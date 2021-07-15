«Просто переболел странной болезнью»: новосибирцы описали свои реакции на три вакцины от коронавируса

Новосибирцы рассказали, как перенесли прививку от коронавируса
В Новосибирске стало намного больше желающих сделать прививку от коронавируса. Люди даже начали жаловаться на огромные очереди и заканчивающуюся вакцину. Тем, кто уже успел привиться, выдали памятку, где описаны возможные реакции — повышенная температура, озноб, ломота в теле. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с новосибирцами, поставившими разные вакцины, чтобы понять, чем отличается реакция.
Как переносят «
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Сибиряк Антон Грязнов поставил вакцину «Спутник» в «Ауре»:
— Ощущение, что все как будто ломанулись ставить прививки: появились очереди, всё больше знакомых идут прививаться. Сомнения в том, что я сделал правильный шаг, уже не было. В первый день было странное ощущение энергетического подъема, а вечером — жуткого озноба при температуре
На третий день, по его словам, температура держалась в районе
— Такое ощущение, что просто переболел странной болезнью. Если всё это проходит достаточно быстро, то ничего страшного в прививке, в принципе, нет. В целом все эти симптомы описаны в памятке, которую выдают во время вакцинации. Нужно запастись парацетамолом и чем-то против аллергии. Рука после прививки болела два дня, — описывает свои ощущения Антон.
Антон сделал прививку вместе с коллегой по работе — у того из симптомов были только боль в плече и тошнота.
Юлия Исайкова тоже почувствовала тошноту вечером после вакцинации, а ночью у нее был озноб и температура около 38, на следующий день — 37,5. А к вечеру всё прошло.
— Поставила в 15:30 — к 23:00 слабость дикая, температура 37,2, но по ощущениям будто 40. На второй день утром всё хорошо: без температуры весь день, а к вечеру — 36,9. Очень плохо было.
Оксана Ладанова не собиралась вакцинироваться, но ее уговорил муж: сначала процедуру прошел он (перенес обе прививки абсолютно спокойно), а потом уже и она. Но организм Оксаны среагировал:
— После первой прививки, спустя 8 часов, я почувствовала слабость, начался озноб, поднялась температура — 38,5 градуса, но самое ужасное — у меня ужасно ломило ноги. Я не могла даже уснуть! Ночью я выпила парацетамол, мне стало легче, и утром проснулась всё с той же болью в ногах и слабостью. К вечеру второго дня у меня опять поднялась температура, но уже еле-еле
На третий день Оксана Ладанова проснулась здоровой и хорошо себя чувствовала. После второй прививки у нее снова была выраженная реакция, но только в первый день.
— Первую перенесли просто: ломало, как перед простудой, и через сутки всё прошло, а вторую — тяжело: температура 37,5, ломало страшно, ночью всё тело горело изнутри, как будто температура за 40, выпила детский «Нурофен», и всё прошло. Еще после первой и второй плечо тоже болело страшно, — вспоминает еще одна Юлия.
У Анастасии (имя изменено) в марте умер папа: последнее сообщение от него по WhatsApp было о том, что его везут в реанимацию. Он задыхался. Поэтому она решила сделать прививку:
— Ничего страшного не произошло: антенна не выросла, ложки не магнитит. Первые два дня было легкое недомогание и слабость. В общем, как при большинстве прививок. На утро третьего дня я как огурец. На следующий день после второй прививки так же, как после первой, была слабость, хотелось спать.
Как переносят «ЭпиВакКорону»
Читательница Ольга (имя изменено) поставила первую дозу «ЭпиВакКороны» неделю назад:
— Состояние нормальное, но каждый день хочу спать в обед, до этого такого не наблюдалось. Немного поныли зубы. А еще очень болела голова после прививки.
Кирилл замечает, что если сравнивать с друзьями, которые ставили себе «Спутник», то от этой вакцины реакции не было вообще — от слова «совсем», уточняет он:
— Всё, что почувствовал, — это небольшой зуд в месте укола, который бесследно исчез через
Татьяна замечает, что тоже в целом нормально перенесла укол. Первый компонент не вызывал никаких симптомов, кроме боли в руке. Она болела три дня сильно: первый день — всегда, а потом только при прикосновении.
— После введения второго компонента у меня сразу сильно упало давление, помутнело в глазах, слабость, голова закружилась, рука онемела. В поликлинике меня минут за 20 восстановили — больше испугалась. Потом всё было OK, только так же болела рука, как в первый раз.
Как переносят «КовиВак»
Привитых этой вакциной не так много, но среди тех, кто откликнулся и согласился рассказать о том, как перенес прививку, ответы были похожие — новосибирцы отмечают, что реакции на вакцину не было, только немного болело место укола.
Например, Анастасия ощутила боль в месте укола только после первой дозы — она не проходила два дня, но других реакций не было.
Максим, его девушка и двое коллег поставили «КовиВак» на днях. Состояние у всех отличное.
— Только вот у моей девушки сразу после укола закружилась голова и начало тошнить, упало давление. Выяснилось, что она не употребляла пищу с самого утра, прививка делалась поздно вечером. Доктор повысил глюкозу в крови, и всё хорошо у нее сразу стало. Так что всем совет — ставить прививку на полный желудок.
Владислав с женой поставили вакцину в начале июня, и на
— Но болели не сильно: температура около пяти дней держалась в районе 38,5, слабость, ломота, потеря вкуса и запахов, и всё.
Анна Проценко объясняет, что после прививки не было вообще никаких ощущений. Ей досталась на тот момент предпоследняя ампула именно этой вакцины. Скоро она пойдет на ревакцинацию.
Ранее мы описывали топ страшилок про вакцинацию от ковида — что правда, а что нет.
Если вы тоже сделали прививку от коронавируса, у вас были побочные эффекты или вы столкнулись со сложностями при вакцинации, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: