«Вызовов с температурой стало гораздо больше»: главврач скорой объяснила, почему пациентам приходится ждать помощи

В Новосибирске увеличилось ожидание скорой для пациентов с температурой
В Новосибирске резко возросло число вызовов скорой помощи — новосибирцы заявляют, что дождаться медиков стало сложно.
По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирины Большаковой, сейчас вызовы с экстренными поводами обслуживаются своевременно, а на ожидании находятся вызовы с температурой.
— Вызовов с температурой стало гораздо больше, чем было в предыдущий период. Среднее время ожидания я не могу назвать, поскольку мы смотрим в зависимости от возраста: прежде всего выезжаем к детям и пожилым людям, потому что это категории риска. Дольше могут ждать молодые люди, у которых неосложненная температура и иных симптомов нет.
Ирина Большакова утверждает, что долгое ожидание скорой помощи при неосложненной температуре — до двух-трех часов.
— Вызовы с неосложненной температурой в дневное время, в часы работы поликлиник, мы передаем в поликлиники, — уточнила главврач скорой помощи.
При этом новосибирцы жалуются в редакцию на то, что скорую помощь можно ждать гораздо дольше, чем несколько часов. Например, читательница Анжелика (имя изменено по ее просьбе) говорит, что скорую помощь ее семья вызвала в 18:00, а она приехала в 06:00. Этот вызов был связан не с температурой.
Новосибирец Сергей оформил вызов для своей мамы из-за высокой температуры в воскресенье,
— Такая ситуация: у человека температура почти 40, вызвали скорую, сказали, что приедут в течение суток. В итоге третьи сутки пытаемся дождаться, дозвониться. Сегодня нам сказали, что такой вызов вообще не оформлен. Из поликлиники
Сотрудник скорой помощи, который пожелал остаться анонимным, подтвердил журналисту НГС, что нагрузка возросла. По его словам, вызовы разных категорий могут висеть с ожиданием в сотни минут.
Ожидание трое суток, по его мнению, может происходить так: повод был нежизнеугрожающий, его зафиксировали в скорой, а потом передали в поликлинику (городскую электронную регистратуру), а когда время работы поликлиники закончилось, его вернули на скорую, а поскольку новые сутки, то его завели как новый. Скорая не успела и снова передала его в поликлинику, и обратно. То есть в скорой он не отображается, по словам сотрудника, как старый вызов с длительным ожиданием, но его могут пересылать туда и обратно много раз.
— Статистика же посуточно закрывается в скорой, поэтому, конечно, он не отображается с длительным ожиданием. Я думаю, что он потерялся не в скорой, потому что у нас в системе это сложно. С такими «потеряшками» — вызовами с температурой — перекидывание может продолжаться бесконечно: либо пока человек не откажется от вызова, либо пока его не посетят, — говорит медик.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы сутками ждут врача из поликлиники, а потом и результатов ПЦР-теста на ковид.