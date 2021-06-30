Во время третьей волны коронавирусом стали чаще болеть молодые люди. Почему так произошло?

Молодые новосибирцы стали чаще болеть ковидом в третью волну
Во время третьей волны коронавируса среди заболевших стало больше детей, подростков и молодых людей, чем во время первой и второй волн. Об этом в прямом эфире НГС рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
По словам Аксёновой, сейчас коронавирусом болеет больше детей — в основном, подросткового возраста. В осенне-зимний период у детей ковид протекал больше бессимптомно, сейчас же чаще видны клинические заболевания.
— Вторая категория людей — лица среднего и молодого возраста. Среди них минимальное количество вакцинировавшихся. Конечно, люди пожилого возраста к нам тоже обращаются. Еще хочу отметить более тяжелое течение заболевание у всех, начиная от первых симптомов.
По словам замминистра, причиной этого могло стать то, что более молодые горожане не успели переболеть в первую и вторую волну, поэтому у них не сформировался иммунитет:
— [После первой и второй волны] мы призывали к профилактическим мероприятиям: диспансеризации, медицинским осмотрам. Говорили, как важно выявить факторы риска, которые могут ослаблять организм и вызвать заболевание. Но, кроме факторов риска это и группа, которая ранее не переболела и не вакцинировалась, — рассказала Елена Аксёнова.
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