Новосибирцам начали ставить «ЭпиВакКорону» — как это происходит

Новосибирцев начали прививать вакциной «Вектора» против коронавируса «ЭпиВакКорона». Со вчерашнего дня прививки ставят в поликлинике Новосибирской районной больнице №1 в Кольцово.

— В среду мы получили вакцину на 250 человек и со вчерашнего дня приступили к вакцинации населения. Курс предполагает 2 инъекции с интервалом 14 дней, — рассказала заместитель главного врача амбулаторно-диагностической помощи Наталья Приставка.

Как объяснила Наталья Приставка, условия хранения «ЭпиВакКороны» проще, чем у «Спутника V» —для неё не требуется особый температурный режим. Поэтому её доставляют в отдаленные районы области.