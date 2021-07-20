В Новосибирской области пересчитали новорожденных детей с коронавирусом

В Новосибирской области в 2021 году было зарегистрировано 30 новорожденных детей с диагнозом «коронавирусная инфекция» — об этом журналисту НГС рассказала главный врач Детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.



Татьяна Комиссарова пояснила, что сейчас коронавирусом болеют дети разного возраста — от нуля до 18 лет, то есть среди заболевших есть новорожденные дети, которые родились от женщин с ковидом. Они по маршрутизации со всей области переводятся в детскую больницу № 3 в первые часы жизни.