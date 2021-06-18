«Кашля почти ни у кого нет»: сибиряк попал в больницу с ковидом — он рассказал, что там происходит в третью волну

Во время первых двух волн коронавирусной инфекции в России Вадиму Бражнику удалось избежать заражения. Новосибирец часто ездил в командировки, но так и не поставил прививку, говорит, всё время было некогда. Во время рабочего визита на Сахалин он почувствовал недомогание и вскоре попал в больницу. Симптомы больше походили на обычное ОРВИ, но анализ крови показал высокий риск развития пневмонии. Что сейчас происходит в больницах и много ли там пациентов с коронавирусной инфекцией — публикуем его рассказ.
Как заболел
— Коронавирусом я заболел в первый раз. Прививку не делал, всё некогда было, а заразился в командировке по работе, на Сахалине. С местным коллегой вели переговоры с партнерами, и он слёг чуть раньше меня. Симптомы у меня были следующие — в первый вечер необычный спад настроения, просто внезапно стало адски паршиво, без всякой причины. Потом поднялась температура, держалась два дня. Высокой не было — 38,5. Запахи и вкусы остались, но на лицо были все признаки ОРВИ.
Как попал в больницу и что там увидел
— После того как температура ушла, стало гораздо легче. Я решил сдать анализ крови — ферритины были завышены в 50 и более раз, а это то, после чего наступает пневмония. Врач настоял на госпитализации. Я приехал сам. По разговорам, скорые тут не очень быстро разгружаются. И вот я здесь, в
Людей много, заняты все палаты и часть коридора. Болеют и те, кто привился, но очень легко и быстро — в нашей палате был такой случай. У всех моих соседей по палате осталась чувствительность ко вкусам и запахам, кашля почти ни у кого нет. В больнице находятся пациенты самых разных возрастов — у меня в палате двое мужчин по 60 лет, двое сорокалетних и два парня — им около 30 лет. Болеют все одинаково тяжело, в основном из-за того, что запустили болезнь и не сразу смогли попасть в больницу — люди признают, что тянут с госпитализацией, а потом жалеют об этом. Самое странное, что сюда везут не только с ковидом, некоторые возвращаются после излечения от других болезней уже с ковидом. В нашу палату вот такой возвращенец сейчас поступил. Персонал в больнице доброжелательный (в основном), все стараются помочь, при том что очень много врачей и медсестер в отпусках. В больнице чисто — я даже удивился такому.
Что думает о вакцинации
— Я было поверил в собственную неуязвимость — почти каждую неделю летал в командировку, думал, обойдется, и вот. Я считаю, что нужно прививаться и быть осторожным.
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