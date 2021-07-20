В Новосибирской области пересчитали новорожденных детей с коронавирусом

В Новосибирской области в 2021 году было зарегистрировано 30 новорожденных детей с диагнозом «коронавирусная инфекция» — об этом журналисту НГС рассказала главный врач Детской городской клинической больницы
Татьяна Комиссарова пояснила, что сейчас коронавирусом болеют дети разного возраста — от нуля до 18 лет, то есть среди заболевших есть новорожденные дети, которые родились от женщин с ковидом. Они по маршрутизации со всей области переводятся в детскую больницу
— Сейчас в клинике таких детей 25, с подтвержденным диагнозом — 6. Всего в 2021 году мы пролечили 155 новорожденных детей, с подтвержденным диагнозом — 30 детей. На сегодняшний день прямых доказательств вертикальной передачи вируса пока нет, никто не доказал обратное, и фактически мы находимся пока в стадии познания ситуации, — объяснила Татьяна Комиссарова.
Ранее мы писали о том, сколько новорожденных детей с коронавирусом было зарегистрировано в Новосибирской области в 2020 году.
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