Что с ковидом в Новосибирске? Ситуация ухудшается? Прямой эфир с замминистра здравоохранения

Сегодня, 30 июня, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова расскажет об эпидемиологической ситуации в нашем регионе в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом. Она также ответит на наши вопросы и вопросы наших читателей о пандемии, вакцине, возможных антиковидных ограничениях, задержках в прибытии скорых и очередях в поликлиниках. Следите за прямым эфиром в нашем Инстаграме, ну а здесь мы опубликуем текстовую расшифровку наиболее важных моментов в беседе с Еленой Аксёновой.