Андрей Травников привился от коронавируса: какую вакцину он выбрал

Губернатор Новосибирской области сделал прививку от коронавируса
Губернатор Новосибирской области сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил у себя в Instagram.
— Привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Чувствую себя отлично. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! Желаю всем хорошего дня! — написал Андрей Травников в посте.
Глава региона сопроводил пост фотографиями сертификата о прививках, в котором указано, что вакцина сделана сегодня,
— Я привился, 30 минут побыл под наблюдением врачей, чувствую себя прекрасно. Не опасаюсь. Эти месяцы, общаясь с родными, обсуждаем ковид. Большинство моих родных привились. Они проживают в разных регионах. Все они прививались «Спутником V». Большинство перенесли практически незаметно, один человек день температурил. Я уверен, что перенесу вакцинацию на ногах, без ущерба для рабочего процесса, — прокомментировал Андрей Травников свою вакцинацию в прямом эфире ОТС на YouТube.com.
В прошлом месяце губернатор рассказывал, что хочет привиться именно «ЭпиВакКороной» из чувства патриотизма.
Вакцина поступила в гражданский оборот в декабре прошлого года, сообщалось, что ее будут использовать в основном для вакцинации жителей отдаленных районов области, так как препарат не требует особого температурного режима транспортировки и хранения.
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«ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». От других вакцин ее отличает то, что она разработана на основе пептидов. Особенность пептидных вакцин в том, что при их создании специалисты нарабатывают мельчайшие фрагменты белков — пептиды. Эти пептиды должны создать что-то вроде портрета вируса, затем их прикрепляют к N-белку коронавируса. Против этой конструкции должна активизироваться иммунная система.
Такой способ вакцинации можно назвать инновационным: на сегодняшний день ни одна вакцина на основе пептидов не была лицензирована США, Европой или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Недавно «Вектор» начал клинические испытания еще одной пептидной вакцины от ковида — «ЭпиВакКороны Н» — в ней создатели изменили состав, чтобы упростить массовое производство.