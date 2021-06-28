Ковид-бардак в Новосибирске: люди по пять дней ждут диагноз и часами стоят в очереди на проверку антител

Новосибирцы рассказали о проблемах с тестами на ковид
Третья волна коронавируса обрушилась на Новосибирск внезапно — кажется, к ней не были готовы ни больницы, ни горожане. Заболевшие сибиряки жалуются на долгое ожидание результатов ПЦР-теста (сроки иногда растягиваются до пяти дней, хотя лечение нужно начинать незамедлительно), а также на трудности вызова врача из поликлиники. В частных лабораториях фиксируют всплеск обращений и многочасовые очереди, особенно по утрам, — толпы людей идут сдавать кровь на антитела перед вакцинацией. Какие еще проблемы возникают с анализами на ковид, узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко. Спойлер: чьи-то результаты путают, кому-то не говорят, пока на поиски не отправят родственников, кому-то говорят, что результат положительный, а он его даже не сдавал, а кого-то заставляют с температурой идти в поликлинику и стоять в очереди.
Всю последнюю неделю в редакцию НГС поступали письма и звонки от читателей, что возле частных лабораторий по утрам скапливаются многочасовые очереди из желающих сдать ПЦР или кровь на антитела к коронавирусу.
— Я сама простояла 2,5 часа холодным и дождливым утром у частной лаборатории. Там был конвейер из людей. Кто-то летит в отпуск, кто-то сдает на антитела перед прививкой, кто-то стоит и откровенно кашляет. Да и я, чего греха таить, пришла сдавать на ранние и поздние антитела с севшим голосом, — рассказывает читательница НГС.
Но больше всего жалоб поступает от новосибирцев, которые не могут дождаться от поликлиник результата своего теста. А дозвониться до медучреждения, как и до
Представители Минздрава и отдела технологий и искусственного интеллекта связывались с журналистом НГС по этому вопросу и помогли тем читателям, кто не мог дозвониться
Истории новосибирцев
Некоторые заболевшие горожане отправляют по больницам кого-то из своих близких, чтобы те помогли врачам найти затерявшиеся результаты тестов. Так было у читательницы Марины. Она заболела
— 24 июня моя родственница пошла в поликлинику, пробегала по кабинетам, в итоге в одном засела и сказала, что никуда оттуда не уйдет, пока мои результаты не найдут. Минут
У Анны болеет 86-летний дедушка. Сотрудники поликлиники
— Оказалось, что тест положительный, данные были переданы участковому врачу еще
Сибирячка Ирина вообще не могла дождаться помощи по ОМС, поэтому сделала часть исследований платно — они показали, что у нее коронавирус.
— Я заболела 18 июня: температура — 38,5. В субботу вызвала по 124 врача
В итоге Ирина уже знает, что у нее ковид, сотрудники поликлиники тоже взяли у нее мазок, но результат обещают только через пять дней.
Юлия болеет с 11 июня. Врач из поликлиники
— 21 июня мне позвонили и сказали, что у меня анализ положительный. А я его даже не сдавала! Я им сообщила, что это ошибка. Сдать ПЦР я так и не могу, температура с 11 июня — 38–39 градусов и не сбивается.
23 июня ей всё же сделали тест, но результата пока нет.
Дарья вспоминает, что после первого обращения в поликлинику
— Так как 11 июня — это пятница и впереди было три выходных, то я рассчитывала получить анализ не скоро, но, на мое удивление,
Дарья полтора дня звонила в поликлинику, чтобы узнать, как можно закрыть больничный, но ей не смогли помочь. Она пошла туда сама, отсидела в очереди два часа и закрыла больничный.
— В этот же день около 18:00 мне звонят из поликлиники и сообщают о готовности моего анализа — спустя два дня с момента его готовности. Из всего этого у меня один вывод: поликлиника не с нужной серьезностью подходит к своей работе и людям, которые в нее обратились. То есть результаты могут быть готовы и за сутки, но поликлиника сообщает через четыре дня.
Еще одна Ирина вызвала врача для мамы. Мазок взяли
— Когда приходишь за результатом, то говорят, что отдают лично в руки с оригиналом паспорта. А как она пойдет с короной и температурой 38,5?! А по скорой без результата ПЦР никуда не забирают. В итоге отца скорая забрала с третьего раза. Мама пока держится: сама себе делает уколы, а ПЦР так и не готов.
