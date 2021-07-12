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«Ежедневно 250 заболевших, и число растет». Что нас ждет через неделю? Эксперты о ситуации с ковидом

Мы поговорили с вирусологами, директором частной клиники и фельдшером

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Только врачи знают, что на самом деле сейчас происходит в больницах

Только врачи знают, что на самом деле сейчас происходит в больницах

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Новосибирские эксперты назвали дату пика третьей волны коронавируса

С июня в Новосибирской области ежедневно растет число заболевших коронавирусом. На прошлой неделе впервые с января оперштаб отчитался о 189 новых заболевших за сутки, а число умерших от ковида достигло 11 человек (среди них много молодых людей). В регионе активно распространяется индийский штамм COVID-19, который по своим характеристикам агрессивнее и заразнее, чем предыдущие версии вируса. Когда наступит пик третьей волны ковида и чего ждать от пандемии на этой неделе? Корреспондент НГС Алина Каур поговорила об этом с экспертами.

«Вирус становится опаснее внутри организма»

Вирусолог Александр Чепурнов ожидал, что нынешним летом заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, как и в прошлом июне-июле. Но, вопреки его ожиданиям, в регионе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.

— Я вообще не ждал в это время волну. Если посмотреть графики прошлого года, то в середине июня волна закончилась и у нас было длительное затишье. И это соответствует моему представлению о том, как должен вести себя вирус: летом он плохо разводится не только в природе, но и при искусственном выращивании. Поэтому я всегда сворачиваю работы на лето: и культура клеток плохо растет, и вирусы плохо растут, и животные себя некорректно ведут.

Эксперт уверен, что причиной развития третьей волны в летний период стал именно индийский штамм. В конце июня министр здравоохранения региона Константин Хальзов подтвердил, что в регионе обнаружили индийский штамм коронавируса. Считается, что он более агрессивен и заразен. По словам вирусолога, его агрессивность проявляется в том, что он «быстрее и легче присоединяется к новым клеткам и активнее их заражает».

— А это выражается не только в том, что он стал заразнее между людьми, вирус становится заразнее внутри организма, быстрее размножается и развивается, инфицирует новые клетки, расползаясь по организму. Всё это сложнее и сложнее лечить. Тем более люди, которые уже переболели, несут в себе не только иммунный ответ, но и поражения, оставшиеся после предыдущей болезни. Соответственно, реабилитируемому организму сложнее пережить новую атаку. Всё это будет больше и больше уносить здоровья и жизней. Увы, это так, и нам надо как-то пересматривать решения и активизироваться в плане борьбы.

Александр Чепурнов отмечает, что сейчас непонятно, когда третья волна пойдет на спад, но он уверен, что «такие волны будут атаковать нас периодически».

— Теперь совершенно очевидно, что болеть можно по несколько раз. Значит, и вакцинацию придется регулярно повторять и больше делать упор на разработку новых лечебных препаратов, которые будут обладать прямым противовирусным действием.

Александр Чепурнов — вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

«Эпидемия будет продолжаться»

Вирусолог Сергей Нетесов считает, что на подъеме заболеваемости сказался не столько индийский штамм, сколько несоблюдение масочного режима во время последних звонков в школах, выпускных вечеров и других проводившихся в мае-июне массовых мероприятий. Поэтому он называет третью волну «рукотворной».

— Я думаю, что следующая неделя не будет лучше: люди не носят маски и неактивно вакцинируются. Поскольку ситуация с реальным выполнением противоэпидемических мер практически не меняется, то эпидемия будет продолжаться. Сравните сами: в мае прошлого года люди строго носили маски при такой же ежедневной заболеваемости как сейчас. Но сейчас-то маски почти никто не носит. Выпускные вечера, последние звонки — рассадники инфекции, они и принесли нам всё это, и при набранных темпах эпидемия будет идти еще недели 2–3.

