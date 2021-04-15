Андрей Травников привился от коронавируса: какую вакцину он выбрал

Губернатор Новосибирской области сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

— Привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Чувствую себя отлично. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! Желаю всем хорошего дня! — написал Андрей Травников в посте.

