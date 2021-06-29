29 июня вторник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 72.18
eur 86.17
Тема дняПодробности гибели 13-летних подруг в Новосибирске

Все новости

Все новости

«30 тысяч — цена жизни?»: как люди спорят о принудительной вакцинации (обзор коротких реплик)

А в каком лагере вы? За или против? Почитайте аргументы обеих сторон

1 574
41Обсудить

Поделиться

Горожане не знают, стоит ли ставить себе противоковидную вакцину

Горожане не знают, стоит ли ставить себе противоковидную вакцину

Поделиться

Ковид, который уже почти перестал пугать горожан, неожиданно вернулся и атаковал с новой силой. Губернатор Новосибирской области анонсировал возможное введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. А в некоторых случаях непривитых горожан могут отстранить от работы. Мы опросили 100 прохожих и узнали, собираются ли они поставить себе прививку от covid-19 (результаты смотрите тут). Горожане тем временем разделились на два лагеря: за и против обязательной вакцинации. Мы изучили аргументы обеих сторон и сделали выборку самых говорящих комментариев.

Лагерь «за». Почему вакцинация должна быть обязательной?

— У людей каша в голове. Появилась какая-то мода быть против. Люди даже не углубляются в вопрос, просто нет — и всё, — удивляется комментатор под ником Zinger.

— Давайте как в Москве: нет прививки или справки об антителах, с QR-кодом — не имеешь права посещать развлекательные мероприятия: фитнес, рестораны, бассейны, театр и кино, а также ездить отдыхать на курорты и в санатории. Принципиальные (антипрививочники) могут сидеть дома, ходить на работу, а развлекаться не могут, — предлагает гостья по имени Лена.

— Права человека и прочие сопли хороши в мирное время. А сейчас развивается эпидемия. И ее надо остановить. Можно временно, на время, поразить немного в правах непривитых. Пусть антипрививочники засунут свой язык... Зато большинство будет спасено, — считает пользователь под ником Дещ.

— Вакцинироваться или нет — это слишком сложная задача для людей. Чтобы была свобода выбора, должен быть уровень знаний соответствующий, а его нет. Как раньше 80% воду у телевизора заряжали, так и сейчас столько же граждан думает, что они что-то понимают в вакцинах. Такие вопросы решать должно государство, — оценивает обстановку гость под анонимным ником.

— Если Магомед не идет к горе, пусть гора сама к нему придет. Поддерживаю. Тупое упрямство Магомеда дорого обходится государству. Пора кончать с этим,— прибегает к народной мудрости пользователь под ником 266110190.

— Давно пора. Хотя, судя по количеству предполагаемых минусов к этому комментарию, за последние 30 лет количество борцунов с прививками возросло многократно. В том числе и детей своих после рождения не отдают «на растерзание врачам» (речь идет о необходимых еще в роддоме прививках), — осуждает антипрививочников комментатор под ником Пcuxuamp.

— Давно пора уже было вводить обязательную вакцинацию, власти всё сюсюкаются и уговаривают несознательных граждан. Если ты живешь в государстве, то обязан подчиняться законам этого государства! Если государство сказало носить маски и вакцинироваться, то ты обязан как гражданин выполнять указы беспрекословно и незамедлительно, — жестко реагирует на новость пользователь под ником Котофеич Мудрый.

— Чего тянуть? Чтобы к осени получить результат, надо начинать обязательную вакцинацию прямо сейчас, немедленно. Делать это через месяц будет уже поздно, — подводит итоги комментатор под ником Bobik. Sobakin.

Лагерь «против». Почему вакцинация должна быть добровольной?

— Сейчас даже на УЗИ берут с человека письменное согласие! А вакцинировать можно без согласия? Как в ветеринарии делают? — удивляется такому решению комментатор под ником Petrovich50.

— Добровольно должно быть. Только если отказываешься от вакцинации, то подписываешь отказ. И он будет эквивалентен отказу от госпитализации в случае, если заболеешь ковидом. Лежи, лечись дома, не занимай место в больнице, — предлагает свой вариант пользователь под ником Tig.

— Чего добьются? Кто не хочет прививаться, тот купит просто справку — и все, обязаловка не вариант! — предполагает читатель под ником Moder.

— Только один вопрос. Обследование перед вакцинацией (титр, противопоказания) будет бесплатным? Так как платная обязаловка — это банальный грабеж, бенефициаром которого будет даже не государство, а частные лаборатории, которые в условиях обязаловки, конечно же, взвинтят цены, — интересуется побочными изменениями читатель под ником Вождь Бармалеев.

— Обязательная не будет требовать подписания добровольного согласия, и все риски поствакцинальных осложнений государство возьмет на себя с возмещениями и компенсациями? — предполагает комментатор под ником StB.

— А если вакцинировался и заболел, то можно на создателей вакцины и тех, кто к ней принуждал, в суд подать? Какие права у заболевших после принудительной вакцинации? — вторит предыдущему комментатору читатель под ником Survivor.

— Я думаю, это плохая затея. Если принудиловку задумают, тем самым наживут проблем от жителей. Я не собираюсь колоться, и в моем окружении тоже. Уже открыто говорят, что эта жижа нас всех прикончит. Отстаньте от нас, пусть ставят, кто хочет, я дееспособная, сама позабочусь о своем здоровье! — возмущается читательница под ником GALLapa.

— «Кроме личных интересов и прав каждого гражданина, есть еще общественные интересы». Например, состояние дорог, тротуаров, ливневок. Почему там не предпринимают срочных и обязательных мер? Тоже, кстати, влияет на здоровье граждан: сухие ноги — залог здоровья, — смеется читатель под ником Да-да.

— Я просто в шоке. 1) Если не достигнем темпов вакцинации к осени — введем принудительную. 2) Ой, у нас вакцина закончилась, — по-своему оценивает ситуацию с закончившейся партией первого компонента читательница по имени Алёна.

После материала о том, сколько денег заплатят за урон или инвалидность от вакцины, новосибирцы открыли другую дискуссию, в которой оценили меры правительства по компенсацию здоровья.

— Можно ведь и дополнительную страховку оформить. Тогда и вакцину можно смело ставить, — говорит читатель под ником Игорь Саныч.

— 30 тысяч стоит человеческая жизнь? — удивляется анонимный читатель под гостевым ником.

— А смысл? Для страховой не меньше, чем для соцстраха и пенсионного фонда, устанешь доказывать, что осложнение случилось именно после конкретной вакцины. Только деньги на ту страховку потратишь. Хотя... Если застраховать именно здоровье и жизнь, без привязки к их утрате именно вследствие вакцины, тогда да, действительно имеет смысл такая страховка, — выдвигает свою гипотезу читательница под ником Леныч.

— Как? Да никак! Попробуй докажи! Тем более что согласие на прививку подписал, а там сказано, что обо всех побочных осложнениях ты информирован и предупрежден, — возмущается читатель под ником ЛЛЛ.

— Не страхуют, я интересовалась в четырех страховых — ни под каким соусом, — подводит итог треда читательница под ником Интересующаяся из НСКа.

— Какие могут быть компенсации, если со всех щелей поют, что они абсолютно безопасны! А если они не безопасны, то зачем их ставить? Чтобы потом сидеть на инвалидности с пенсией в семь тысяч рублей? Так на них даже коммуналку не оплатишь! — возмущается читатель под ником 789456.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскевакцина от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (41)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...