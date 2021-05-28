«Ждала ее несколько месяцев»: в Новосибирске начали ставить вакцину «КовиВак» — кто поставил ее первым

В Новосибирскую область доставили 3900 комплектов «КовиВак»
В Новосибирске впервые поставили новую вакцину от центра имени
Анна Пятибраткова, главный врач областной туберкулезной больницы и главный фтизиатр Новосибирской области, ждала именно «КовиВак» несколько месяцев, с конца
— Я хотела поставить классическую вакцину, коей является «КовиВак». Это тот же тип вакцины, которую используют в прививке от гриппа. У меня не было побочных реакций от прививки от гриппа, поэтому решила ставить похожего типа, — рассказала Анна.
Главный врач туберкулезной больницы не болела коронавирусом. Тем не менее на свой иммунитет она не надеется.
— Иммунитет не дает гарантий, что я не заболею в последующем. Вакцинация важна, все должны привиться. Я не призываю именно этой вакциной пользоваться. Человек должен сам выбирать, — поделилась Анна.
Для Анны Пятибратковой первый укол прошел хорошо, и никаких болезненных ощущений не было. Анна выбирала из трех существующих вакцин: «
— У нас существовали списки. С января месяца мы занимаемся вакцинацией активно населения Октябрьского района, которое проживает на территории обслуживания клиники
«КовиВак», на радость врачей, имеет температурные преимущества — ее не нужно размораживать несколько часов. Это, в том числе, значит, что ею можно прививать на выездных мероприятиях. Правда, у «КовиВак» есть свои ограничения.
— По «КовиВак» четко озвучено, что она ставится людям с 18 до
Для врачей появление «КовиВака» в Новосибирске стало неожиданностью. Поступление других вакцин анонсировали за несколько недель. А о том, что приедет «КовиВак», узнали за пару дней до поступления. Сейчас специалисты поликлиники обзванивают тех, кто записан в списки желающих на вакцинацию «КовиВаком».
— Когда появился «Спутник», половина пациентов хотели привиться «Вектором». Когда появился «Вектор», часть пациентов хотели привиться чумаковской вакциной. Поэтому эту информацию мы фиксировали и пациентов информировали, что по мере поступления вакцины мы будем работать по приоритету, который они озвучили, — сообщила Татьяна Владимировна Ваштаева, заместитель главного врача по лечебной работе.
Врачи также надеются на то, что появление «КовиВака» увеличит число желающих вакцинироваться. После майских праздников у них резко уменьшилось количество пациентов.
— Что касается апрельских цифр, то они достигали свыше трехсот ежедневно. В настоящее время цифра уменьшилась до ста с небольшим. В настоящее время ведем наработки. Тесно начали работать с общественниками, чтобы среди населения формировать позитивное отношение к вакцинации, потому что это очень важный момент, и до пациентов мы доносим, что от каждого из них зависит ситуация с пандемией, — подвела итог Татьяна Владимировна Ваштаева.
По планам в поликлинике должны проходить по 700 пациентов в день, сейчас через прививочные кабинеты проходит около 150 новосибирцев в сутки.
Один из тех, кто прививался «КовиВаком»
— Сегодня 28 мая, а я пограничник. У меня праздник, — рассказал Мурат, отпраздновав свой день вакциной, после которой нельзя выпивать алкогольные напитки несколько дней.
В середине апреля в Новосибирске начали ставить «ЭпиВакКорону», которую разработали в «Векторе». Ее новосибирцы ждали по-особому — как вакцину, которую произвели в Новосибирской области. «