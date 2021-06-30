Успел! Журналист НГС сделал 2-й укол от ковида — что ломило в организме и сколько антител нашли в крови

Для этого сдаем анализ на антитела к коронавирусу, есть несколько тест-систем и единиц измерения уровня антител. В лаборатории «Инвитро» делают тест «Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный». Сделали анализ за два дня, несмотря на ажиотаж.

Итак, сколько же заветных телец обнаружилось в моей крови? Результат — 398 BAU/мл, но что это значит? В различных тест-системах используются разные единицы измерения — AU/ml, BAU/мл, ЕД/мл, ОЕ/мл, все они переводятся друг в друга с различными коэффициентами. В пояснении лаборатории к анализу указано:

«Интерпретация: ≥10 BAU/мл — положительный; <10 BAU/мл — отрицательный. Все образцы с концентрацией специфических IgG 150 BAU/мл и выше — обладают высокой вируснейтрализующей активностью».

Ну то есть тест на антитела у меня положительный, иммунитет вроде как появился, и даже неплохой. И может быть, в ядерный реактор меня спускать еще рано, но какая никакая защита есть.

Позже врачи «Инвитро» объяснили: cейчас проводят анализ на тест-системах «Вектор Бест», минимальные пороговые значения для которых — 10 BAU/мл, максимальные — 500 BAU/мл. Это значит, что при положительном результате может быть отображено любое число от 10 до 500. Любой результат, количественно превышающий минимальное пороговое значение, говорит об адекватности ответа иммунной системы. 398 — очень хороший результат, значит, сформировался сильный иммунитет. Предел этого теста 500, в клинике были пациенты, у которых зашкаливало за эту цифру, но они переболели коронавирусом.