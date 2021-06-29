«30 тысяч — цена жизни?»: как люди спорят о принудительной вакцинации (обзор коротких реплик)

Лагерь «за». Почему вакцинация должна быть обязательной?

— У людей каша в голове. Появилась какая-то мода быть против. Люди даже не углубляются в вопрос, просто нет — и всё, — удивляется комментатор под ником Zinger.



— Давайте как в Москве: нет прививки или справки об антителах, с QR-кодом — не имеешь права посещать развлекательные мероприятия: фитнес, рестораны, бассейны, театр и кино, а также ездить отдыхать на курорты и в санатории. Принципиальные (антипрививочники) могут сидеть дома, ходить на работу, а развлекаться не могут, — предлагает гостья по имени Лена.

— Права человека и прочие сопли хороши в мирное время. А сейчас развивается эпидемия. И ее надо остановить. Можно временно, на время, поразить немного в правах непривитых. Пусть антипрививочники засунут свой язык... Зато большинство будет спасено, — считает пользователь под ником Дещ.

— Вакцинироваться или нет — это слишком сложная задача для людей. Чтобы была свобода выбора, должен быть уровень знаний соответствующий, а его нет. Как раньше 80% воду у телевизора заряжали, так и сейчас столько же граждан думает, что они что-то понимают в вакцинах. Такие вопросы решать должно государство, — оценивает обстановку гость под анонимным ником.