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Новосибирцам начали ставить «ЭпиВакКорону» — как это происходит

Со вчерашнего дня вакцину ставят в поликлинике в Кольцово

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Сейчас вакцинируют тех людей, которые «висели» в листе ожидания на прививку. Перед вакцинацией нужно заполнить специальную анкету в поликлинике

Сейчас вакцинируют тех людей, которые «висели» в листе ожидания на прививку. Перед вакцинацией нужно заполнить специальную анкету в поликлинике

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«ЭпиВакКорону» начали ставить в новосибирских поликлиниках

Новосибирцев начали прививать вакциной «Вектора» против коронавируса «ЭпиВакКорона». Со вчерашнего дня прививки ставят в поликлинике Новосибирской районной больнице №1 в Кольцово.

— В среду мы получили вакцину на 250 человек и со вчерашнего дня приступили к вакцинации населения. Курс предполагает 2 инъекции с интервалом 14 дней, — рассказала заместитель главного врача амбулаторно-диагностической помощи Наталья Приставка.

Как объяснила Наталья Приставка, условия хранения «ЭпиВакКороны» проще, чем у «Спутника V» —для неё не требуется особый температурный режим. Поэтому её доставляют в отдаленные районы области.

В очереди на вакцинацию «ЭпиВакКороной» в основном были пожилые люди

В очереди на вакцинацию «ЭпиВакКороной» в основном были пожилые люди

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Перед прививкой все пациенты проходят осмотр врача в отдельном кабинете. У них проверяют температуру и давление, спрашивают о хронических и перенесенных заболеваниях&nbsp;

Перед прививкой все пациенты проходят осмотр врача в отдельном кабинете. У них проверяют температуру и давление, спрашивают о хронических и перенесенных заболеваниях 

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Так выглядит ампула «ЭпиВакКороны». Вакцина не требует особых условий для хранения&nbsp;

Так выглядит ампула «ЭпиВакКороны». Вакцина не требует особых условий для хранения 

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Укол вводят внутримышечно, в предплечье&nbsp;

Укол вводят внутримышечно, в предплечье 

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Вместе с «Эпиваккороной» в поликлинике продолжают ставить «Спутник V». Партия новосибирской вакцины, прибывшей в регион, небольшая&nbsp;

Вместе с «Эпиваккороной» в поликлинике продолжают ставить «Спутник V». Партия новосибирской вакцины, прибывшей в регион, небольшая 

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После укола пациентам рекомендуют около 20 минут посидеть в коридоре&nbsp;

После укола пациентам рекомендуют около 20 минут посидеть в коридоре 

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Вчера прививку «ЭпиВакКороной» сделал глава региона Андрей Травников. Он рассказал, как перенес вакцинацию.

«ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». От других вакцин ее отличает то, что она разработана на основе пептидов. Особенность пептидных вакцин в том, что при их создании специалисты нарабатывают мельчайшие фрагменты белков — пептиды. Эти пептиды должны создать что-то вроде портрета вируса, затем их прикрепляют к N-белку коронавируса. Против этой конструкции должна активизироваться иммунная система.

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Такой способ вакцинации можно назвать инновационным: на сегодняшний день ни одна вакцина на основе пептидов не была лицензирована США, Европой или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Недавно «Вектор» начал клинические испытания еще одной пептидной вакцины от ковида — «ЭпиВакКороны Н» — в ней создатели изменили состав, чтобы упростить массовое производство.

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медицинанаукапрививки
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