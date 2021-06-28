Нужно ли снова делать прививку тем, кто полгода назад поставил «Спутник V»? Отвечаем на вопросы о ревакцинации

1
Нужна ли ревакцинация через полгода после прививки «Спутником V»?
— Из уст министра здравоохранения прозвучала официальная рекомендация о том, что желательно ревакцинироваться через шесть месяцев. Не очень много данных относительно того, как долго и у какой части людей сохраняется клеточный иммунитет и антительный ответ после перенесенного заболевания либо вакцинации. То есть эти данные очень неоднородные и говорят о том, что может быть по-разному: у кого-то сохраняется и антительный, и клеточный ответ более шести месяцев и до года, но у кого-то уровень иммунного ответа может значительно понижаться, что делает их восприимчивыми, особенно к новым штаммам коронавируса.
Если анализировать те публикации, которые есть на сегодняшний день, то нужно сказать, что рекомендации главы Минздрава имеют под собой основания. И неспроста назван срок именно шесть месяцев, потому что у какой-то части населения будет снижение иммунного ответа как раз спустя полгода.
Поделиться
2
Можно ли узнать по анализам, нужна ли ревакцинация?
— Сейчас недостаточно достоверных данных, чтобы надежно давать рекомендации, при каком уровне антител нужно ревакцинироваться. Есть группа гражданских активистов, которые самостоятельно собирают статистику в телеграм-канале и просят людей, которые сдали анализы и знают свой уровень антител после болезни или вакцинации, присылать им информацию о том, что они, например, заболели.
Данные, конечно, не проверены, степень их достоверности не оценена. Тем не менее они позволяют задуматься. Так, были данные о заболевании с уровнем антител порядка 150 по тест-системе DiaSorin. Я, например, заболел после вакцинации при уровне 76, а моя супруга — при уровне 175. Но она перенесла легче, чем я. И это говорит лишь о том, что с таким уровнем антител при стечении неких условий вакцинированный человек все-таки может инфицироваться и заболеть.
В случае с супругой это было условие нахождения в квартире при невозможности тотальной самоизоляции и разобщения. Она заболела последней, после меня и детей, то есть под постоянным воздействием на себя вирусной концентрации. Если бы это была другая ситуация, например она с таким уровнем антител пришла в ресторан, в котором есть заболевший человек, и они одновременно присутствовали в одном помещении какое-то время, с большой степенью вероятностью она бы не инфицировалась, потому что не та доза воздействия, время воздействия и
Это сложно спрогнозировать, но факт есть факт. Здесь напрашивается два вывода. Первый — каков бы ни был уровень антител, на сегодняшний день в отсутствие четких знаний о корреляции этого уровня с реальной защитой в разных ситуациях нужно применять меры инфекционной безопасности. Это вас просто защитит еще раз. Второе — данные последних опубликованных исследований говорят о некой целесообразности вакцинации людям, перенесшим заболевание, особенно в легкой форме, и тем, кто вакцинировался, спустя полгода.
Поделиться
3
Какой вакциной нужно прививаться второй раз?
— Очень сложный вопрос для российских реалий. За рубежом публикуется много работ о смешанном характере вакцинации. И в этих исследованиях продемонстрирован положительный эффект, когда сначала ставилась векторная вакцина AstraZeneca, а потом — мРНК вакцина (Pfizer или Moderna). Результат — семикратное улучшение показателей, чем если бы была вакцинация только векторной.
Официальных публикаций по «Спутнику V», который является тоже векторной вакциной, к сожалению, нет, в основном все в области теоретических предположений. Но есть мнение, что нежелательно использовать аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V», для ревакцинации. В первую очередь эта нежелательность связана с возможной неэффективностью ревакцинации, потому что организм человека может отреагировать на повторное введение тех же векторов спустя некоторое время, блокируя их работу. Аденовирус, который «доставляет» вакцину, будет подвергаться атаке со стороны иммунной системы, и часть вакцинного препарата разрушится и не выполнит свою функцию.
Поэтому в идеале лучше бы провести ревакцинацию другой доступной вакциной. Из доступных вакцин в России — это «КовиВак». По «ЭпиВакКороне» нет надежных данных об эффективности. Больше вариантов нет на сегодняшний день. Но у нас очень маленькие объемы производства «КовиВака» в стране.
Поделиться
4
После зарубежных вакцин тоже нужна ревакцинация?
— Это открытый вопрос во всех странах. На самом деле, они по-другому подходят к вопросу. Поначалу, чтобы сделать больший охват вакцинации, использовалась одна доза, а вторая доза по времени была отсрочена на
Они сейчас не будут ревакцинировать людей, потому что есть те, кто не охвачен вакцинацией вообще. И это честно по отношению к ним, на мой взгляд. Нужно дать возможность защититься всем, а не только какой-то части людей. Поэтому там задача номер один — чтобы все получили две дозы, номер два — чтобы был максимально широкий охват тех, кто не болел и еще не получил вакцину, номер три — вакцинировать детей от
Поделиться