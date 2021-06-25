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Почему люди игнорируют вакцинацию? Мы остановили 100 человек на улице и узнали, кто поставил прививку, а кто не будет

У кого-то уже есть антитетела. А кто-то честно признавался, что прямо сейчас болеет коронавирусом (и при этом гуляет)

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Мы опросили 100 человек, чтобы по небольшой выборке предположить ситуацию в целом по городу

Мы опросили 100 человек, чтобы по небольшой выборке предположить ситуацию в целом по городу

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НГС поспрашивала новосибирцев в центре города о вакцинации

Третья волна в самом разгаре. Пока скорые выстраиваются у больниц, а заболевшие горожане не могут дождаться приезда врача на дом, власти отчитываются о печальных темпах вакцинации — полный курс (две прививки) прошли 309 520 человек, но в масштабах области это невеликие цифры. Губернатор уже пригрозил обязательной вакцинацией и даже назвал возможные сроки.

Почему жители Новосибирской области неохотно ставят прививку от коронавирусной инфекции? Какие у них аргументы? И много ли вообще таких, кто сознательно отказывается от вакцинации? Журналист НГС Елизавета Шаталова опросила 100 случайных прохожих в центре Новосибирска и узнала, кто только собирается делать прививку, а кто категорически против. Десять самых ярких ответов мы записали отдельно.

Результаты нашего опроса выглядят так:

Тех, кто не хочет ставить прививку, оказалось больше

Тех, кто не хочет ставить прививку, оказалось больше

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Большинство опрошенных новосибирцев не собираются прививаться — так ответили 39 человек. Очень часто на вопрос: «Почему?», прохожие отвечали, что у них есть антитела и в таком случае прививку они делать не будут. Количество тех, кто собирается вакцинироваться, не сильно меньше — 32 человека. Несколько человек, которых мы остановили, признавались, что как раз сейчас идут ставить вакцину.

При этом уже вакцинированных оказалось всего 17 человек из 100. Один из прогуливающихся по Театральному скверу заявил, что прямо сейчас болеет коронавирусной инфекцией. Неопределившихся — ставить или не ставить прививку — было 11 человек из 100.

Как люди относятся к вакцинации? Почему не хотят ставить прививку? Или наоборот — почему поставили? Мы записали 10 ответов.

Елена, поставила прививку

Многие рассказывали, что у них тяжело болели родственники

Многие рассказывали, что у них тяжело болели родственники

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— Я уже вакцинировалась. Страшно как-то. В конце апреля отчим умер от коронавируса. Последняя прививка была позавчера.

Другая прохожая Валентина также решила вакцинироваться после трагического случая. У нее погибла близкая подруга. Валентине 79 лет, и она ставила себе «Спутник V»: «Никак не отразилась вакцина. Как будто и не было».

Лариса, собирается ставить прививку

Многие новосибирцы имеют антитела

Многие новосибирцы имеют антитела

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— Я собираюсь ставить прививку. Хотя сейчас есть антитела — болела в октябре. До пандемии путешествовали с детьми, а теперь не можем. Когда болела, то даже не поняла, что это коронавирус, сначала были тошнота и рвота, только потом потеряла вкус.

Еще одна мама, которая шла с более взрослой дочкой, рассказала нам, что также собирается ставить прививку: «Наверное, необходимо ее сделать. Я давно решила, но пока не успеваю. Сотрудники на работе все привились».

Алена, поставила прививку

Новосибирцы, которые работают с другими людьми, чаще остальных заявляют о желании поставить прививку

Новосибирцы, которые работают с другими людьми, чаще остальных заявляют о желании поставить прививку

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— Я уже вакцинировалась. Родственники в Европе, жду, когда нашу вакцину одобрят. Не видела их уже полтора года. Да и мы с людьми работаем. У нас практически все вакцинировались на работе.

Во время нашего опроса Алена была не единственная, кто ждет одобрения вакцины ЕС. Дарья работает вирусологом, но вакцину до сих пор не поставила: «К сентябрю собираюсь переезжать в Европу, и для меня принципиально, чтобы вакцину приняли. Жду, когда вакцину одобрят, тогда поставлю. Пока не делаю. Нашей вакцине доверяю, но жду».

