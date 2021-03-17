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Продлят ли масочный режим в Новосибирской области? Отвечает губернатор

Власти не торопятся снимать ковидные ограничения

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Андрей Травников объяснил, что власти тревожит третья волна коронавируса в Европе, поэтому ограничения снимать не планируют

Андрей Травников объяснил, что власти тревожит третья волна коронавируса в Европе, поэтому ограничения снимать не планируют

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В НСО хотят продлить масочный режим до 30 апреля 2021 года

В Новосибирской области хотят продлить масочный режим и другие ограничения минимум на 1,5 месяца. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Даже сложно вспомнить, какие ограничения остались. Одна из массовых мер — масочный режим и социальная дистанция. Мы не будем торопиться снимать эти ограничения. Это рекомендации главного санитарного врача России. Несмотря на то что в НСО ситуация абсолютно спокойна, нас беспокоит, как развивается ситуация в Европе. На всякий случай страхуемся. Мы думаем, что нужно заканчивать эту пандемию и готовиться к нормальной жизни, готовиться к праздникам в мае. Еще 1,5 месяца нам нужно потерпеть и соблюдать все меры, чтобы не увеличить нагрузку на систему здравоохранения, — рассказал губернатор.

Андрей Травников напомнил, что сейчас в регионе действуют два документа — о режиме повышенной готовности и по ограничительным мерам. Первый — бессрочный, и пока снимать режим не планируется. По ограничениям окончательное решение будет приниматься на следующей неделе.

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— Постановление действует до 31 марта, и очевидно, что мы его продлим до 30 апреля, — добавил Андрей Травников.

На прошлой неделе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, когда в регионе должен появиться коллективный иммунитет.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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