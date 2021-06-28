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Тема дняБардак с ковидом: проблемы третьей волны

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Ковид-бардак в Новосибирске: люди по пять дней ждут диагноз и часами стоят в очереди на проверку антител

Почему заболевшие сутками напролет ждут результатов анализов, хотя те уже давно готовы

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Некоторые частные лаборатории приглашают пациентов сдавать кровь на антитела к определенному времени, чтобы развести их с теми, кто сдает ПЦР

Некоторые частные лаборатории приглашают пациентов сдавать кровь на антитела к определенному времени, чтобы развести их с теми, кто сдает ПЦР

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Новосибирцы рассказали о проблемах с тестами на ковид

Третья волна коронавируса обрушилась на Новосибирск внезапно — кажется, к ней не были готовы ни больницы, ни горожане. Заболевшие сибиряки жалуются на долгое ожидание результатов ПЦР-теста (сроки иногда растягиваются до пяти дней, хотя лечение нужно начинать незамедлительно), а также на трудности вызова врача из поликлиники. В частных лабораториях фиксируют всплеск обращений и многочасовые очереди, особенно по утрам, — толпы людей идут сдавать кровь на антитела перед вакцинацией. Какие еще проблемы возникают с анализами на ковид, узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко. Спойлер: чьи-то результаты путают, кому-то не говорят, пока на поиски не отправят родственников, кому-то говорят, что результат положительный, а он его даже не сдавал, а кого-то заставляют с температурой идти в поликлинику и стоять в очереди.

Всю последнюю неделю в редакцию НГС поступали письма и звонки от читателей, что возле частных лабораторий по утрам скапливаются многочасовые очереди из желающих сдать ПЦР или кровь на антитела к коронавирусу.

— Я сама простояла 2,5 часа холодным и дождливым утром у частной лаборатории. Там был конвейер из людей. Кто-то летит в отпуск, кто-то сдает на антитела перед прививкой, кто-то стоит и откровенно кашляет. Да и я, чего греха таить, пришла сдавать на ранние и поздние антитела с севшим голосом, — рассказывает читательница НГС.

Но больше всего жалоб поступает от новосибирцев, которые не могут дождаться от поликлиник результата своего теста. А дозвониться до медучреждения, как и до службы 124, невозможно.

Представители Минздрава и отдела технологий и искусственного интеллекта связывались с журналистом НГС по этому вопросу и помогли тем читателям, кто не мог дозвониться до 124 и поликлиники.

Истории новосибирцев

Некоторые заболевшие горожане отправляют по больницам кого-то из своих близких, чтобы те помогли врачам найти затерявшиеся результаты тестов. Так было у читательницы Марины. Она заболела 13 июня и сразу вызвала доктора, так как знала, что накануне контактировала с человеком, у которого подтвержден ковид. Но в этот день к Марине никто не пришел, а на следующий она не смогла дозвониться до поликлиники. В итоге мазок у нее взяли 16 июня. К тому моменту уже заболела бабушка Марины. Специалисты пообещали позвонить и сообщить результаты теста, а также дали номер, по которому можно узнать результат самостоятельно, но на него, по словам Марины, было не дозвониться.

— 24 июня моя родственница пошла в поликлинику, пробегала по кабинетам, в итоге в одном засела и сказала, что никуда оттуда не уйдет, пока мои результаты не найдут. Минут через 20 ей принесли результаты. Тесты положительные.

У Анны болеет 86-летний дедушка. Сотрудники поликлиники № 2 взяли у него мазок. О результатах ПЦР никто не сообщал, поэтому муж Анны 23 июня поехал за результатами сам.

— Оказалось, что тест положительный, данные были переданы участковому врачу еще 21 июня, но нам никто не сообщал. Пока мы сами не зашевелились, никто о нашем дедушке не вспомнил, — возмущается Анна.

Кто-то говорит, что к нему долго не приходят врачи. К кому-то врачи приходят, берут мазок, но потом более двух дней не сообщают результат

Кто-то говорит, что к нему долго не приходят врачи. К кому-то врачи приходят, берут мазок, но потом более двух дней не сообщают результат

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Сибирячка Ирина вообще не могла дождаться помощи по ОМС, поэтому сделала часть исследований платно — они показали, что у нее коронавирус.

