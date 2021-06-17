Кому нельзя делать прививку от коронавируса: все противопоказания российских вакцин

Москва первой ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для работников торговли, здравоохранения, образования, ЖКХ и сферы услуг — 16 июня соответствующее постановление опубликовал Роспотребнадзор. В общей сложности привить должны 60% сотрудников и сделать это нужно до 15 августа. Не распространяется обязательная вакцинация на тех, кто имеет противопоказания. У каждого препарата — а их в России зарегистрировали уже четыре — противопоказания свои. Если у вас этих противопоказаний нет — прививаться можно, если есть диагнозы из группы «с осторожностью» — их нужно обсудить с доктором, который будет осматривать вас перед вакцинацией. Мы собрали всю информацию о них в этом материале: изучите их, чтобы выбрать оптимальный препарат.
«Спутник V»
Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса и, пожалуй, самая распространенная на данный момент. Это векторная вакцина: она состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного
Строгих противопоказаний к применению
Помимо основного списка противопоказаний есть ряд заболеваний, при которых окончательное решение — можно сделать прививку или нельзя — принимает доктор, исходя из соотношения пользы и риска для пациента. Осматривать врачи должны каждого пришедшего вакцинироваться, но особое внимание им придется уделить людям с хроническими заболеваниями печени и почек, эпилепсией, злокачественными новообразованиями и некоторыми другими диагнозами. Все они — на инфографике ниже.
«ЭпиВакКорона»
Вторая зарегистрированная в России вакцина — разработка центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Эта вакцина пептидная, то есть полностью синтетическая. В этом материале мы отвечаем на основные вопросы о ней, а здесь можно почитать истории тех, кто привился этим препаратом.
Противопоказания у этой вакцины во многом повторяют те, что есть
С осторожностью вакцина применяется при прочих иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, эпилепсии, инсульте и ряде других диагнозов. Все они — на карточке ниже.
«КовиВак»
Зарегистрированная в феврале вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Она произведена по классической технологии и содержит инактивированный вирус
У этой вакцины пока более строгие возрастные ограничения — ей не прививают не только детей, но и пожилых людей старше 60 лет. Помимо возраста есть ряд других противопоказаний, тоже схожих с противопоказаниями к применению
Так же, как и в предыдущих случаях, есть ряд заболеваний, когда прививаться нужно с осторожностью, проконсультировавшись с доктором. Врач должен соотнести пользу и риски от вакцинации.
«Спутник Лайт»
Как понятно из названия, это младший брат
Хотя противопоказания у
Как в инструкциях к другим вакцинам, здесь есть ряд диагнозов с пометкой «с осторожностью». Не забудьте рассказать о них на осмотре перед прививкой, а если есть возможность — проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Многие россияне говорят, что не готовы делать прививку от коронавируса. Причины разные — самые популярные страшилки о вакцинации мы разбирали с экспертами в этом материале. А здесь врачи и биолог объясняют почему некоторые люди заражаются даже после прививки и почему ее нужно сделать несмотря на это.