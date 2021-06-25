Новосибирцы застряли в многочасовых очередях за вакциной, которой почти не осталось — 10 снимков из разных ТЦ

Десятки новосибирцев застряли в очередях к мобильным пунктам вакцинации в ТЦ
Мобильные пункты в торговых центрах за последнюю неделю обрели популярность у жителей Новосибирска. Из-за резкого наплыва желающих вакцинироваться, здесь уже несколько дней подряд выстраиваются многочасовые очереди, вакцин оказалось меньше, чем людей, которые за ними пришли.
Власти уже подтвердили, что первый компонент вакцины практически закончился и анонсировали очередную поставку в ночь с 25 на 26 июня. По их сообщению в Новосибирскую область придет 45 000 новых доз «Спутника V».
— Как пояснили в минздраве региона, к вечеру 25 июня в пунктах вакцинопрофилактики областного центра практически использован первый компонент поступившей ранее вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация вторым компонентом продолжается. В настоящее время остаток второго компонента — более 110 тысяч ампул, — сообщили в Правительстве Новосибирской области.
Сегодня днём НГС побывал в мобильных пунктах вакцинации города, чтобы увидеть очереди и нехватку вакцин своими глазами.
Сан-Сити
Мобильный пункт вакцинации в «Сан-Сити» открылся самым первым в Новосибирске. Сегодня в очереди, по подсчётам корреспондента НГС, оказалось около 80 человек. Те, кто уже практически стоял около входа, говорят, что ожидали два-три часа. Большинство пришло к открытию в 10 часов.
— Здесь быстрее, чем в поликлинике. Здесь очередь, а в клинике мы только на второе число записались, — рассказывает женщина из очереди.
— Нет вакцины в 21-й поликлиники, в 11-й тоже. А здесь пока есть, — рассказывает мужчина из начала очереди. Он уже познакомился с соседями. В очереди люди общаются, переговаривают и обсуждают сложности с вакцинацией в области.
— В 10 начало, я пришла в 10:30. Уже полтора часа жду. Предстоит поездка, надо успеть поставить вторую вакцину, — поделилась женщина.
«Амстердам»
Пункт в ТЦ «Амстердам» не сравнится в размерах с мобильными пунктами, например, в Ауре и МЕГЕ. Тем не менее на цокольном этаже сегодня в очереди было около 15 человек. Оказаться в первых рядах возможно меньше, чем за час.
— Чуть меньше часа здесь и уже вторая. Внутри минуты две-три проводят, — рассказывает женщина из начала очереди.
Но на неделе и на пункт в «Амстердаме» жаловались читатели НГС - там в середине дня не хватало вакцины.
МЕГА
Пункт вакцинации в МЕГЕ открывается в 12:30. В 12:38 там уже было около 50 человек. Многие пришли заранее.
— Я рано пришел, за час был здесь, — делится мужчина из начала очереди.
Очередь к пункту вакцинации оказалась не организована, это была толпа, в которой во времена пандемии бывать не советуют.
ТЦ «Река»
В ТЦ «Река» принцип работы мобильного пункта поменяли несколько дней назад. Получить вакцину там можно только по записи, в 25 июня записаться можно было только на 1 июля. А сделать укол первого июля можно лишь с 11 до 12 часов дня.
Сам пункт начинает работу в 11:00 и заканчивает в 17:00.
— Живой очереди нет. Первые дни была живая очередь и было много людей. Мы совместно с второй поликлиникой решили сделать запись. Здесь спокойно. Живые очереди и для торговли плохо, — рассказали коррсепонденту НГС в администрации ТЦ «Река».
Но о том, что запись нужна заранее, знают ещё не все. На это пожаловась одна из посетительниц, которую встретили на месте корреспонденты НГС.Она также рассказала ,что потратила много времени, чтобы найти место, где вакцину ещё ставят.
— Я полгорода объехала, с 10 утра. В каких-то местах нет, в каких-то только на число 10–20. Очень тяжело поставить. Со вчерашнего вечера начала дозваниваться. Вечером еще возможно позвонить. Я вчера позвонила в первую поликлинику, сказали вакцина есть, сегодня приехала, ее уже нет, — рассказывает женщина в очереди.
«Аура»
В «Ауре» мобильный пункт открыли в среду, 23 июня, и уже на следующий день 24 июня там начали собираться многочасовые очереди. Сегодня люди все еще стояли по несколько часов. Пункт работает с 12 часов, и большинство приходят до открытия.
— С 12 стою. Около двух часов. По пять человек заходят за раз. Возвращаются минут через 15. В Торговом центре удобнее, — рассказал человек в очереди в «Ауре».
Сибирский Молл
В очереди в «Сибирском молле» корреспондент НГС насчитал около 70 человек. При этом первого компонента вакцины оставалось на тот момент всего 55. Толпа здесь была неорганизованна и не соблюдала дистанцию.
Центральный рынок
На Центральном рынке оказалось, что работу пункта мобильной вакцинации на Центральном рынке остановили. Люди продолжают приходить и искать здесь вакцины. Тем, кто ставил здесь первый компонент «Спутника V», советуют обращаться в поликлинику на Демьяна Бедного, 71.
У заболевших в Новосибирской области был обнаружен индийский штамм коронавируса. Врачи объяснили, что он более заразный, но уже привитые люди переносят его легче. Из-за роста заболеваемости в регионе перепрофилируют больницы.