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«Вектор» решил закупить 15 макак на 5,8 миллиона — для чего они нужны и как их выбирают

Цена за одну обезьяну составляет 387 тысяч рублей

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Обезьяны нужны «Вектору» до 15 июля

Обезьяны нужны «Вектору» до 15 июля

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«Вектор» решил закупить 15 макак на 5,8 миллиона для ковидных исследований

Новосибирский «Вектор» объявил о закупке приматов с начальной ценой контракта в 5,8 миллиона рублей за 15 особей.

Согласно данным «Контур.Закупки», цена за одну обезьяну — 387 540 рублей, категория закупки — «Животные для научно-исследовательских целей прочие». «Вектору» нужны макак-резусы, которых еще называют бенгальскими макаками, которым 3–4 года и которые весят 4–6 килограммов.

Макак-резус обитает в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии. Они содержатся во многих вивариях для различных целей. Именно на этих обезьянах был открыт резус-фактор — фактор совместимости крови.

Журналист НГС направил запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать, будут ли эти животные использоваться для тестирования вакцин против коронавируса, но не получил ответ на момент публикации.

По информации источника НГС, эти обезьяны будут использоваться для исследований, связанных с коронавирусной инфекцией — либо для оценки эффективности вакцины, либо изучения ингибиторов вируса. Но сначала макаки пройдут адаптацию.

Такой возраст выбран потому, что необходимо, чтобы у животных сформировалась иммунная система. А определенный вес нужен потому, что более крупные животные могут быть опасны для исследователя.

Обычно таких животных привозят из НИИ медицинской приматологии в Сочи.

Ранее мы писали о том, каким животным сотрудники новосибирского «Вектора» поставили трехкратную дозу вакцины «ЭпиВакКорона», чтобы проверить прирост иммунитета по сравнению с двукратной.

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«Вектор»закупкиисследованияобезьянымакак-резус
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