К Алёне и ее мужу с ребенком не приходила бригада из поликлиники
— Заняли очередь с утра, но потом уехали. По подсчетам мужа, как очередь движется, мы бы
При этом Алёна сдала тест на антитела в частной лаборатории — это было в воскресенье. Ей сказали, что результат будет готов в течение одного рабочего дня, то есть только в понедельник, но всё равно прислали в выходной.
Наталья с детьми сдали ПЦР-тест, когда к ним пришли сотрудники поликлиники
Еще одна сибирячка сдала тест 15 июня, а результат получила только
Журналист НГС позвонила и уточнила, правда ли, что они не принимают такие сообщения, ведь заместитель министра здравоохранения советовала всем обращаться к ним. И оператор это подтвердил и посоветовал звонить по другим номерам: Росздравнадзор —
Через несколько часов я повторила эксперимент и узнала, что всё зависит от оператора и настойчивости обратившегося: другой оператор 112 ответил, что ожидание более двух суток сейчас возможно из-за загруженности лабораторий, объяснил, что результат может отобразиться на «Госуслугах», и посоветовал позвонить на горячую линию Минздрава. После очередного напоминания о том, что замминистра говорила, что можно оставлять такие жалобы им, оператор согласилась ее принять.
О частных лабораториях читатели говорят, что в них тоже сложно дозвониться: ожидание около
Что отвечают лаборатории и Минздрав
НГС отправил несколько запросов о работе лабораторий, их нагрузке и ожидании результатов ПЦР в Минздрав и Роспотребнадзор региона
Заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина говорит, что спрос на ПЦР-тесты во всех регионах присутствия, в том числе в Новосибирске, идет с начала июня:
— За три дня текущей недели прирост заказов ПЦР-исследований на COVID-19 по отношению к тем же трем дням предыдущей недели составил 53%. Растет как количество записей в диагностические центры, так и число заказов бесконтактного тестирования на дому через сервис Сдайнакоронавирус.рф.
В Новосибирске анализ в этой лаборатории делается по предварительной записи на сайте, чтобы исключить очереди и свести к минимуму возможность контактов между клиентами.
— По состоянию на 23 июня доступна запись на 24 июня в центре. А запись на бесконтактное тестирование на дому — уже на следующий день. Задержек в выдаче результатов тестов нет. С начала пандемии компания увеличила пропускную способность всех ПЦР-лабораторий более чем в 10 раз, — уточняет Дарья Горякина.
Руководитель контакт-центра ЦНМТ Анна Напалкова объясняет, что ПЦР-мазки у них сдают по предварительной записи: на сайте можно еще и заплатить.
— Эти меры существенно влияют на уменьшение очередей. У нас два заборных пункта с отдельным входом: на Пирогова, 25/4 можно записаться день в день, а на Титова, 7 мы предлагаем запись на следующий день. Что касается очередей, то их практически нет. Возможно ожидание 3–5 минут, если пациент пришел раньше назначенного времени или опоздал. Наша лаборатория имеет статус референсной, что дает нам право не отправлять результаты в Роспотребнадзор, а выдавать их сразу пациенту.
Заведующий клинико-диагностической лабораторией ЦНМТ Андрей Степанов добавил, что, несмотря на кратный рост количества поступающих мазков в лабораторию, выдача результата до сих пор происходит в пределах 24 часов:
— За время пандемии мы дооснастили лабораторию, благодаря чему увеличили производительность, а некоторые этапы анализа полностью автоматизировали.
Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин подтверждает, что с ростом заболеваемости и повышенным интересом к вакцинации увеличилось количество обращений:
— Относительно мая общий пациентопоток в Новосибирске вырос примерно на 40%. При этом эпидемиологическая ситуация и карантинные меры не обходят стороной и наших сотрудников. Все эти факторы периодически могут приводить к увеличению времени обслуживания в некоторых медицинских офисах сети. В условиях ажиотажного спроса мы оперативно реагируем и принимаем все меры, чтобы сохранить необходимый уровень сервиса.
По его словам, пациенты тоже могут помочь сократить для себя время, проведенное в очереди. Для этого нужно оплатить исследование и заполнить документы для регистрации заранее на сайте.
По словам источника НГС в одной из городских лабораторий, такого всплеска, как на этой неделе, не было даже осенью, во вторую волну. И этого, по его словам, никто не ожидал.
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Если вы столкнулись со сложностями в оказании медицинской помощи или со сдачей анализов, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону