, 55, 65, 68, 74, 88 лет и женщины в возрасте 50, 82, 89, 94 лет, — говорится в сообщении.

