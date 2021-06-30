Успел! Журналист НГС сделал 2-й укол от ковида — что ломило в организме и сколько антител нашли в крови

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко в конце мая поставил первый компонент вакцины от коронавируса. А в июне пришла очередь второй прививки. После нее наш коллега выждал полторы недели и сдал анализ на антитела к вирусу. Какой иммунитет сформировался — он рассказал в своей колонке.
Краткое содержание предыдущих серий: 25 мая я поставил первый укол «Спутника» в своей поликлинике под влиянием страшных рассказов людей, переболевших ковидом. Было это в те давние времена, когда третья волна еще не началась, очередей за прививкой не было, а граждан еще не клюнул жареный петух в голову.
На вторую прививку 16 июня я успел тоже до безумного ажиотажа — спокойно пришел к назначенному времени, людей практически не было. Из неудобств — надо заполнять повторно согласие на прививку, прописывать научное название вакцины «Гам-КОВИД-Вак», номера СНИЛС и медицинского полиса (небольшая бюрократия). Дальше укол и вновь стандартные рекомендации на три дня — не пить, физической нагрузкой не увлекаться, в баню не ходить, не безобразничать.
Побочные эффекты ожидались более выраженными — многие говорили, что именно после второго укола им было совсем худо. Но у меня, так же как и в первый раз, — температура
Как объяснили принимавшие меня врачи, иммунитет к вирусу начинает формироваться уже после первого укола, а максимума достигает через
Для этого сдаем анализ на антитела к коронавирусу, есть несколько тест-систем и единиц измерения уровня антител. В лаборатории «Инвитро» делают тест «Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный». Сделали анализ за два дня, несмотря на ажиотаж.
Итак, сколько же заветных телец обнаружилось в моей крови? Результат — 398 BAU/мл, но что это значит? В различных тест-системах используются разные единицы измерения — AU/ml, BAU/мл, ЕД/мл, ОЕ/мл, все они переводятся друг в друга с различными коэффициентами. В пояснении лаборатории к анализу указано:
«Интерпретация: ≥10 BAU/мл — положительный; <10 BAU/мл — отрицательный. Все образцы с концентрацией специфических IgG 150 BAU/мл и выше — обладают высокой вируснейтрализующей активностью».
Ну то есть тест на антитела у меня положительный, иммунитет вроде как появился, и даже неплохой. И может быть, в ядерный реактор меня спускать еще рано, но какая никакая защита есть.
Позже врачи «Инвитро» объяснили: cейчас проводят анализ на тест-системах «Вектор Бест», минимальные пороговые значения для которых — 10 BAU/мл, максимальные — 500 BAU/мл. Это значит, что при положительном результате может быть отображено любое число от 10 до 500. Любой результат, количественно превышающий минимальное пороговое значение, говорит об адекватности ответа иммунной системы. 398 — очень хороший результат, значит, сформировался сильный иммунитет. Предел этого теста 500, в клинике были пациенты, у которых зашкаливало за эту цифру, но они переболели коронавирусом.
А что происходит с вакцинацией сейчас — вы всё сами видите. Граждане почти полгода просидели ровно, всё выжидали, откладывали, сомневались. А нынче ломанулись за прививками. А вот «хренушки» вам теперь — в поликлинику не дозвониться, в пунктах вакцинации дикие очереди, вакцины кончаются.
Спрашивается, где вы были всё это время. Для вас же ученые по ночам не спали, формулы всё чертили, вакцины эти изобретали. Изобрели, сделали бесплатными, но нет же — мы сами умные и лучше знаем, что все прививки опасны.
В предыдущем материале мы опрашивали читателей на предмет вакцинации, задавали вопрос «А вы будете делать прививку?». Вот какие ответы тогда были:
- уже сделал — 33%;
- намерен сделать — 18%;
- нет, боюсь побочки или вреда — 14%;
- нет, не верю в эффективность — 10%;
- нет, принципиально против прививок — 4%;
- переболел ковидом — 12%;
- не знаю — 8%.
Интересно будет сейчас узнать, как изменились предпочтения и намерения новосибирцев, голосуйте!
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Новосибирцы застряли в многочасовых очередях за вакциной, которой почти не осталось, —
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