Вирусолог считает, что основной причиной развития третьей волны стало несоблюдение масочного режима

Вирусолог считает, что основной причиной развития третьей волны стало несоблюдение масочного режима

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Вирусолог Сергей Нетесов также упомянул, что на территории России сейчас активно распространяется индийский вариант дельта. В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно индийский вариант дельта коронавируса был выявлен у большинства пациентов с COVID-19 в столице. По словам Нетесова, из-за этого для победы над эпидемией потребуется достичь гораздо более высокого уровня коллективного иммунитета. То есть надо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, а не поставленную ранее планку — 60% взрослого населения.

Сергей Нетесов — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.

«Идет сильный подъем заболевших. Больше, чем в первую волну»

Врач-хирург, директор частной клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич предоставил данные о количестве новых случаев коронавируса, которые регистрируют его лаборатории.

— Мы наблюдаем рост заболевших. Сейчас идет более сильный подъем, больше, чем во вторую волну. Из 1000 человек, которые ежедневно делают ПЦР-тесты в наших лабораториях, около 250 пациентов получают положительный результат. Подъем начался еще в начале июня. И число выявляемых случаев коронавируса только растет, потолка мы пока не достигли. Если смотреть по прошлой волне, то снижение будет к концу августа.

При этом, по данным регионального оперштаба, число выявляемых случаев варьируется от 160 до 189 в сутки. Врач считает, что точный прогноз о пике третьей волны дать пока сложно.

— Берите начало третьей волны, примерно три недели назад, и конец августа, делите пополам, вот и будет пик.

Врач также отметил, что дельта-штамм более заразный по сравнению с предыдущими штаммами.

— Концентрация его выше в 1,5 раза. Симптомы немного поменялись: чаще видим боль в мышцах, боль в горле, головную боль. Однократный подъем температуры, потом снижение. На 6–7 день вирус очень быстро поражает легкие — за сутки может «съесть» половину легких. Потом есть вторая волна болезни. На 10–12 день может быть снова подъем. Также выше летальность.

Михаил Андрушкевич — директор многопрофильной клиники «Санитас».

Фельдшер скорой Евгений (имя изменено) рассказывает, что количество вызовов увеличилось, а число выездных бригад, наоборот, уменьшилось.

— Стало тяжело работать, начиналось с 18 вызовов, сейчас больше 20 вызовов каждые сутки на чистую бригаду, у ковидных также. При этом ощущается нехватка персонала, помощники-ординаторы, которые у нас работали, закончили ординатуру и ушли работать в стационары. Сотрудники в отпусках. Был пик — висело 144 вызова. 100 вызовов оставалось на следующую смену. Чистых вызовов было всего 20, остальные — ковид, пневмония. Ожидание бригады могло доходить до 1,5 суток — такое было в конце июня и начале июля.

По данным новосибирского Росздравнадзора, сейчас в регионе привито около 20% от всего взрослого населения

По данным новосибирского Росздравнадзора, сейчас в регионе привито около 20% от всего взрослого населения

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Глава новосибирского Роздравнадзора Елена Хрусталева считает, что на этой неделе рост числа новых случаев ковида, скорее всего, продолжится.

— На текущий момент вакцинация не может обеспечить тот уровень иммунного ответа, потому что вакцинировалось обоими компонентами у нас небольшое количество людей. После того как проходит вакцинация, требуется 15–20 дней для того, чтобы наработался иммунитет. То есть с момента вакцинации проходит 1,5–2 месяца до того, как у человека формируется иммунитет. Поэтому на текущий момент то наращивание вакцинации, которое происходит, может не спасти от небольшого роста заболеваемости.

По ее данным, сейчас в Новосибирской области вакцинировалось около 20% от всего взрослого населения.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

На прошлой неделе министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что в Новосибирской области замедлился темп вакцинации — в среднем в сутки ставят около 5000 доз вакцины. К концу недели в Новосибирске оставалось всего 3775 доз первого компонента, чего при нынешних темпах вакцинации не хватало даже на сутки проведения прививочной кампании.

Сколько человек заразились ковидом после прививки и есть ли люди с врожденным иммунитетом? Корреспондент НГС задал 30 вопросов о вакцинации главе новосибирского Росздравнадзора. Подробности тут.

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