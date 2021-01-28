В Новосибирскую область поступит 100 тысяч доз вакцины от ковида

В Новосибирской области осталось чуть больше 1000 доз вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. До конца зимы медики ждут еще несколько крупных поставок.
— До конца февраля ожидаем более 100 000 доз разными партиями, — рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова на встрече с журналистами, которая состоялась 28 января.
Прививки, по данным Минздрава, поставили 14 146 новосибирцев, из них второй этап вакцинации прошли 2502 человека. На этой неделе записаться на прививку можно через телефон единой регистратуры — 124. Пункты вакцинации открыты в 59 медучреждениях. В первую очередь прививки ставят врачам, учителям, социальным работникам, людям из групп риска.