Губернатор Андрей Травников объяснил, почему не хочет ставить антиковидную вакцину «Спутник V»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему не планирует ставить от коронавируса вакцину «Спутник V». Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции.

— Я жду крупную партию поставок вакцины «ЭпиВакКорона». Надеюсь, что это произойдет. Во время визита премьер-министра Михаила Мишустина была запущена новая производственная линия «Вектор-Биальгам». Коллеги обещают в ближайшие дни наработать серьезные объемы и начинать их распределять по регионам, — рассказал губернатор.