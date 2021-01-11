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Росстат и оперштаб НСО разошлись в числе умерших от ковида: объяснение Минздрава

Число умерших, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в 4 раза выше, чем у оперштаба

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Окончательные данные по смертности за 2020 год появятся во втором квартале 2021 года

Окончательные данные по смертности за 2020 год появятся во втором квартале 2021 года

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В Минздраве НСО объяснили заниженные данные по смертности от ковида в ноябре

В Минздраве Новосибирской области назвали неполными данные о коронавирусных смертях, которые зафиксированы в Росстате и оперштабе. В конце декабря Росстат сообщил, что в ноябре больше 650 новосибирцев умерли от COVID-19. При этом, по данным оперштаба, за период с 1 ноября по 30 ноября в Новосибирской области от коронавируса скончались 153 человека.

— Данные о смертности от COVID-19 на территории Новосибирской области за ноябрь 2020 года, в том числе опубликованные Федеральной службой государственной статистики, не являются окончательными и могут быть скорректированы, — заявили в новосибирском Минздраве в ответ на запрос НГС о разнице данных.

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В ведомстве уточнили, что полная информация за 2020 год появится только во втором квартале 2021 года.

— Основная причина смерти устанавливается на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования пациента, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней, — прокомментировали в региональном Минздраве в ответ на запрос НГС.

В ноябре управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику. Количество умерших людей выросло почти в два раза. Так, если в ноябре 2019 года было зафиксировано 2703 записи о смерти, то в этом году их стало на 2447 больше. Всего в ноябре этого года в Новосибирской области скончались 5150 человек.

В статистике за октябрь общее количество смертей за аналогичный период прошлого года тоже сильно отличается от ситуации в этом году. В октябре 2020-го умерших людей стало на тысячу больше.

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COVID-19Новосибирсккоронавирус
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