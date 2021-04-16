Новосибирцам начали ставить «ЭпиВакКорону» — как это происходит

«ЭпиВакКорону» начали ставить в новосибирских поликлиниках
Новосибирцев начали прививать вакциной «Вектора» против коронавируса «ЭпиВакКорона». Со вчерашнего дня прививки ставят в поликлинике Новосибирской районной больнице №1 в Кольцово.
— В среду мы получили вакцину на 250 человек и со вчерашнего дня приступили к вакцинации населения. Курс предполагает 2 инъекции с интервалом 14 дней, — рассказала заместитель главного врача амбулаторно-диагностической помощи Наталья Приставка.
Как объяснила Наталья Приставка, условия хранения «ЭпиВакКороны» проще, чем у «Спутника V» —для неё не требуется особый температурный режим. Поэтому её доставляют в отдаленные районы области.
Вчера прививку «ЭпиВакКороной» сделал глава региона Андрей Травников. Он рассказал, как перенес вакцинацию.
«ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». От других вакцин ее отличает то, что она разработана на основе пептидов. Особенность пептидных вакцин в том, что при их создании специалисты нарабатывают мельчайшие фрагменты белков — пептиды. Эти пептиды должны создать что-то вроде портрета вируса, затем их прикрепляют к N-белку коронавируса. Против этой конструкции должна активизироваться иммунная система.
Такой способ вакцинации можно назвать инновационным: на сегодняшний день ни одна вакцина на основе пептидов не была лицензирована США, Европой или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Недавно «Вектор» начал клинические испытания еще одной пептидной вакцины от ковида — «ЭпиВакКороны Н» — в ней создатели изменили состав, чтобы упростить массовое производство.