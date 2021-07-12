«Ежедневно 250 заболевших, и число растет». Что нас ждет через неделю? Эксперты о ситуации с ковидом

Новосибирские эксперты назвали дату пика третьей волны коронавируса
С июня в Новосибирской области ежедневно растет число заболевших коронавирусом. На прошлой неделе впервые с января оперштаб отчитался о 189 новых заболевших за сутки, а число умерших от ковида достигло 11 человек (среди них много молодых людей). В регионе активно распространяется индийский штамм
«Вирус становится опаснее внутри организма»
Вирусолог Александр Чепурнов ожидал, что нынешним летом заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, как и в прошлом июне-июле. Но, вопреки его ожиданиям, в регионе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.
— Я вообще не ждал в это время волну. Если посмотреть графики прошлого года, то в середине июня волна закончилась и у нас было длительное затишье. И это соответствует моему представлению о том, как должен вести себя вирус: летом он плохо разводится не только в природе, но и при искусственном выращивании. Поэтому я всегда сворачиваю работы на лето: и культура клеток плохо растет, и вирусы плохо растут, и животные себя некорректно ведут.
Эксперт уверен, что причиной развития третьей волны в летний период стал именно индийский штамм. В конце июня министр здравоохранения региона Константин Хальзов подтвердил, что в регионе обнаружили индийский штамм коронавируса. Считается, что он более агрессивен и заразен. По словам вирусолога, его агрессивность проявляется в том, что он «быстрее и легче присоединяется к новым клеткам и активнее их заражает».
— А это выражается не только в том, что он стал заразнее между людьми, вирус становится заразнее внутри организма, быстрее размножается и развивается, инфицирует новые клетки, расползаясь по организму. Всё это сложнее и сложнее лечить. Тем более люди, которые уже переболели, несут в себе не только иммунный ответ, но и поражения, оставшиеся после предыдущей болезни. Соответственно, реабилитируемому организму сложнее пережить новую атаку. Всё это будет больше и больше уносить здоровья и жизней. Увы, это так, и нам надо как-то пересматривать решения и активизироваться в плане борьбы.
Александр Чепурнов отмечает, что сейчас непонятно, когда третья волна пойдет на спад, но он уверен, что «такие волны будут атаковать нас периодически».
— Теперь совершенно очевидно, что болеть можно по несколько раз. Значит, и вакцинацию придется регулярно повторять и больше делать упор на разработку новых лечебных препаратов, которые будут обладать прямым противовирусным действием.
Александр Чепурнов — вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.
«Эпидемия будет продолжаться»
Вирусолог Сергей Нетесов считает, что на подъеме заболеваемости сказался не столько индийский штамм, сколько несоблюдение масочного режима во время последних звонков в школах, выпускных вечеров и других проводившихся в мае-июне массовых мероприятий. Поэтому он называет третью волну «рукотворной».
— Я думаю, что следующая неделя не будет лучше: люди не носят маски и неактивно вакцинируются. Поскольку ситуация с реальным выполнением противоэпидемических мер практически не меняется, то эпидемия будет продолжаться. Сравните сами: в мае прошлого года люди строго носили маски при такой же ежедневной заболеваемости как сейчас. Но сейчас-то маски почти никто не носит. Выпускные вечера, последние звонки — рассадники инфекции, они и принесли нам всё это, и при набранных темпах эпидемия будет идти еще недели 2–3.
Вирусолог Сергей Нетесов также упомянул, что на территории России сейчас активно распространяется индийский вариант дельта. В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно индийский вариант дельта коронавируса был выявлен у большинства пациентов с COVID-19 в столице. По словам Нетесова, из-за этого для победы над эпидемией потребуется достичь гораздо более высокого уровня коллективного иммунитета. То есть надо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, а не поставленную ранее планку — 60% взрослого населения.
Сергей Нетесов — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.
«Идет сильный подъем заболевших. Больше, чем в первую волну»
Врач-хирург, директор частной клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич предоставил данные о количестве новых случаев коронавируса, которые регистрируют его лаборатории.
— Мы наблюдаем рост заболевших. Сейчас идет более сильный подъем, больше, чем во вторую волну. Из 1000 человек, которые ежедневно делают ПЦР-тесты в наших лабораториях, около 250 пациентов получают положительный результат. Подъем начался еще в начале июня. И число выявляемых случаев коронавируса только растет, потолка мы пока не достигли. Если смотреть по прошлой волне, то снижение будет к концу августа.
При этом, по данным регионального оперштаба, число выявляемых случаев варьируется от 160 до 189 в сутки. Врач считает, что точный прогноз о пике третьей волны дать пока сложно.
— Берите начало третьей волны, примерно три недели назад, и конец августа, делите пополам, вот и будет пик.
Врач также отметил, что дельта-штамм более заразный по сравнению с предыдущими штаммами.
— Концентрация его выше в 1,5 раза. Симптомы немного поменялись: чаще видим боль в мышцах, боль в горле, головную боль. Однократный подъем температуры, потом снижение. На 6–7 день вирус очень быстро поражает легкие — за сутки может «съесть» половину легких. Потом есть вторая волна болезни. На 10–12 день может быть снова подъем. Также выше летальность.
Михаил Андрушкевич — директор многопрофильной клиники «Санитас».
Фельдшер скорой Евгений (имя изменено) рассказывает, что количество вызовов увеличилось, а число выездных бригад, наоборот, уменьшилось.
— Стало тяжело работать, начиналось с 18 вызовов, сейчас больше 20 вызовов каждые сутки на чистую бригаду, у ковидных также. При этом ощущается нехватка персонала, помощники-ординаторы, которые у нас работали, закончили ординатуру и ушли работать в стационары. Сотрудники в отпусках. Был пик — висело 144 вызова. 100 вызовов оставалось на следующую смену. Чистых вызовов было всего 20, остальные — ковид, пневмония. Ожидание бригады могло доходить до 1,5 суток — такое было в конце июня и начале июля.
Глава новосибирского Роздравнадзора Елена Хрусталева считает, что на этой неделе рост числа новых случаев ковида, скорее всего, продолжится.
— На текущий момент вакцинация не может обеспечить тот уровень иммунного ответа, потому что вакцинировалось обоими компонентами у нас небольшое количество людей. После того как проходит вакцинация, требуется 15–20 дней для того, чтобы наработался иммунитет. То есть с момента вакцинации проходит 1,5–2 месяца до того, как у человека формируется иммунитет. Поэтому на текущий момент то наращивание вакцинации, которое происходит, может не спасти от небольшого роста заболеваемости.
По ее данным, сейчас в Новосибирской области вакцинировалось около 20% от всего взрослого населения.
На прошлой неделе министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что в Новосибирской области замедлился темп вакцинации — в среднем в сутки ставят около 5000 доз вакцины. К концу недели в Новосибирске оставалось всего 3775 доз первого компонента, чего при нынешних темпах вакцинации не хватало даже на сутки проведения прививочной кампании.
Сколько человек заразились ковидом после прививки и есть ли люди с врожденным иммунитетом? Корреспондент НГС задал 30 вопросов о вакцинации главе новосибирского Росздравнадзора. Подробности тут.