Роструд рассказал, в каком случае непривитых россиян могут отстранить от работы

На протяжении пяти месяцев с начала массовой вакцинации в России не бывало таких очередей в прививочные кабинеты, как сейчас. Кто-то решил вакцинироваться, чтобы не заболеть, другие — чтобы не потерять работу. Отстранение от нее — вполне реальная ситуация, и специалисты Роструда пояснили, в каком случае это может произойти с вами.



В ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса говорится, что отстранение сотрудника от работы возможно в случаях, предусмотренных не только кодексом и законами, но и иными нормативными правовыми актами.

