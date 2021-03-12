Когда у новосибирцев будет коллективный иммунитет от коронавируса и какой будет третья волна — ответ Минздрава

К осени 2021 года в НСО должен сформироваться коллективный иммунитет от ковида
В Новосибирской области к осени этого года должен сложиться коллективный иммунитет от коронавируса.
— Считается, что 60% населения должно либо переболеть, либо получить вакцинацию, тогда будет получен коллективный иммунитет. Идеальная задача к новому эпидсезона получить защиту от коронавируса — к осени получить популяционный иммунитет, — рассказал во время брифинга министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Сейчас вакцину в регионе поставили 82 875 человек. В регионе готовятся к третьей волне ковида.
— По идее третья волна должна быть, но в каком виде непонятно. Учитывая количество переболевших и ту вакцинацию, которую мы проводим, надеюсь, что она пройдет менее серьезно, чем вторая волна, — добавил Константин Хальзов.
В начале марта специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) спрогнозировали ближайший пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и рассчитали период окончания пандемии.