Во время третьей волны коронавирусом стали чаще болеть молодые люди. Почему так произошло?

Во время третьей волны коронавируса среди заболевших стало больше детей, подростков и молодых людей, чем во время первой и второй волн. Об этом в прямом эфире НГС рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

По словам Аксёновой, сейчас коронавирусом болеет больше детей — в основном, подросткового возраста. В осенне-зимний период у детей ковид протекал больше бессимптомно, сейчас же чаще видны клинические заболевания.

— Вторая категория людей — лица среднего и молодого возраста. Среди них минимальное количество вакцинировавшихся. Конечно, люди пожилого возраста к нам тоже обращаются. Еще хочу отметить более тяжелое течение заболевание у всех, начиная от первых симптомов.

