17 ноября вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 76.92
eur 91.17
Тема дняИнтервью с матерью убитой Натальи Устиновой

Все новости

Все новости

В Минздраве подсчитали, сколько новорожденных в Новосибирской области заразились коронавирусом

Достоверной информации о путях передачи инфекции нет

9 409
32Обсудить

Поделиться

В рекомендациях Минздрава РФ говорится, что заболевание у новорожденных детей наблюдается крайне редко

В рекомендациях Минздрава РФ говорится, что заболевание у новорожденных детей наблюдается крайне редко

Поделиться

Семь новорожденных заболели коронавирусом в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией у новорожденных. Всего, по информации на 13 ноября, ковид выявлен в лаборатории у семи детей, сообщили в Минздраве НСО.

— Говорить достоверно о путях передачи инфекции в настоящее время не представляется возможным, поскольку для этого требуется проведение многоцентровых исследований, что не входит в задачи практического здравоохранения, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.

У Минздрава РФ есть две версии, как ковид проникает в организм новорожденного: либо вертикальным способом (трансплацентарно), либо контактным (после рождения).

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Ранее НГС рассказывал, как в Новосибирске лечат беременных женщин с коронавирусом и правда ли, что мам разлучают с детьми сразу после родов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

заражениекоронавирускоронавирус в Новосибирскеноворождённые
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...