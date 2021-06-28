Ковид-бардак в Новосибирске: люди по пять дней ждут диагноз и часами стоят в очереди на проверку антител

Всю последнюю неделю в редакцию НГС поступали письма и звонки от читателей, что возле частных лабораторий по утрам скапливаются многочасовые очереди из желающих сдать ПЦР или кровь на антитела к коронавирусу.

— Я сама простояла 2,5 часа холодным и дождливым утром у частной лаборатории. Там был конвейер из людей. Кто-то летит в отпуск, кто-то сдает на антитела перед прививкой, кто-то стоит и откровенно кашляет. Да и я, чего греха таить, пришла сдавать на ранние и поздние антитела с севшим голосом, — рассказывает читательница НГС.

Но больше всего жалоб поступает от новосибирцев, которые не могут дождаться от поликлиник результата своего теста. А дозвониться до медучреждения, как и до службы 124 , невозможно.



Представители Минздрава и отдела технологий и искусственного интеллекта связывались с журналистом НГС по этому вопросу и помогли тем читателям, кто не мог дозвониться до 124 и поликлиники.



Истории новосибирцев

