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Власти признали, что вакцинировать 60% россиян к осени не получится

Ранее эту планку обозначил Владимир Путин

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На сегодняшний день в России от коронавируса привиты около <nobr class="_">15% населения</nobr>

На сегодняшний день в России от коронавируса привиты около 15% населения

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В Кремле заявили, что добиться вакцинации 60% россиян к осени, чтобы обеспечить в стране коллективный иммунитет к коронавирусу, не получится. Сроки будут сдвигаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого государством были созданы, — цитирует Пескова ТАСС.

Массовая вакцинация в России стартовала в начале этого года. Ее сроки впервые обозначил Владимир Путин, выступая в апреле с посланием к Федеральному собранию. Для коронавируса и новых штаммов порог коллективного иммунитета условно определяют в районе 60–70%. Вакцинировать 60% людей — значит обеспечить коллективный иммунитет в стране.

Тогда же Минздрав планировал привить к июню больше 30 миллионов человек, но сделать это не удалось. В какой-то момент темпы вакцинации даже замедлились: с одной стороны, привились все, кто хотел. С другой стороны, в регионах началась нехватка вакцин.

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Последние две недели в нескольких регионах идет обязательная вакцинация для тех, кто работает с людьми. За первую неделю таких мер удалось ускорить темпы вакцинирования в 1,7 раза, но этого всё равно мало, чтобы привить 60% граждан. На данный момент, по словам главы оперштаба Татьяна Голиковой, первым компонентом вакцины привиты 20,7 миллиона россиян, оба компонента поставили 16,7 миллиона человек. Это около 15% населения.

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Дмитрий Песковпандемия коронавирусаколлективный иммунитетвакцинация от коронавируса
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