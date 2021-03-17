Продлят ли масочный режим в Новосибирской области? Отвечает губернатор

В НСО хотят продлить масочный режим до
В Новосибирской области хотят продлить масочный режим и другие ограничения минимум на
— Даже сложно вспомнить, какие ограничения остались. Одна из массовых мер — масочный режим и социальная дистанция. Мы не будем торопиться снимать эти ограничения. Это рекомендации главного санитарного врача России. Несмотря на то что в НСО ситуация абсолютно спокойна, нас беспокоит, как развивается ситуация в Европе. На всякий случай страхуемся. Мы думаем, что нужно заканчивать эту пандемию и готовиться к нормальной жизни, готовиться к праздникам в мае. Еще
Андрей Травников напомнил, что сейчас в регионе действуют два документа — о режиме повышенной готовности и по ограничительным мерам. Первый — бессрочный, и пока снимать режим не планируется. По ограничениям окончательное решение будет приниматься на следующей неделе.
— Постановление действует до
На прошлой неделе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, когда в регионе должен появиться коллективный иммунитет.