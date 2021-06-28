Нужно ли снова делать прививку тем, кто полгода назад поставил «Спутник V»? Отвечаем на вопросы о ревакцинации

— Сейчас недостаточно достоверных данных, чтобы надежно давать рекомендации, при каком уровне антител нужно ревакцинироваться. Есть группа гражданских активистов, которые самостоятельно собирают статистику в телеграм-канале и просят людей, которые сдали анализы и знают свой уровень антител после болезни или вакцинации, присылать им информацию о том, что они, например, заболели.

Данные, конечно, не проверены, степень их достоверности не оценена. Тем не менее они позволяют задуматься. Так, были данные о заболевании с уровнем антител порядка 150 по тест-системе DiaSorin. Я, например, заболел после вакцинации при уровне 76, а моя супруга — при уровне 175. Но она перенесла легче, чем я. И это говорит лишь о том, что с таким уровнем антител при стечении неких условий вакцинированный человек все-таки может инфицироваться и заболеть.

В случае с супругой это было условие нахождения в квартире при невозможности тотальной самоизоляции и разобщения. Она заболела последней, после меня и детей, то есть под постоянным воздействием на себя вирусной концентрации. Если бы это была другая ситуация, например она с таким уровнем антител пришла в ресторан, в котором есть заболевший человек, и они одновременно присутствовали в одном помещении какое-то время, с большой степенью вероятностью она бы не инфицировалась, потому что не та доза воздействия, время воздействия и т. д .

Это сложно спрогнозировать, но факт есть факт. Здесь напрашивается два вывода. Первый — каков бы ни был уровень антител, на сегодняшний день в отсутствие четких знаний о корреляции этого уровня с реальной защитой в разных ситуациях нужно применять меры инфекционной безопасности. Это вас просто защитит еще раз. Второе — данные последних опубликованных исследований говорят о некой целесообразности вакцинации людям, перенесшим заболевание, особенно в легкой форме, и тем, кто вакцинировался, спустя полгода.