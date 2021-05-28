«Ждала ее несколько месяцев»: в Новосибирске начали ставить вакцину «КовиВак» — кто поставил ее первым

В Новосибирске впервые поставили новую вакцину от центра имени М. П. Чумакова , которая называется «КовиВак». Она поступила в область 25 мая в количестве 3900 комплектов. С 28 мая новосибирцы могут поставить ее в Городской клинической поликлинике № 7 . Самой первой «КовиВак» поставила главврач областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова. НГС побывал в прививочном пункте, где ставили «КовиВак», и узнал о его особенностях.



Анна Пятибраткова, главный врач областной туберкулезной больницы и главный фтизиатр Новосибирской области, ждала именно «КовиВак» несколько месяцев, с конца 2020 года , когда федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН анонсировал ее создание.

