Экспресс-прививка от коронавируса: что известно о вакцине «Спутник Лайт»

— Двухкомпонентная — это наиболее правильный подход, они дают более эффективный иммунитет, — говорит вирусолог из центра имени Гамалеи, где разрабатывали «Спутники», Анатолий Альтштейн. — Но когда речь пошла о том, что нужно как можно больше людей хоть как-нибудь привить, возникла идея «Спутник Лайт». Но сейчас становится ясно, что не так все рвутся прививаться, как хотелось бы, поэтому я думаю, что он будет применяться для ревакцинации.



Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

Принцип действия у вакцины тот же, что и у «Спутника V»: это рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. Но ее производство быстрее и дешевле, за счет этого и можно привить максимальное число людей.



— Однокомпонентная вакцина дешевле, этот аденовирус 26-го серотипа. Когда в него встраивают этот ген, его сначала выращивают в культуре клеток, где он хорошо размножается, так вот он размножается лучше, чем аденовирус 5-го серотипа, который во втором компоненте, — объясняет Альтштейн. — Поэтому легче сделать большее количество. Эта вакцина будет слабее, чем «Спутник V», — я бы рекомендовал прививаться им, а «Спутник Лайт» подойдет для ревакцинации.