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«Вызовов с температурой стало гораздо больше»: главврач скорой объяснила, почему пациентам приходится ждать помощи

А сотрудник скорой рассказал, почему это ожидание может длиться и трое суток

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При вызовах с температурой приоритет скорая отдает детям и пожилым

При вызовах с температурой приоритет скорая отдает детям и пожилым

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В Новосибирске увеличилось ожидание скорой для пациентов с температурой

В Новосибирске резко возросло число вызовов скорой помощи — новосибирцы заявляют, что дождаться медиков стало сложно.

По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирины Большаковой, сейчас вызовы с экстренными поводами обслуживаются своевременно, а на ожидании находятся вызовы с температурой.

— Вызовов с температурой стало гораздо больше, чем было в предыдущий период. Среднее время ожидания я не могу назвать, поскольку мы смотрим в зависимости от возраста: прежде всего выезжаем к детям и пожилым людям, потому что это категории риска. Дольше могут ждать молодые люди, у которых неосложненная температура и иных симптомов нет.

Ирина Большакова утверждает, что долгое ожидание скорой помощи при неосложненной температуре — до двух-трех часов.

— Вызовы с неосложненной температурой в дневное время, в часы работы поликлиник, мы передаем в поликлиники, — уточнила главврач скорой помощи.

При этом новосибирцы жалуются в редакцию на то, что скорую помощь можно ждать гораздо дольше, чем несколько часов. Например, читательница Анжелика (имя изменено по ее просьбе) говорит, что скорую помощь ее семья вызвала в 18:00, а она приехала в 06:00. Этот вызов был связан не с температурой.

Новосибирец Сергей оформил вызов для своей мамы из-за высокой температуры в воскресенье, 27 июня:

— Такая ситуация: у человека температура почти 40, вызвали скорую, сказали, что приедут в течение суток. В итоге третьи сутки пытаемся дождаться, дозвониться. Сегодня нам сказали, что такой вызов вообще не оформлен. Из поликлиники № 18 тоже вызвали врача, но его нет.

Сотрудник скорой помощи, который пожелал остаться анонимным, подтвердил журналисту НГС, что нагрузка возросла. По его словам, вызовы разных категорий могут висеть с ожиданием в сотни минут.

Ожидание трое суток, по его мнению, может происходить так: повод был нежизнеугрожающий, его зафиксировали в скорой, а потом передали в поликлинику (городскую электронную регистратуру), а когда время работы поликлиники закончилось, его вернули на скорую, а поскольку новые сутки, то его завели как новый. Скорая не успела и снова передала его в поликлинику, и обратно. То есть в скорой он не отображается, по словам сотрудника, как старый вызов с длительным ожиданием, но его могут пересылать туда и обратно много раз.

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— Статистика же посуточно закрывается в скорой, поэтому, конечно, он не отображается с длительным ожиданием. Я думаю, что он потерялся не в скорой, потому что у нас в системе это сложно. С такими «потеряшками» — вызовами с температурой — перекидывание может продолжаться бесконечно: либо пока человек не откажется от вызова, либо пока его не посетят, — говорит медик.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы сутками ждут врача из поликлиники, а потом и результатов ПЦР-теста на ковид.

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