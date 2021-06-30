Что с ковидом в Новосибирске? Ситуация ухудшается? Прямой эфир с замминистра здравоохранения

В Новосибирске резко возросло число вызовов скорой помощи — пациенты заявляют, что дождаться медиков стало сложно. По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирины Большаковой, сейчас вызовы с экстренными поводами обслуживаются своевременно, а на ожидании находятся вызовы с температурой. Ирина Большакова утверждает, что ожидание скорой помощи при неосложненной температуре — до двух-трех часов.
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Тем временем новосибирцы буквально осаждают частные лаборатории и кабинеты в поликлиниках для того, чтобы сдать ПЦР-тест или получить результат. Ожидание выходит долгим и не всегда оправданным. С какими еще проблемами приходится сталкиваться горожанам — в этом материале.
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Накануне министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров рассказал о разрабатываемом в Новосибирской области проекте бесковидных заведений. Попасть в них можно будет по QR-коду тем, кто переболел коронавирусом или сделал прививку. Все детали возможного нововведения мы рассказывали тут.
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