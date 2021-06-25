После вакцины возникли тяжелые осложнения — как получить компенсацию? 8 полезных карточек

1
Какие противопоказания к вакцинации от коронавируса?
Перед тем как поставить вакцину от ковида, обязательно проверьте, нет ли у вас противопоказаний к прививке:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и новообразования;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- дети до 18 лет.
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2
Заплатят ли за высокую температуру и озноб?
Сразу ответим — нет. Такие проявления не являются осложнениями после вакцинации, это реакция организма, и каких-то негативных последствий за собой она не несет. За это компенсация не положена.
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3
За какие осложнения заплатят компенсацию?
Осложнением будут считаться тяжелые и (или) стойкие нарушения состояния здоровья вследствие профилактических прививок — ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Осложнения, за которые положена компенсация, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 02.08.1999
- тяжелые аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический отек — отек Квинке, синдром Стивена-Джонсона, синдром Лайела, синдром сывороточной болезни и
т. п.);
- анафилактический шок;
- энцефалит;
- поражение ЦНС;
- тяжелые генерализованные аллергические реакции;
- генерализованная инфекция;
- артрит хронический (после прививки от краснухи).
Перечень является закрытым, то есть право на компенсацию возникает только при возникновении осложнений из списка, другие не учитываются.
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4
Как быстро могут проявиться такие тяжелые осложнения?
После укола вы должны быть в поликлинике не менее 30 минут именно для того, чтобы при острых тяжелых аллергических реакциях врачи смогли вас спасти. Но осложнения из списка могут проявиться и позже.
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5
Сколько заплатит государство?
На особую щедрость в этом вопросе рассчитывать не приходится. Акт об эпидемиологическом расследовании, который вы получите от Роспотребнадзора, нужно будет отнести в ваше отделение соцзащиты.
Вы можете получить единоразовое пособие —
В 2020 году в Госдуму был внесен законопроект о повышении размера всех компенсаций в 100 раз, но буквально на днях предложение было отклонено.
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6
После прививки стало очень плохо, что делать?
Если вы чувствуете чрезмерную реакцию организма после прививки, нужно немедленно обратиться к врачу. Если, например, аллергическая реакция развивается стремительно, вызывайте скорую.
При появлении поствакцинальных осложнений проводятся расследование и оценка причинно-следственной связи побочных явлений после иммунизации.
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7
Могу я сам пожаловаться в Росздравнадзор?
В 2019 году Росздравнадзор предоставил право сообщать о нежелательных реакциях на вакцины и лекарства пациенту — вы можете самостоятельно подать такое извещение, которое можно скачать на сайте ведомства.
Извещение можно отправить:
• e-mail: pharm@roszdravnadzor.ru;
• онлайн на сайте Npr.roszdravnadzor.ru.
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8
Как проводится расследование?
Врач должен внести всю информацию в медицинскую карточку. Проводятся лабораторные исследования в зависимости от диагноза и состояния пациента. Медучреждение должно передать информацию о поствакцинальном осложнении в Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Назначается комиссия, которая расследует, что за партия была вакцины, проверяют ее качество и срок хранения. Составляется акт эпидемиологического расследования.
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