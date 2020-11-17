В Минздраве подсчитали, сколько новорожденных в Новосибирской области заразились коронавирусом

Семь новорожденных заболели коронавирусом в Новосибирской области
В Новосибирской области зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией у новорожденных. Всего, по информации на 13 ноября, ковид выявлен в лаборатории у семи детей, сообщили в Минздраве НСО.
— Говорить достоверно о путях передачи инфекции в настоящее время не представляется возможным, поскольку для этого требуется проведение многоцентровых исследований, что не входит в задачи практического здравоохранения, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.
У Минздрава РФ есть две версии, как ковид проникает в организм новорожденного: либо вертикальным способом (трансплацентарно), либо контактным (после рождения).
Ранее НГС рассказывал, как в Новосибирске лечат беременных женщин с коронавирусом и правда ли, что мам разлучают с детьми сразу после родов.