— Я заболела 18 июня: температура — 38,5. В субботу вызвала по 124 врача из поликлиники № 11, но никто не пришел. Друг лично сходил в поликлинику, и после этого ко мне пришла врач, но не взяла мазок, потому что для этого есть отдельные лаборанты. На рентген, говорит, не надо: в легких чисто. 22 июня, на пятый день температуры, мазки у меня еще не взяли. Поэтому я сама сдала мазок и съездила на КТ. Но почему я должна тратить на это силы, которых вообще нет, и деньги? Вывод мой таков: если делать всё по схеме бесплатной медицины, ждать их днями, то летальный исход может быть гарантирован.

В итоге Ирина уже знает, что у нее ковид, сотрудники поликлиники тоже взяли у нее мазок, но результат обещают только через пять дней.

Юлия болеет с 11 июня. Врач из поликлиники № 3 к ней не приходил 12 дней.

— 21 июня мне позвонили и сказали, что у меня анализ положительный. А я его даже не сдавала! Я им сообщила, что это ошибка. Сдать ПЦР я так и не могу, температура с 11 июня — 38–39 градусов и не сбивается.

23 июня ей всё же сделали тест, но результата пока нет.

Некоторые новосибирцы говорят, что потеряли время в ожидании врача и в итоге оказались в стационаре

Некоторые новосибирцы говорят, что потеряли время в ожидании врача и в итоге оказались в стационаре

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Дарья вспоминает, что после первого обращения в поликлинику № 27 мазок к ней пришли брать уже через час, а вот со вторым анализом было сложнее — она ждала прихода бригады три дня:

— Так как 11 июня — это пятница и впереди было три выходных, то я рассчитывала получить анализ не скоро, но, на мое удивление, 16 июня пришло сообщение от «Гемотеста» о готовности моего заказа. Я увидела отрицательный результат и обрадовалась.

Дарья полтора дня звонила в поликлинику, чтобы узнать, как можно закрыть больничный, но ей не смогли помочь. Она пошла туда сама, отсидела в очереди два часа и закрыла больничный.

— В этот же день около 18:00 мне звонят из поликлиники и сообщают о готовности моего анализа — спустя два дня с момента его готовности. Из всего этого у меня один вывод: поликлиника не с нужной серьезностью подходит к своей работе и людям, которые в нее обратились. То есть результаты могут быть готовы и за сутки, но поликлиника сообщает через четыре дня.

Новосибирцы рассказывают о такой тенденции, связанной с ПЦР: им не сообщают результат, хотя он уже несколько дней как готов. Они это узнают, отправив родственников в больницу или даже в лабораторию

Новосибирцы рассказывают о такой тенденции, связанной с ПЦР: им не сообщают результат, хотя он уже несколько дней как готов. Они это узнают, отправив родственников в больницу или даже в лабораторию

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Еще одна Ирина вызвала врача для мамы. Мазок взяли 20 июня и сказали, что результат могут отдать любому человеку с копией паспорта:

— Когда приходишь за результатом, то говорят, что отдают лично в руки с оригиналом паспорта. А как она пойдет с короной и температурой 38,5?! А по скорой без результата ПЦР никуда не забирают. В итоге отца скорая забрала с третьего раза. Мама пока держится: сама себе делает уколы, а ПЦР так и не готов.

К Алёне и ее мужу с ребенком не приходила бригада из поликлиники № 21, чтобы взять мазки, хотя у женщины были симптомы и в анамнезе контакт с подтвержденным больным. В итоге семье сказали прийти сдавать тест в поликлинику.

— Заняли очередь с утра, но потом уехали. По подсчетам мужа, как очередь движется, мы бы до 11 часов не прошли. А у нас на руках был ребенок.

При этом Алёна сдала тест на антитела в частной лаборатории — это было в воскресенье. Ей сказали, что результат будет готов в течение одного рабочего дня, то есть только в понедельник, но всё равно прислали в выходной.

Так выглядела часть очереди на мазок в поликлинике <nobr class="_">№ 21</nobr>

Так выглядела часть очереди на мазок в поликлинике № 21

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Наталья с детьми сдали ПЦР-тест, когда к ним пришли сотрудники поликлиники № 19. Сначала ее дочери и сыну сказали одни результаты, а потом сообщили, что перепутали, сослались на человеческий фактор. 23 июня у Натальи и сына взяли еще раз мазки — они оказались отрицательными.

Еще одна сибирячка сдала тест 15 июня, а результат получила только 24 июня. Есть читатели, которые пытались что-то узнать в службе 112, пожаловаться или передать эту информацию поликлинике, но там такие заявки не принимают.

Журналист НГС позвонила и уточнила, правда ли, что они не принимают такие сообщения, ведь заместитель министра здравоохранения советовала всем обращаться к ним. И оператор это подтвердил и посоветовал звонить по другим номерам: Росздравнадзор — 210-01-02, Роспотребнадзор — 220-42-85 и горячая линия Минздрава — 223-67-67 и 238-63-63. Даже он уточнил, что дозвониться очень сложно, поэтому дал сразу несколько номеров.

