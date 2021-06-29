«Вызовов с температурой стало гораздо больше»: главврач скорой объяснила, почему пациентам приходится ждать помощи

Ирина Большакова утверждает, что долгое ожидание скорой помощи при неосложненной температуре — до двух-трех часов.



— Вызовы с неосложненной температурой в дневное время, в часы работы поликлиник, мы передаем в поликлиники, — уточнила главврач скорой помощи.

При этом новосибирцы жалуются в редакцию на то, что скорую помощь можно ждать гораздо дольше, чем несколько часов. Например, читательница Анжелика (имя изменено по ее просьбе) говорит, что скорую помощь ее семья вызвала в 18:00, а она приехала в 06:00. Этот вызов был связан не с температурой.

Новосибирец Сергей оформил вызов для своей мамы из-за высокой температуры в воскресенье, 27 июня :



— Такая ситуация: у человека температура почти 40, вызвали скорую, сказали, что приедут в течение суток. В итоге третьи сутки пытаемся дождаться, дозвониться. Сегодня нам сказали, что такой вызов вообще не оформлен. Из поликлиники № 18 тоже вызвали врача, но его нет.

Сотрудник скорой помощи, который пожелал остаться анонимным, подтвердил журналисту НГС, что нагрузка возросла. По его словам, вызовы разных категорий могут висеть с ожиданием в сотни минут.