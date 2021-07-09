Первого компонента в Новосибирске практически не осталось — в пунктах вакцинации отказывают новосибирцам

В Новосибирске на утро 9 июля оставалось 3775 доз первого компонента, всего по области 10 814 , сообщили в Министерстве здравоохранения НСО.

Вчера министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что в последние два дня прививалось по 5000 новосибирцев: темп вакцинации снизился на 19% из-за сокращения вакцины в городе. Следующую партию вакцины в 38 тысяч доз ожидают на выходных. За время пандемии в область поступило 517 тысяч доз.

— 38 тысяч — это первый и второй компонент, их где-то поровну, потому что вакцины поставляются на полный курс вакцинации. Сейчас в области осталось около 11 тысяч доз первой вакцины и около 162 тысяч второго компонента. Такая разница оправдана, потому что вакцинация идет по этапам. Граждане прививаются второй вакциной через 21 день, поэтому она расходуется чуть позднее, — рассказала Елена Хрусталева, глава территориального Росздравнадзор в Новосибирской области.