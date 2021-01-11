Росстат и оперштаб НСО разошлись в числе умерших от ковида: объяснение Минздрава

В Минздраве Новосибирской области назвали неполными данные о коронавирусных смертях, которые зафиксированы в Росстате и оперштабе. В конце декабря Росстат сообщил, что в ноябре больше 650 новосибирцев умерли от COVID-19 . При этом, по данным оперштаба, за период с 1 ноября по 30 ноября в Новосибирской области от коронавируса скончались 153 человека.

— Данные о смертности от COVID-19 на территории Новосибирской области за ноябрь 2020 года, в том числе опубликованные Федеральной службой государственной статистики, не являются окончательными и могут быть скорректированы, — заявили в новосибирском Минздраве в ответ на запрос НГС о разнице данных.