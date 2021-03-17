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Губернатор Андрей Травников объяснил, почему не хочет ставить антиковидную вакцину «Спутник V»

Привиться сейчас ему не дает чувство патриотизма

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Андрей Травников не планирует делать прививку&nbsp;«Спутник V». Он хочет дождаться новосибирскую «ЭпиВакКорону»

Андрей Травников не планирует делать прививку «Спутник V». Он хочет дождаться новосибирскую «ЭпиВакКорону»

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Губернатор НСО рассчитывает привиться вакциной «ЭпиВакКорона»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему не планирует ставить от коронавируса вакцину «Спутник V». Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции.

— Я жду крупную партию поставок вакцины «ЭпиВакКорона». Надеюсь, что это произойдет. Во время визита премьер-министра Михаила Мишустина была запущена новая производственная линия «Вектор-Биальгам». Коллеги обещают в ближайшие дни наработать серьезные объемы и начинать их распределять по регионам, — рассказал губернатор.

Андрей Травников объяснил свое желание привиться новосибирской вакциной «чувством патриотизма».

СЮЖЕТ

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Сегодня стало известно, что в этом году в Новосибирске парад Победы и «Бессмертный полк» планируют провести в обычном режиме. Для этого в регионе сохраняют действующие ограничения, а участников прививают от ковида.

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