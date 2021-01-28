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В Новосибирскую область поступит 100 тысяч доз вакцины от ковида

Сейчас прививки в первую очередь ставят людям, которые входят в группу риска

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Прививку уже поставили более 14 000 человек

Прививку уже поставили более 14 000 человек

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В Новосибирской области осталось чуть больше 1000 доз вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. До конца зимы медики ждут еще несколько крупных поставок.

— До конца февраля ожидаем более 100 000 доз разными партиями, — рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова на встрече с журналистами, которая состоялась 28 января.

Прививки, по данным Минздрава, поставили 14 146 новосибирцев, из них второй этап вакцинации прошли 2502 человека. На этой неделе записаться на прививку можно через телефон единой регистратуры — 124. Пункты вакцинации открыты в 59 медучреждениях. В первую очередь прививки ставят врачам, учителям, социальным работникам, людям из групп риска.

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Массовая вакцинация от ковида началась в январе, НГС рассказывал, как поставить прививку. Также в этом месяце стало известно, что массовое производство препарата от «Вектора» начнется в феврале.

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Минздравпрививкакоронавирус
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