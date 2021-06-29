Власти признали, что вакцинировать 60% россиян к осени не получится

В Кремле заявили, что добиться вакцинации 60% россиян к осени, чтобы обеспечить в стране коллективный иммунитет к коронавирусу, не получится. Сроки будут сдвигаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



— Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого государством были созданы, — цитирует Пескова ТАСС.