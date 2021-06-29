«30 тысяч — цена жизни?»: как люди спорят о принудительной вакцинации (обзор коротких реплик)

Ковид, который уже почти перестал пугать горожан, неожиданно вернулся и атаковал с новой силой. Губернатор Новосибирской области анонсировал возможное введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. А в некоторых случаях непривитых горожан могут отстранить от работы. Мы опросили 100 прохожих и узнали, собираются ли они поставить себе прививку от covid-19 (результаты смотрите тут). Горожане тем временем разделились на два лагеря: за и против обязательной вакцинации. Мы изучили аргументы обеих сторон и сделали выборку самых говорящих комментариев.
Лагерь «за». Почему вакцинация должна быть обязательной?
— У людей каша в голове. Появилась какая-то мода быть против. Люди даже не углубляются в вопрос, просто нет — и всё, — удивляется комментатор под ником Zinger.
— Давайте как в Москве: нет прививки или справки об антителах, с QR-кодом — не имеешь права посещать развлекательные мероприятия: фитнес, рестораны, бассейны, театр и кино, а также ездить отдыхать на курорты и в санатории. Принципиальные (антипрививочники) могут сидеть дома, ходить на работу, а развлекаться не могут, — предлагает гостья по имени Лена.
— Права человека и прочие сопли хороши в мирное время. А сейчас развивается эпидемия. И ее надо остановить. Можно временно, на время, поразить немного в правах непривитых. Пусть антипрививочники засунут свой язык... Зато большинство будет спасено, — считает пользователь под ником Дещ.
— Вакцинироваться или нет — это слишком сложная задача для людей. Чтобы была свобода выбора, должен быть уровень знаний соответствующий, а его нет. Как раньше 80% воду у телевизора заряжали, так и сейчас столько же граждан думает, что они что-то понимают в вакцинах. Такие вопросы решать должно государство, — оценивает обстановку гость под анонимным ником.
— Если Магомед не идет к горе, пусть гора сама к нему придет. Поддерживаю. Тупое упрямство Магомеда дорого обходится государству. Пора кончать с этим,— прибегает к народной мудрости пользователь под ником 266110190.
— Давно пора. Хотя, судя по количеству предполагаемых минусов к этому комментарию, за последние 30 лет количество борцунов с прививками возросло многократно. В том числе и детей своих после рождения не отдают «на растерзание врачам» (речь идет о необходимых еще в роддоме прививках), — осуждает антипрививочников комментатор под ником Пcuxuamp.
— Давно пора уже было вводить обязательную вакцинацию, власти всё сюсюкаются и уговаривают несознательных граждан. Если ты живешь в государстве, то обязан подчиняться законам этого государства! Если государство сказало носить маски и вакцинироваться, то ты обязан как гражданин выполнять указы беспрекословно и незамедлительно, — жестко реагирует на новость пользователь под ником Котофеич Мудрый.
— Чего тянуть? Чтобы к осени получить результат, надо начинать обязательную вакцинацию прямо сейчас, немедленно. Делать это через месяц будет уже поздно, — подводит итоги комментатор под ником Bobik. Sobakin.
Лагерь «против». Почему вакцинация должна быть добровольной?
— Сейчас даже на УЗИ берут с человека письменное согласие! А вакцинировать можно без согласия? Как в ветеринарии делают? — удивляется такому решению комментатор под ником Petrovich50.
— Добровольно должно быть. Только если отказываешься от вакцинации, то подписываешь отказ. И он будет эквивалентен отказу от госпитализации в случае, если заболеешь ковидом. Лежи, лечись дома, не занимай место в больнице, — предлагает свой вариант пользователь под ником Tig.
— Чего добьются? Кто не хочет прививаться, тот купит просто справку — и все, обязаловка не вариант! — предполагает читатель под ником Moder.
— Только один вопрос. Обследование перед вакцинацией (титр, противопоказания) будет бесплатным? Так как платная обязаловка — это банальный грабеж, бенефициаром которого будет даже не государство, а частные лаборатории, которые в условиях обязаловки, конечно же, взвинтят цены, — интересуется побочными изменениями читатель под ником Вождь Бармалеев.
— Обязательная не будет требовать подписания добровольного согласия, и все риски поствакцинальных осложнений государство возьмет на себя с возмещениями и компенсациями? — предполагает комментатор под ником StB.
— А если вакцинировался и заболел, то можно на создателей вакцины и тех, кто к ней принуждал, в суд подать? Какие права у заболевших после принудительной вакцинации? — вторит предыдущему комментатору читатель под ником Survivor.
— Я думаю, это плохая затея. Если принудиловку задумают, тем самым наживут проблем от жителей. Я не собираюсь колоться, и в моем окружении тоже. Уже открыто говорят, что эта жижа нас всех прикончит. Отстаньте от нас, пусть ставят, кто хочет, я дееспособная, сама позабочусь о своем здоровье! — возмущается читательница под ником GALLapa.
— «Кроме личных интересов и прав каждого гражданина, есть еще общественные интересы». Например, состояние дорог, тротуаров, ливневок. Почему там не предпринимают срочных и обязательных мер? Тоже, кстати, влияет на здоровье граждан: сухие ноги — залог здоровья, — смеется читатель под ником Да-да.
— Я просто в шоке. 1) Если не достигнем темпов вакцинации к осени — введем принудительную. 2) Ой, у нас вакцина закончилась, — по-своему оценивает ситуацию с закончившейся партией первого компонента читательница по имени Алёна.
После материала о том, сколько денег заплатят за урон или инвалидность от вакцины, новосибирцы открыли другую дискуссию, в которой оценили меры правительства по компенсацию здоровья.
— Можно ведь и дополнительную страховку оформить. Тогда и вакцину можно смело ставить, — говорит читатель под ником Игорь Саныч.
— 30 тысяч стоит человеческая жизнь? — удивляется анонимный читатель под гостевым ником.
— А смысл? Для страховой не меньше, чем для соцстраха и пенсионного фонда, устанешь доказывать, что осложнение случилось именно после конкретной вакцины. Только деньги на ту страховку потратишь. Хотя... Если застраховать именно здоровье и жизнь, без привязки к их утрате именно вследствие вакцины, тогда да, действительно имеет смысл такая страховка, — выдвигает свою гипотезу читательница под ником Леныч.
— Как? Да никак! Попробуй докажи! Тем более что согласие на прививку подписал, а там сказано, что обо всех побочных осложнениях ты информирован и предупрежден, — возмущается читатель под ником ЛЛЛ.
— Не страхуют, я интересовалась в четырех страховых — ни под каким соусом, — подводит итог треда читательница под ником Интересующаяся из НСКа.
— Какие могут быть компенсации, если со всех щелей поют, что они абсолютно безопасны! А если они не безопасны, то зачем их ставить? Чтобы потом сидеть на инвалидности с пенсией в семь тысяч рублей? Так на них даже коммуналку не оплатишь! — возмущается читатель под ником 789456.