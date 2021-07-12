«Ежедневно 250 заболевших, и число растет». Что нас ждет через неделю? Эксперты о ситуации с ковидом

«Вирус становится опаснее внутри организма»

Вирусолог Александр Чепурнов ожидал, что нынешним летом заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, как и в прошлом июне-июле. Но, вопреки его ожиданиям, в регионе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.



— Я вообще не ждал в это время волну. Если посмотреть графики прошлого года, то в середине июня волна закончилась и у нас было длительное затишье. И это соответствует моему представлению о том, как должен вести себя вирус: летом он плохо разводится не только в природе, но и при искусственном выращивании. Поэтому я всегда сворачиваю работы на лето: и культура клеток плохо растет, и вирусы плохо растут, и животные себя некорректно ведут.

Эксперт уверен, что причиной развития третьей волны в летний период стал именно индийский штамм. В конце июня министр здравоохранения региона Константин Хальзов подтвердил, что в регионе обнаружили индийский штамм коронавируса. Считается, что он более агрессивен и заразен. По словам вирусолога, его агрессивность проявляется в том, что он «быстрее и легче присоединяется к новым клеткам и активнее их заражает».