Новосибирцы застряли в многочасовых очередях за вакциной, которой почти не осталось — 10 снимков из разных ТЦ

Мобильные пункты в торговых центрах за последнюю неделю обрели популярность у жителей Новосибирска. Из-за резкого наплыва желающих вакцинироваться, здесь уже несколько дней подряд выстраиваются многочасовые очереди, вакцин оказалось меньше, чем людей, которые за ними пришли.



Власти уже подтвердили, что первый компонент вакцины практически закончился и анонсировали очередную поставку в ночь с 25 на 26 июня. По их сообщению в Новосибирскую область придет 45 000 новых доз «Спутника V».

— Как пояснили в минздраве региона, к вечеру 25 июня в пунктах вакцинопрофилактики областного центра практически использован первый компонент поступившей ранее вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация вторым компонентом продолжается. В настоящее время остаток второго компонента — более 110 тысяч ампул, — сообщили в Правительстве Новосибирской области.