Правда ли, что к месту прививки примагничиваются монеты? Эксперты — о страшилках про вакцинацию от ковида

Вакцинация от коронавируса в Новосибирской области идет медленными темпами. Кто-то не понимает всей серьезности пандемии, кто-то боится рисковать, ведь заболевание мало изучено и вакцина разрабатывалась в экстренных условиях, а кто-то ведется на всевозможные фейки, провокации и страшилки о вакцинации. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко обсудила с экспертами самые популярные заблуждения и мифы. На чём основаны эти байки? Почему они не имеют ничего общего с реальностью? И кто, а главное — зачем распространяет этот вздор?
Миф № 1. С помощью вакцинации всех чипируют
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова считает, что появление мифов во многом связано с недоверием к государственным органам и всему тому, что они продвигают. Именно поэтому, по ее мнению, появился и стал популярным миф о чипировании.
Терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк замечает, что чипы таких размеров, которые бы проникали через иглу шприца, стоят крайне дорого. Внутренний диаметр иглы шприца G23 на
— Ни одно государство мира не обладает возможностями массово производить и имплантировать чипы таких размеров. У нашего государства и так триллионы рублей убытков в связи с глобальным экономическим кризисом и пандемией. Мы с вами отчетливо видим нехватку средств даже на самые необходимые процессы и в нашем городе, и в нашей стране.
Во-вторых, должна огорчить всех читателей: мы уже давным-давно все «чипированные»! Вы смотрите на свой аппарат с чипом каждый день. Вы можете не выпускать его из рук часами, любовно протираете его салфеточкой и меняете на нём чехлы. Ваш «чип» — это ваш мобильный телефон, смартфон, смарт-часы.
Врач имеет в виду, что по этим устройстам можно отследить поиски в Сети, перемещения, видеть контекстную рекламу, которая подбирается по интересам. Но это, по ее мнению, не тревожит население.
Миф № 2. Место укола становится магнитом
Некоторые люди на полном серьезе рассказывают о том, что после вакцинации от
— Мама как-то пришла домой и сказала, что две ее коллеги всем рассказывают, мол, поставили прививку и сейчас к месту прокола притягиваются монетки. Мы, конечно, объяснили маме, что это фейк, но удивило, что здравомыслящий и адекватный человек тоже легко ведется на подобные рассказы. А другие с виду адекватные люди (в данном случае мамины коллеги) зачем-то тиражируют такую чепуху, — рассказывает читательница НГС.
Варвара Веретюк объясняет, что вакцины от коронавируса не содержат компонентов, которые могут создавать электромагнитное поле в месте укола:
— Ни одна из вакцин от ковида не содержат таких металлов, как железо, никель, кобальт, литий или каких-то редкоземельных металлов, в них также нет микроэлектроники, углеродных нанотрубок или полупроводников. Поэтому они не могут создать каких-то электромагнитных полей. Кроме того, доза вакцины — половина миллилитра. Даже если бы это был препарат железа (а в медицине есть растворы железа, их используют для лечения анемии), этого было бы недостаточно, чтобы примагничивать предметы. В общем, повторяем физику.
Чтобы окончательно развеять этот миф, мы даже провели эксперимент в редакции НГС: нашли коллегу, которая недавно привилась от коронавируса, и попросили приложить к месту прививки монетку и магнит. Вот что из этого вышло:
Миф № 3. От самой вакцины можно заразиться коронавирусом
Именно вакцины не содержат в себе полноценного живого коронавируса, который способен заражать. Человек может заболеть, потому что, например, у него уже был инкубационный период заболевания до или во время вакцинации. Или потому, что вакцинация может снизить иммунитет, ведь иммунная система отвлекается на формирование антител. Из-за этого многие врачи советуют сразу же после прививки изолироваться хотя бы на неделю и беречься, чтобы не подхватить от кого-нибудь коронавирус.
Сюда же можно отнести миф, что после вакцинации у человека будет положительный ПЦР. Если такое происходит, то значит, человек где-то заразился вирусом.
— Сама по себе вакцина, исходя из состава, не может вызвать заболевание. В ней содержатся остатки памяти, остатки гена
Миф № 4. Вакцина повредит ДНК
Терапевт Варвара Веретюк объясняет, что ни одна вакцина от ковида не влияет на генетический материал.
— Например, «Спутник» — это векторная вакцина, которая содержит «инструкцию» о том, как собирать спайк-белок коронавируса. Эта инструкция не проникает в ядро и не влияет на нашу ДНК, то есть генетический материал из аденовирусного вектора не способен проникнуть в ядро нашей клетки, он используется нашими рибосомами (это органеллы клетки, которые отвечают за производство белков), — говорит врач.
Вирусолог и молекулярный биолог Маргарита Романенко считает, что миф о генной модификации появился из байки, что как будто бы аденовирусы, на основе которых делают вакцины, встраиваются в нашу ДНК и мы становимся генно-модифицированными людьми. Биотехнология в России мало развита, к сожалению. У нас люди даже не знают о генной терапии, когда мы вирусами лечим врожденные генетические болезни, а на Западе это рутинные вещи.
