«Вектор» решил закупить 15 макак на 5,8 миллиона — для чего они нужны и как их выбирают

Новосибирский «Вектор» объявил о закупке приматов с начальной ценой контракта в 5,8 миллиона рублей за 15 особей.



Согласно данным «Контур.Закупки», цена за одну обезьяну — 387 540 рублей, категория закупки — «Животные для научно-исследовательских целей прочие». «Вектору» нужны макак-резусы, которых еще называют бенгальскими макаками, которым 3–4 года и которые весят 4–6 килограммов.



Макак-резус обитает в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии. Они содержатся во многих вивариях для различных целей. Именно на этих обезьянах был открыт резус-фактор — фактор совместимости крови.