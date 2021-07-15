«Просто переболел странной болезнью»: новосибирцы описали свои реакции на три вакцины от коронавируса

На третий день, по его словам, температура держалась в районе 37 градусов и заболело горло.



— Такое ощущение, что просто переболел странной болезнью. Если всё это проходит достаточно быстро, то ничего страшного в прививке, в принципе, нет. В целом все эти симптомы описаны в памятке, которую выдают во время вакцинации. Нужно запастись парацетамолом и чем-то против аллергии. Рука после прививки болела два дня, — описывает свои ощущения Антон.



Антон сделал прививку вместе с коллегой по работе — у того из симптомов были только боль в плече и тошнота.

