В Новосибирске умер младенец с коронавирусом

В детской городской клинической больнице № 3 Новосибирска скончался двухмесячный малыш.

— У меня ребенок в этой больнице провел неделю под ИВЛ. Поступили с 60% поражением легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония. Ковид положительный, — такой пост был опубликован в паблике «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на мать ребенка.

Информацию о смерти младенца корреспонденту НГС подтвердили в региональном Минздраве.

