Экспресс-прививка от коронавируса: что известно о вакцине «Спутник Лайт»

Четвертая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» уже поступает в регионы. От трех предыдущих она отличается в первую очередь тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две, как это было раньше. Мы изучили данные документов и поговорили с врачами, чтобы разобраться как работает новая прививка.
Что за вакцина?
По большому счету, новая вакцина — это младший брат «Спутника V», ее первый компонент. Он менее эффективен, чем двухкомпонентная вакцина — по данным РФПИ, его эффективность составила 79,4%, у «Спутника V» этот показатель составляет более 90% (правда, для нынешнего штамма «Дельта» он меньше). Зато иммунитет от «Спутника Лайт» вырабатывается быстрее: всего за 28 дней вместо 42.
— Двухкомпонентная — это наиболее правильный подход, они дают более эффективный иммунитет, — говорит вирусолог из центра имени Гамалеи, где разрабатывали «Спутники», Анатолий Альтштейн. — Но когда речь пошла о том, что нужно как можно больше людей хоть как-нибудь привить, возникла идея «Спутник Лайт». Но сейчас становится ясно, что не так все рвутся прививаться, как хотелось бы, поэтому я думаю, что он будет применяться для ревакцинации.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Принцип действия у вакцины тот же, что и у «Спутника V»: это рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. Но ее производство быстрее и дешевле, за счет этого и можно привить максимальное число людей.
— Однокомпонентная вакцина дешевле, этот аденовирус 26-го серотипа. Когда в него встраивают этот ген, его сначала выращивают в культуре клеток, где он хорошо размножается, так вот он размножается лучше, чем аденовирус 5-го серотипа, который во втором компоненте, — объясняет Альтштейн. — Поэтому легче сделать большее количество. Эта вакцина будет слабее, чем «Спутник V», — я бы рекомендовал прививаться им, а «Спутник Лайт» подойдет для ревакцинации.
Минздрав пока не дал официальной рекомендации о том, что новую вакцину лучше применять именно для ревакцинации — прививаться что в первый, что во второй раз советуют любой из зарегистрированных вакцин. Их в России всего четыре, помимо «Спутников» есть еще «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако эксперты действительно допускают, что в дальнейшем «Спутник Лайт» будут применять именно для ревакцинации.
— Возможно, она хорошо будет подходить для повторной вакцинации. Для тех, кто переболел и сейчас прошло шесть месяцев и может вакцинироваться. Вот в таких случаях «Спутник Лайт» будет, наверное, наиболее предпочтителен, — заявила в эфире «Соловьев LIVE» главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
Оксана Драпкина — директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.
Она также отметила, что повторная вакцинация показана тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более шести месяцев назад. Определять уровень антител перед прививкой не нужно.
Кому нельзя делать прививку?
Противопоказания у вакцины те же, что и у «Спутника». Но есть и отличия: он рекомендован пока только для людей до 60 лет. Также «Спутник Лайт» противопоказан тем, кто гиперчувствителен к компонентам препарата или имеет тяжелые формы аллергии. При острых заболеваниях или обострении хронических нужно подождать до выздоровления или ремиссии, при беременности или грудном вскармливании — до их завершения. Кроме того, вакцинировать не будут несовершеннолетних. Впрочем, их от коронавируса пока вообще не прививают: ни один препарат на детях еще не исследован.
Помимо основного списка противопоказаний есть ряд заболеваний, при которых окончательное решение — можно сделать прививку или нельзя — принимает доктор, исходя из соотношения пользы и риска для пациента. Осматривать врачи должны каждого пришедшего вакцинироваться, но особое внимание им придется уделить людям с хроническими заболеваниями печени и почек, эпилепсией, злокачественными новообразованиями и некоторыми другими диагнозами.
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