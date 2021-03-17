Губернатор Андрей Травников объяснил, почему не хочет ставить антиковидную вакцину «Спутник V»

Губернатор НСО рассчитывает привиться вакциной «ЭпиВакКорона»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему не планирует ставить от коронавируса вакцину «Спутник V». Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции.
— Я жду крупную партию поставок вакцины «ЭпиВакКорона». Надеюсь, что это произойдет. Во время визита премьер-министра Михаила Мишустина была запущена новая производственная линия «Вектор-Биальгам». Коллеги обещают в ближайшие дни наработать серьезные объемы и начинать их распределять по регионам, — рассказал губернатор.
Андрей Травников объяснил свое желание привиться новосибирской вакциной «чувством патриотизма».
Сегодня стало известно, что в этом году в Новосибирске парад Победы и «Бессмертный полк» планируют провести в обычном режиме. Для этого в регионе сохраняют действующие ограничения, а участников прививают от ковида.