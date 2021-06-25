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Тема дняОпрос. Кто из 100 прохожих поставил прививку?

После вакцины возникли тяжелые осложнения — как получить компенсацию? 8 полезных карточек

После вакцины возникли тяжелые осложнения — как получить компенсацию? 8 полезных карточек

При возникшей после вакцинации инвалидности к пенсии добавят ежемесячные выплаты

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Чтобы добиться выплат, вам нужен акт об эпидемиологическом расследовании

Чтобы добиться выплат, вам нужен акт об эпидемиологическом расследовании

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Адвокат объяснила, какие компенсации положены за тяжелые осложнения после прививки

В Новосибирской области продолжается активная вакцинация от коронавируса. При этом любая прививка может обернуться различными реакциями организма. Чаще всего после вакцины от ковида у людей поднимается температура, они чувствуют озноб и ломоту. Но эти симптомы достаточно быстро проходят. При этом никто не застрахован от острой реакции организма.

Медицинский адвокат Юлия Казанцева объяснила, сколько государство заплатит, если у вас будут серьезные побочные эффекты от вакцины (любой, а не только противоковидной), и как получить эти деньги.

1

Какие противопоказания к вакцинации от коронавируса?

Перед тем как поставить вакцину от ковида, обязательно проверьте, нет ли у вас противопоказаний к прививке:

  • гиперчувствительность к компонентам препарата;
  • тяжелые формы аллергических заболеваний;
  • реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения
  • иммунодефицит (первичный);
  • злокачественные заболевания крови и новообразования;
  • беременность;
  • период грудного вскармливания;
  • дети до 18 лет.

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2

Заплатят ли за высокую температуру и озноб?

Сразу ответим — нет. Такие проявления не являются осложнениями после вакцинации, это реакция организма, и каких-то негативных последствий за собой она не несет. За это компенсация не положена.

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3

За какие осложнения заплатят компенсацию?

Осложнением будут считаться тяжелые и (или) стойкие нарушения состояния здоровья вследствие профилактических прививок — ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Осложнения, за которые положена компенсация, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 02.08.1999 № 885:

  • тяжелые аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический отек — отек Квинке, синдром Стивена-Джонсона, синдром Лайела, синдром сывороточной болезни и т. п.);
  • анафилактический шок;
  • энцефалит;
  • поражение ЦНС;
  • тяжелые генерализованные аллергические реакции;
  • генерализованная инфекция;
  • артрит хронический (после прививки от краснухи).

Перечень является закрытым, то есть право на компенсацию возникает только при возникновении осложнений из списка, другие не учитываются.

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4

Как быстро могут проявиться такие тяжелые осложнения?

После укола вы должны быть в поликлинике не менее 30 минут именно для того, чтобы при острых тяжелых аллергических реакциях врачи смогли вас спасти. Но осложнения из списка могут проявиться и позже.

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5

Сколько заплатит государство?

На особую щедрость в этом вопросе рассчитывать не приходится. Акт об эпидемиологическом расследовании, который вы получите от Роспотребнадзора, нужно будет отнести в ваше отделение соцзащиты.

Вы можете получить единоразовое пособие — 10 000 рублей, при смерти — 30 000 рублей. Если признают инвалидом после вакцинации, то к пенсии будет прибавляться ежемесячно 1427,14 рубля.

В 2020 году в Госдуму был внесен законопроект о повышении размера всех компенсаций в 100 раз, но буквально на днях предложение было отклонено.

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6

После прививки стало очень плохо, что делать?

Если вы чувствуете чрезмерную реакцию организма после прививки, нужно немедленно обратиться к врачу. Если, например, аллергическая реакция развивается стремительно, вызывайте скорую.

При появлении поствакцинальных осложнений проводятся расследование и оценка причинно-следственной связи побочных явлений после иммунизации.

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7

Могу я сам пожаловаться в Росздравнадзор?

В 2019 году Росздравнадзор предоставил право сообщать о нежелательных реакциях на вакцины и лекарства пациенту — вы можете самостоятельно подать такое извещение, которое можно скачать на сайте ведомства.

Извещение можно отправить:

• e-mail: pharm@roszdravnadzor.ru;

• онлайн на сайте Npr.roszdravnadzor.ru.

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8

Как проводится расследование?

Врач должен внести всю информацию в медицинскую карточку. Проводятся лабораторные исследования в зависимости от диагноза и состояния пациента. Медучреждение должно передать информацию о поствакцинальном осложнении в Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Назначается комиссия, которая расследует, что за партия была вакцины, проверяют ее качество и срок хранения. Составляется акт эпидемиологического расследования.

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