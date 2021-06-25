Почему люди игнорируют вакцинацию? Мы остановили 100 человек на улице и узнали, кто поставил прививку, а кто не будет

Большинство опрошенных новосибирцев не собираются прививаться — так ответили 39 человек. Очень часто на вопрос: «Почему?», прохожие отвечали, что у них есть антитела и в таком случае прививку они делать не будут. Количество тех, кто собирается вакцинироваться, не сильно меньше — 32 человека. Несколько человек, которых мы остановили, признавались, что как раз сейчас идут ставить вакцину.

При этом уже вакцинированных оказалось всего 17 человек из 100. Один из прогуливающихся по Театральному скверу заявил, что прямо сейчас болеет коронавирусной инфекцией. Неопределившихся — ставить или не ставить прививку — было 11 человек из 100.



Как люди относятся к вакцинации? Почему не хотят ставить прививку? Или наоборот — почему поставили? Мы записали 10 ответов.

Елена, поставила прививку