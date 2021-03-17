Продлят ли масочный режим в Новосибирской области? Отвечает губернатор

В Новосибирской области хотят продлить масочный режим и другие ограничения минимум на 1,5 месяца . Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Даже сложно вспомнить, какие ограничения остались. Одна из массовых мер — масочный режим и социальная дистанция. Мы не будем торопиться снимать эти ограничения. Это рекомендации главного санитарного врача России. Несмотря на то что в НСО ситуация абсолютно спокойна, нас беспокоит, как развивается ситуация в Европе. На всякий случай страхуемся. Мы думаем, что нужно заканчивать эту пандемию и готовиться к нормальной жизни, готовиться к праздникам в мае. Еще 1,5 месяца нам нужно потерпеть и соблюдать все меры, чтобы не увеличить нагрузку на систему здравоохранения, — рассказал губернатор.