Через несколько часов я повторила эксперимент и узнала, что всё зависит от оператора и настойчивости обратившегося: другой оператор 112 ответил, что ожидание более двух суток сейчас возможно из-за загруженности лабораторий, объяснил, что результат может отобразиться на «Госуслугах», и посоветовал позвонить на горячую линию Минздрава. После очередного напоминания о том, что замминистра говорила, что можно оставлять такие жалобы им, оператор согласилась ее принять.

О частных лабораториях читатели говорят, что в них тоже сложно дозвониться: ожидание около 30 минут — в KDL, «Гемотесте», «Инвитро», «Ситилаб».

В поликлинике <nobr class="_">№ 21</nobr> отдельный вход для тех, кто сдает мазок

В поликлинике № 21 отдельный вход для тех, кто сдает мазок

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Что отвечают лаборатории и Минздрав

НГС отправил несколько запросов о работе лабораторий, их нагрузке и ожидании результатов ПЦР в Минздрав и Роспотребнадзор региона 23 июня. На момент публикации никто не ответил на них. Зато оперативно прокомментировать ситуацию смогли представители частных лабораторий.

Заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина говорит, что спрос на ПЦР-тесты во всех регионах присутствия, в том числе в Новосибирске, идет с начала июня:

— За три дня текущей недели прирост заказов ПЦР-исследований на COVID-19 по отношению к тем же трем дням предыдущей недели составил 53%. Растет как количество записей в диагностические центры, так и число заказов бесконтактного тестирования на дому через сервис Сдайнакоронавирус.рф.

В Новосибирске анализ в этой лаборатории делается по предварительной записи на сайте, чтобы исключить очереди и свести к минимуму возможность контактов между клиентами.

— По состоянию на 23 июня доступна запись на 24 июня в центре. А запись на бесконтактное тестирование на дому — уже на следующий день. Задержек в выдаче результатов тестов нет. С начала пандемии компания увеличила пропускную способность всех ПЦР-лабораторий более чем в 10 раз, — уточняет Дарья Горякина.

На сайте «Инвитро» сообщается, что ожидание результатов может быть увеличено

На сайте «Инвитро» сообщается, что ожидание результатов может быть увеличено

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Руководитель контакт-центра ЦНМТ Анна Напалкова объясняет, что ПЦР-мазки у них сдают по предварительной записи: на сайте можно еще и заплатить.

— Эти меры существенно влияют на уменьшение очередей. У нас два заборных пункта с отдельным входом: на Пирогова, 25/4 можно записаться день в день, а на Титова, 7 мы предлагаем запись на следующий день. Что касается очередей, то их практически нет. Возможно ожидание 3–5 минут, если пациент пришел раньше назначенного времени или опоздал. Наша лаборатория имеет статус референсной, что дает нам право не отправлять результаты в Роспотребнадзор, а выдавать их сразу пациенту.

Заведующий клинико-диагностической лабораторией ЦНМТ Андрей Степанов добавил, что, несмотря на кратный рост количества поступающих мазков в лабораторию, выдача результата до сих пор происходит в пределах 24 часов:

— За время пандемии мы дооснастили лабораторию, благодаря чему увеличили производительность, а некоторые этапы анализа полностью автоматизировали.

В частных лабораториях увеличился поток пациентов на ПЦР, и особенно на антитела, — это связывают с вакцинацией

В частных лабораториях увеличился поток пациентов на ПЦР, и особенно на антитела, — это связывают с вакцинацией

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Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин подтверждает, что с ростом заболеваемости и повышенным интересом к вакцинации увеличилось количество обращений:

— Относительно мая общий пациентопоток в Новосибирске вырос примерно на 40%. При этом эпидемиологическая ситуация и карантинные меры не обходят стороной и наших сотрудников. Все эти факторы периодически могут приводить к увеличению времени обслуживания в некоторых медицинских офисах сети. В условиях ажиотажного спроса мы оперативно реагируем и принимаем все меры, чтобы сохранить необходимый уровень сервиса.

По его словам, пациенты тоже могут помочь сократить для себя время, проведенное в очереди. Для этого нужно оплатить исследование и заполнить документы для регистрации заранее на сайте.

По словам источника НГС в одной из городских лабораторий, такого всплеска, как на этой неделе, не было даже осенью, во вторую волну. И этого, по его словам, никто не ожидал.

Что еще почитать о третьей волне ковида?

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