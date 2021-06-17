Кому нельзя делать прививку от коронавируса: все противопоказания российских вакцин

«Спутник V»



Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса и, пожалуй, самая распространенная на данный момент. Это векторная вакцина: она состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка . Подробнее о том, как ее разрабатывали можно прочитать в этом материале.

