Роструд рассказал, в каком случае непривитых россиян могут отстранить от работы

На протяжении пяти месяцев с начала массовой вакцинации в России не бывало таких очередей в прививочные кабинеты, как сейчас. Кто-то решил вакцинироваться, чтобы не заболеть, другие — чтобы не потерять работу. Отстранение от нее — вполне реальная ситуация, и специалисты Роструда пояснили, в каком случае это может произойти с вами.
В ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса говорится, что отстранение сотрудника от работы возможно в случаях, предусмотренных не только кодексом и законами, но и иными нормативными правовыми актами.
Один из таких случаев — нарушение положений ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем указано, что без профилактической прививки человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить его. Вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.
Вакцина от коронавируса включена в календарь профилактических прививок. И если в регионе вынесено постановление о вакцинации отдельных граждан или групп, она становится обязательной. В Роструде уточняют, что по состоянию на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает главный санитарный врач региона.
Обязательная вакцинация не распространяется на тех, у кого есть противопоказания к прививке.
В конце прошлой недели московский оперштаб сообщил, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от коронавируса. Во время отстранения от работы зарплата не начисляется, а сам период не включается в стаж, дающий право на отпуск. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, «в целом вакцинация действительно остается добровольной». На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы, представитель Кремля ответил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».
Ранее юристы и кадровики рассказали, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от коронавируса.