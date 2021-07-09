Правда ли, что к месту прививки примагничиваются монеты? Эксперты — о страшилках про вакцинацию от ковида

Миф № 1. С помощью вакцинации всех чипируют



Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова считает, что появление мифов во многом связано с недоверием к государственным органам и всему тому, что они продвигают. Именно поэтому, по ее мнению, появился и стал популярным миф о чипировании.



Терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк замечает, что чипы таких размеров, которые бы проникали через иглу шприца, стоят крайне дорого. Внутренний диаметр иглы шприца G23 на 2 миллилитра равен 0,337 миллиметра :

— Ни одно государство мира не обладает возможностями массово производить и имплантировать чипы таких размеров. У нашего государства и так триллионы рублей убытков в связи с глобальным экономическим кризисом и пандемией. Мы с вами отчетливо видим нехватку средств даже на самые необходимые процессы и в нашем городе, и в нашей стране.

Во-вторых, должна огорчить всех читателей: мы уже давным-давно все «чипированные»! Вы смотрите на свой аппарат с чипом каждый день. Вы можете не выпускать его из рук часами, любовно протираете его салфеточкой и меняете на нём чехлы. Ваш «чип» — это ваш мобильный телефон, смартфон, смарт-часы.