Виктор, привился

Когда мы встретили Виктора, он был привит только одним компонентом вакцины

Когда мы встретили Виктора, он был привит только одним компонентом вакцины

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— Через пять минут вторую ставлю. Надо повысить уровень антител в обществе. Вокруг люди болеют. Раньше не сделал, так как не было такой доступности. Сегодня на работу приехал мобильный пункт вакцинации. С друзьями на работе чуть не подрался, потому что они против вакцинации.

Наталья, пока в раздумьях

Прививку, скорее всего, нужно будет ставить раз в год

Прививку, скорее всего, нужно будет ставить раз в год

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— Я хотела перед вакцинацией анализ сделать. У меня от гриппа не получается привиться, а тут не знаю. У меня семья болела, и сестра делала анализ. У нее нормальный уровень антител, ей не нужно вакцинироваться.

Светлана, поставила прививку

Светлане 81 год, но она хорошо перенесла вакцинацию

Светлане 81 год, но она хорошо перенесла вакцинацию

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— Я вакцинировалась, в апреле была вторая прививка. Я вообще одной из первых поставила вакцину. Считаю, что это прекрасно и все должны вакцинироваться. Ничего не чувствовала после прививки, поэтому во второй раз уже спокойно пошла. У меня уже правнук есть. Я не понимаю, чего люди боятся?

Борис Петрович, пока не будет ставить прививку

Пенсионер не будет прививаться из-за уважительной причины — недавно переболел

Пенсионер не будет прививаться из-за уважительной причины — недавно переболел

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— Не вакцинировался и не буду. Антитела высокие. Недавно переболел. Когда закончатся, то поставлю прививку, но я думаю, они не закончатся. Потихоньку заражаешься, болеешь в легкой форме, и антитела восстанавливаются.

Римма Ивановна, опасается ставить прививку

Сибирячка работает учительницей, поэтому ей придется вакцинироваться — это обязательно для работников школ

Сибирячка работает учительницей, поэтому ей придется вакцинироваться — это обязательно для работников школ

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— Пока не вакцинировалась, немного опасаюсь. Но я в школе работаю, придется. Нам поставили время до сентября, чтобы вакцинировались. У нас часть педагогов поставили прививки, а кто еще нет, сказали, мол, когда в августе выйдем — придется.

Наталья, еще не поставила прививку

Многие опасаются российской вакцины из-за ее непризнанности в ЕС

Многие опасаются российской вакцины из-за ее непризнанности в ЕС

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— Не знаю, буду ли ставить. Переживаю из-за вакцины. С опаской отношусь. Последствия еще неизвестны, и скажут нам их лет десять спустя.

Не хотели ставить вакцину многие из опрошенных нами молодых людей. Например, студентка Светлана, которой 21 год, тоже не хочет делать прививку: «Не вакцинировалась. Не хочу что-то в себя вкалывать, справлюсь и без того».

Алевтина Николаевна, пока без прививки, но с антителами

Сибирячка не очень доверяет официальной статистике и считает ее странной

Сибирячка не очень доверяет официальной статистике и считает ее странной

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— Я переболела. Вот такая у нас странная статистика. Они говорят, вакцинировалось 10%, но ведь не знают, сколько переболело, им же не нужно вакцинироваться. Вдруг у нас в городе переболело 90%? Такой же статистики нет. У меня, например, вся фирма переболела, и никто не идет вакцинироваться, у всех есть антитела. Может, неправильно говорить, какие все несознательные, не идут вакцинироваться... Мы бы и рады сделать прививку, но у нас нет необходимости. Считаю, что нужно провести бесплатные исследования на антитела. Говорят, что в Европе завакцинировалось 70%, но они и не болели.

Дорогие читатели, поучаствуйте и вы в нашем опросе.

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вакцинациякоронавирус в Новосибирскеопрос
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