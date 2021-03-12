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Когда у новосибирцев будет коллективный иммунитет от коронавируса и какой будет третья волна — ответ Минздрава

В регионе вакцинировались уже более 82 тысяч жителей

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В Минздраве НСО не сомневаются в том, что в Новосибирской области будет третья волна ковида&nbsp;

В Минздраве НСО не сомневаются в том, что в Новосибирской области будет третья волна ковида 

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К осени 2021 года в НСО должен сформироваться коллективный иммунитет от ковида

В Новосибирской области к осени этого года должен сложиться коллективный иммунитет от коронавируса.

— Считается, что 60% населения должно либо переболеть, либо получить вакцинацию, тогда будет получен коллективный иммунитет. Идеальная задача к новому эпидсезона получить защиту от коронавируса — к осени получить популяционный иммунитет, — рассказал во время брифинга министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Сейчас вакцину в регионе поставили 82 875 человек. В регионе готовятся к третьей волне ковида.

— По идее третья волна должна быть, но в каком виде непонятно. Учитывая количество переболевших и ту вакцинацию, которую мы проводим, надеюсь, что она пройдет менее серьезно, чем вторая волна, — добавил Константин Хальзов.

В начале марта специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) спрогнозировали ближайший пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и рассчитали период окончания пандемии.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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