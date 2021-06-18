«Кашля почти ни у кого нет»: сибиряк попал в больницу с ковидом — он рассказал, что там происходит в третью волну

Как заболел

— Коронавирусом я заболел в первый раз. Прививку не делал, всё некогда было, а заразился в командировке по работе, на Сахалине. С местным коллегой вели переговоры с партнерами, и он слёг чуть раньше меня. Симптомы у меня были следующие — в первый вечер необычный спад настроения, просто внезапно стало адски паршиво, без всякой причины. Потом поднялась температура, держалась два дня. Высокой не было — 38,5. Запахи и вкусы остались, но на лицо были все признаки ОРВИ.

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