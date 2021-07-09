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Первого компонента в Новосибирске практически не осталось — в пунктах вакцинации отказывают новосибирцам

Поставка ожидается в выходные

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Читательница НГС прислала фотографию, на которой написано, что первого компонента нет в ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн <nobr class="_">№ 3</nobr>»

Читательница НГС прислала фотографию, на которой написано, что первого компонента нет в ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»

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В Новосибирске заканчивается первый компонент вакцины от коронавируса

В Новосибирске на утро 9 июля оставалось 3775 доз первого компонента, всего по области 10 814, сообщили в Министерстве здравоохранения НСО.

Вчера министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что в последние два дня прививалось по 5000 новосибирцев: темп вакцинации снизился на 19% из-за сокращения вакцины в городе. Следующую партию вакцины в 38 тысяч доз ожидают на выходных. За время пандемии в область поступило 517 тысяч доз.

— 38 тысяч — это первый и второй компонент, их где-то поровну, потому что вакцины поставляются на полный курс вакцинации. Сейчас в области осталось около 11 тысяч доз первой вакцины и около 162 тысяч второго компонента. Такая разница оправдана, потому что вакцинация идет по этапам. Граждане прививаются второй вакциной через 21 день, поэтому она расходуется чуть позднее, — рассказала Елена Хрусталева, глава территориального Росздравнадзор в Новосибирской области.

В некоторые учреждения вакцины на выходных поступит больше, в какие-то меньше. Росздравнадзор специальным образом высчитывает, сколько вакцины и куда нужно направить.

— Мы отслеживаем по вакцинации по каждому учреждению, и те учреждения, которые делают меньше, чем им поставляют вакцин, там уменьшаются поставки, чтобы равномерно распределить вакцину по потребности населения. Поэтому здесь смотрится по оборачиваемости в первую очередь, а не по тому, что район или город, — поделилась Елена Хрусталева.

Читатели НГС уже несколько дней пишут о проблемах с вакцинацией в городе. Многие даже по записи не могут поставить вакцину.

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— В Новосибирске огромная проблема с вакцинацией, лично я только за сегодняшний день была по записи в двух местах — это в поликлиниках № 24 и 11: там мне отказали по причине отсутствия вакцины. И еще в трех пунктах не смогла поставить: в ТЦ «Золотая нива» пункт закрыли за ненадобностью, в ТЦ «Амстердам» прождала час, но он так и не открылся, хотя режим работы с 10 до 16 часов. В ТЦ «Сан Сити» тоже отказали, аргументируя тем, что я к ним не записалась, — рассказала одна из читательниц НГС.

Нехватка вакцины происходит в регионе уже не первый раз, до этого похожая ситуация была в конце июня. Тогда, 22 июня, в Новосибирске мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих сделать прививку. Новосибирцы рассказывали, что в середине дня им сказали, что препарат закончился. В Минздраве НСО повышенный спрос подтверждали, но обещали, что препарата хватит всем.

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