— Аденовирусы крайне безопасны, никуда они не встраиваются: чтобы встроиться в геном, нужен специальный каскад молекул, белков, которые в этом участвуют. У нас есть вирусы, которые могут встраиваться в геном. Например, ВИЧ, гепатит В, которые приводят потом к серьезным заболеваниям. К сожалению, от ВИЧ у нас нет вакцины, он очень отличается от коронавируса. Ученые годами бьются, чтобы создать от него вакцину, как и от гепатита С. Поэтому разработать эффективную вакцину от коронавируса так оперативно — это большая удача, — говорит вирусолог.
Вирусолог объясняет, что раз аденовирусы не встраиваются в ДНК и их вкалывают под мышцу, то они не могут никак повлиять на половую сферу и фертильность.
— Даже если аденовирусы попадают в кровь в небольшом количестве при повреждении сосудов, то они сразу же выводятся специальными клетками-мусорщиками. Если сложить всех людей, которые участвовали в клинических испытаниях или прошли терапию аденовирусами, то наберется миллион, а это большая выборка, чтобы судить о безопасности векторных вакцин. И если мы говорим о вакцинах, то должны учитывать риски от них и от самого заболевания. Риски от коронавируса огромны: он не изучен и мы не можем знать всех его отдаленных последствий, — резюмирует Маргарита Романенко.
Ранее новосибирские врачи отвечали на распространенные вопросы о вакцинации.
Откуда берутся эти страшилки?
Вирусолог и молекулярный биолог Маргарита Романенко считает, что мифы вокруг вакцинации появляются, потому что такие препараты стоят дорого, а распространяются бесплатно, в отличие, например, от масок.
— Поэтому люди удивляются и, мне кажется, стараются под это подогнать какую-то теорию. Мол, чуть ли не искусственно придумали вирус, чтобы всех поголовно чипировать. А государству вообще-то невыгодно тратить деньги на лечение людей, которые попадут с коронавирусом в больницу, поэтому всегда экономически выгоднее привить население, чем расхлебывать потом ситуацию с заболевшими. Государство также снабжает бесплатной вакциной от гриппа, потому что если из-за него люди уходят на больничный, то государству потом нужно платить.
Кроме того, считает эксперт, важен престиж страны: чем быстрее государство разработает вакцину и привьет всё население, тем выше будет имидж на международном уровне.
Миф или не миф?
Далеко не всю информацию можно со 100-процентной уверенностью отнести к мифам: либо потому, что есть разные оговорки, либо потому, что на самом деле нужно подождать, пока пройдет время, чтобы увидеть и проанализировать, подтвердились опасения или нет.
Например, говорят, что есть миф об эксперименте над людьми. С одной стороны, звучит как заговор, а с другой — клинические испытания действительно же проводятся на людях, но по их добровольному согласию. Три стадии клинических испытаний пока прошла только вакцина «Спутник V», именно поэтому ее признают разные страны (Венгрия, например, использует). Обычно вакцины разрабатываются годами и дольше испытываются, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире возникла чрезвычайная ситуация, поэтому всё делалось по ускоренной схеме.
Есть предположения о возможных последствиях и побочных эффектах — для того, чтобы увидеть какие-то отдаленные последствия, должно пройти время. Но раз вакцины зарегистрировали и запустили в гражданский оборот, то их считают безопасными.
— По поводу опасений побочных явлений — они в сотни раз меньше, чем последствия ковида. Побочные эффекты есть у любого лекарственного средства, почитайте, например, про ацетилсалициловую кислоту. Это никого не останавливает от употребления аспирина, правда? Главное — польза от вакцинации несравнимо больше, чем вред от нее. Сейчас каждый болеющий
Слова о том, что вакцина неэффективна или бесполезна, тоже нельзя оценивать однозначно: с одной стороны, вакцинация — наиболее эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний, с другой — у любой вакцины нет 100-процентной эффективности, поэтому и говорят о случаях заболевания после прививки.
— Вакцинация снижает риск инфицирования, а заболевание, если оно и развивается, несмотря на сделанную прививку, протекает в легкой форме. Вакцина по своей сути — это частички инфекционного агента, которые вызывают реакцию иммунной системы, обучают организм правильно реагировать при последующем возможном контакте с микробом. По данным ВОЗ, ежегодно вакцинация спасает около 3 миллионов человеческих жизней. Ликвидация оспы, ограничение распространения кори, полиомиелита, столбняка в мировом масштабе произошло именно благодаря вакцинации, которая позволила выработать популяционный иммунитет, — перечисляет главный врач «Инвитро» по лечебной работе в агломерации Москва Сергей Хомяков.
Маргарита Романенко — научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и научный сотрудник университета Миннесоты (США), кандидат биологических наук. Сергей Хомяков — доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро» по лечебной работе в агломерации Москва. Ирина Аманатова — терапевт «Здравицы». Стаж работы — 13 лет. Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет.