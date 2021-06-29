Власти признали, что вакцинировать 60% россиян к осени не получится

В Кремле заявили, что добиться вакцинации 60% россиян к осени, чтобы обеспечить в стране коллективный иммунитет к коронавирусу, не получится. Сроки будут сдвигаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого государством были созданы, — цитирует Пескова ТАСС.
Массовая вакцинация в России стартовала в начале этого года. Ее сроки впервые обозначил Владимир Путин, выступая в апреле с посланием к Федеральному собранию. Для коронавируса и новых штаммов порог коллективного иммунитета условно определяют в районе 60–70%. Вакцинировать 60% людей — значит обеспечить коллективный иммунитет в стране.
Тогда же Минздрав планировал привить к июню больше
Последние две недели в нескольких регионах идет обязательная вакцинация для тех, кто работает с людьми. За первую неделю таких мер удалось ускорить темпы вакцинирования в