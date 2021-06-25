После вакцины возникли тяжелые осложнения — как получить компенсацию? 8 полезных карточек

В Новосибирской области продолжается активная вакцинация от коронавируса. При этом любая прививка может обернуться различными реакциями организма. Чаще всего после вакцины от ковида у людей поднимается температура, они чувствуют озноб и ломоту. Но эти симптомы достаточно быстро проходят. При этом никто не застрахован от острой реакции организма.

Медицинский адвокат Юлия Казанцева объяснила, сколько государство заплатит, если у вас будут серьезные побочные эффекты от вакцины (любой, а не только противоковидной), и как получить эти деньги.