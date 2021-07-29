В Новосибирске умер младенец с коронавирусом

Двухмесячный ребенок с COVID-19 умер в Новосибирске
В детской городской клинической больнице
— У меня ребенок в этой больнице провел неделю под ИВЛ. Поступили с 60% поражением легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония. Ковид положительный, — такой пост был опубликован в паблике «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на мать ребенка.
Информацию о смерти младенца корреспонденту НГС подтвердили в региональном Минздраве.
— Действительно, в детской городской клинической больнице
В Минздраве также прокомментировали справку, которая появилась в Сети и в которой указана причина смерти «Пневмония, вызвана вирусом COVID-19».
— Это предварительное свидетельство о смерти. Окончательное выдается взамен предварительного с соответствующей отметкой.
Ранее в региональном Минздраве пересчитали новорожденных детей с коронавирусом.