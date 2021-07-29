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В Новосибирске умер младенец с коронавирусом

Малыш провел неделю на ИВЛ

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Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза

Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза

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Двухмесячный ребенок с COVID-19 умер в Новосибирске

В детской городской клинической больнице № 3 Новосибирска скончался двухмесячный малыш.

— У меня ребенок в этой больнице провел неделю под ИВЛ. Поступили с 60% поражением легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония. Ковид положительный, — такой пост был опубликован в паблике «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на мать ребенка.

Информацию о смерти младенца корреспонденту НГС подтвердили в региональном Минздраве.

— Действительно, в детской городской клинической больнице № 3 скончался двухмесячный ребенок. Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза. Приносим искренние соболезнования родным ребенка. Как уже неоднократно сообщалось, в статистику регионального оперштаба попадают пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус. Основную причину смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях до 45 дней.

В Минздраве также прокомментировали справку, которая появилась в Сети и в которой указана причина смерти «Пневмония, вызвана вирусом COVID-19».

— Это предварительное свидетельство о смерти. Окончательное выдается взамен предварительного с соответствующей отметкой.

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