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«Ждала ее несколько месяцев»: в Новосибирске начали ставить вакцину «КовиВак» — кто поставил ее первым

Первой партией смогут привиться 3900 жителей НСО

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Первой в городе новой вакциной привилась главный врач областной туберкулезной больницы

Первой в городе новой вакциной привилась главный врач областной туберкулезной больницы

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В Новосибирскую область доставили 3900 комплектов «КовиВак»

В Новосибирске впервые поставили новую вакцину от центра имени М. П. Чумакова, которая называется «КовиВак». Она поступила в область 25 мая в количестве 3900 комплектов. С 28 мая новосибирцы могут поставить ее в Городской клинической поликлинике № 7. Самой первой «КовиВак» поставила главврач областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова. НГС побывал в прививочном пункте, где ставили «КовиВак», и узнал о его особенностях.

Анна Пятибраткова, главный врач областной туберкулезной больницы и главный фтизиатр Новосибирской области, ждала именно «КовиВак» несколько месяцев, с конца 2020 года, когда федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН анонсировал ее создание.

— Я хотела поставить классическую вакцину, коей является «КовиВак». Это тот же тип вакцины, которую используют в прививке от гриппа. У меня не было побочных реакций от прививки от гриппа, поэтому решила ставить похожего типа, — рассказала Анна.

Перед вакцинацией Анна прошла осмотр у терапевта

Перед вакцинацией Анна прошла осмотр у терапевта

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Главный врач туберкулезной больницы не болела коронавирусом. Тем не менее на свой иммунитет она не надеется.

— Иммунитет не дает гарантий, что я не заболею в последующем. Вакцинация важна, все должны привиться. Я не призываю именно этой вакциной пользоваться. Человек должен сам выбирать, — поделилась Анна.

«КовиВак» ставится двумя компонентами

«КовиВак» ставится двумя компонентами

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Для Анны Пятибратковой первый укол прошел хорошо, и никаких болезненных ощущений не было. Анна выбирала из трех существующих вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». Все они есть в Городской клинической поликлинике № 7. На новую вакцину уже сформирована очередь.

— У нас существовали списки. С января месяца мы занимаемся вакцинацией активно населения Октябрьского района, которое проживает на территории обслуживания клиники № 7. По мере поступления у нас были сформированы определенные списки желающих по вакцине «КовиВак». На сегодняшний день мы этих пациентов вызвали, и по мере того как эта вакцина будет поступать, мы пациентов информируем. До этого у пациентов была возможность выбора только двух вакцин. Это был «ГавиВак» и «ЭпиВак», так называемые «Спутник» и «Вектор». Сейчас еще присоединилась чумаковская разработка вакцины, которая называется «КовиВак», — рассказала Татьяна Владимировна Ваштаева, заместитель главного врача ГКП № 7 по лечебной работе.

«КовиВак» входит в вид вакцин, которые называются инактивированными. Нуклеиновые кислоты в таких вакцинах пришиваются к белкам с помощью специальных химических соединений

«КовиВак» входит в вид вакцин, которые называются инактивированными. Нуклеиновые кислоты в таких вакцинах пришиваются к белкам с помощью специальных химических соединений

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«КовиВак», на радость врачей, имеет температурные преимущества — ее не нужно размораживать несколько часов. Это, в том числе, значит, что ею можно прививать на выездных мероприятиях. Правда, у «КовиВак» есть свои ограничения.

— По «КовиВак» четко озвучено, что она ставится людям с 18 до 60 лет. Также есть часть ограничений по заболеваниям, но это решение принимает уже врач на месте. Если у него есть какие-то сомнения, он может дополнительно организовать консультативный прием с врачом-специалистом, — поделилась Татьяна Ваштаева.

По такому же принципу, как «КовиВак», сделана вакцина от гриппа

По такому же принципу, как «КовиВак», сделана вакцина от гриппа

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Для врачей появление «КовиВака» в Новосибирске стало неожиданностью. Поступление других вакцин анонсировали за несколько недель. А о том, что приедет «КовиВак», узнали за пару дней до поступления. Сейчас специалисты поликлиники обзванивают тех, кто записан в списки желающих на вакцинацию «КовиВаком».

— Когда появился «Спутник», половина пациентов хотели привиться «Вектором». Когда появился «Вектор», часть пациентов хотели привиться чумаковской вакциной. Поэтому эту информацию мы фиксировали и пациентов информировали, что по мере поступления вакцины мы будем работать по приоритету, который они озвучили, — сообщила Татьяна Владимировна Ваштаева, заместитель главного врача по лечебной работе.

Врачи стараются найти новые способы и методы, чтобы призвать новосибирцев вакцинироваться

Врачи стараются найти новые способы и методы, чтобы призвать новосибирцев вакцинироваться

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Врачи также надеются на то, что появление «КовиВака» увеличит число желающих вакцинироваться. После майских праздников у них резко уменьшилось количество пациентов.

— Что касается апрельских цифр, то они достигали свыше трехсот ежедневно. В настоящее время цифра уменьшилась до ста с небольшим. В настоящее время ведем наработки. Тесно начали работать с общественниками, чтобы среди населения формировать позитивное отношение к вакцинации, потому что это очень важный момент, и до пациентов мы доносим, что от каждого из них зависит ситуация с пандемией, — подвела итог Татьяна Владимировна Ваштаева.

После длинных майских праздников количество желающих вакцинироваться снизилось в три раза

После длинных майских праздников количество желающих вакцинироваться снизилось в три раза

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По планам в поликлинике должны проходить по 700 пациентов в день, сейчас через прививочные кабинеты проходит около 150 новосибирцев в сутки.

Желающие вакцинироваться могут сделать это, взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис

Желающие вакцинироваться могут сделать это, взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис

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Один из тех, кто прививался «КовиВаком» 28 мая — Мурат, майор запаса. Ему было без разницы, какой вакциной прививаться, но на ресепшене он выбрал «КовиВак».

— Сегодня 28 мая, а я пограничник. У меня праздник, — рассказал Мурат, отпраздновав свой день вакциной, после которой нельзя выпивать алкогольные напитки несколько дней.

Для Мурата прививка от <nobr class="_">коронавируса —</nobr> подарок на день пограничника

Для Мурата прививка от коронавируса — подарок на день пограничника

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В середине апреля в Новосибирске начали ставить «ЭпиВакКорону», которую разработали в «Векторе». Ее новосибирцы ждали по-особому — как вакцину, которую произвели в Новосибирской области. «Спутник V» поступил в Новосибирскую область еще в конце января 2021 года. Тогда ее ставили в первую очередь людям, которые попадали в зону риска.

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