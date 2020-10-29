29 октября четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 77.55
eur 91.26

Все новости

Все новости

«Малышей сразу разлучают с мамами»: как в Новосибирске лечат беременных с коронавирусом

Какими страхами делятся беременные женщины с ковидом с врачами

5 756
6Обсудить

Поделиться

По данным на 26 октября, в областной больнице находятся 22 беременных, четыре роженицы, две — в ОРИТ, отделении реанимации и интенсивной терапии

По данным на 26 октября, в областной больнице находятся 22 беременных, четыре роженицы, две — в ОРИТ, отделении реанимации и интенсивной терапии

Поделиться

В областной больнице Новосибирска лечатся 22 беременных с коронавирусом

Ежедневно коронавирусная инфекция диагностируется у сотен новосибирцев. Заражаются все — школьники, молодые люди, пенсионеры. Есть среди заболевших и беременные женщины. Как их лечат и почему разлучают с детьми — об этом медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с пульмонологом Натальей Соколовой, которая работает с такой категорией пациентов.

Наталья Соколова — врач-пульмонолог с 1997 года, заместитель главного врача Новосибирской областной больницы по клинико-экспертной работе. Представитель медицинской династии в третьем поколении.


СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Как вы работаете с беременными в период эпидемии коронавируса?

— В областную больницу всегда госпитализировали всех беременных с пневмонией. Сейчас порядок такой: если пациентку с пневмонией забирают из дома, она госпитализируется в «желтую» зону — до получения результата теста на ковид. Если результат положительный, ее переводят в «красную» зону. Если отрицательный — в отделение пульмонологии, независимо от срока беременности. Лечим пневмонию. И, конечно, ведем совместное наблюдение с гинекологами. В «красной» зоне женщин тоже курируют два врача: пульмонолог и акушер-гинеколог, который входит в ковидную бригаду и имеет право заходить туда.

— Какие опасения и страхи из-за ковида есть у беременных женщин?

— Беременные — это и так сложная категория пациентов, а здесь еще идет речь о непростом заболевании. Но у беременных всегда один страх — страх за своего ребенка. Здесь речь идет о двух жизнях. Мало кто думает о своем здоровье, прежде всего интересуются состоянием ребенка, рисками, которые могут возникнуть при коронавирусной инфекции, в том числе при рентгенологическом исследовании легких или КТ. Мы вынуждены проводить его в большинстве случаев. Разговариваем, пытаемся объяснить всё и делаем только после согласия женщины. В основном у наших пациенток были большие сроки, когда уже сформирован плод, поэтому риски минимальны. Мы использовали только разрешенные при беременности препараты.

Наталья Соколова говорит, что больница и раньше лечила беременных женщин с пневмониями, а официально делает это с 2009 года, когда была эпидемия свиного гриппа

Наталья Соколова говорит, что больница и раньше лечила беременных женщин с пневмониями, а официально делает это с 2009 года, когда была эпидемия свиного гриппа

Поделиться

Пациентки боялись, что коронавирус может передаться ребенку, но на тот момент уже были публикации, говорящие о том, что вертикального способа передачи — от матери к ребенку — у этой инфекции нет. Тем не менее дети, рожденные от таких мам, обследуются на коронавирус и какое-то время находятся в больнице.

С мамами их сразу разлучали, поскольку мама для ребенка в такой ситуации представляла угрозу заражения. Внутриутробной угрозы нет, а при контакте вирус уже может передаться. Конечно, мамам показывали ребенка, но только чтобы взглянуть одним глазком.

— Какие особенности лечения коронавируса при беременности?

— Когда выбираешь препарат, естественно, учитываешь его воздействие на ребенка, поэтому часть препаратов, которые используются для лечения пневмонии, противопоказана. Приходится индивидуально подбирать каждой женщине. У нас же еще не просто беременные с ковидной инфекцией, но чаще всего те, кто имеет определенный соматический статус — сахарный диабет, артериальная гипертензия. Это очень сложная категория и ответственная. Иногда эта ответственность давит. Поэтому мы советуемся: как правило, по каждой беременной мы собираем консилиум с акушерами-гинекологами.

Сейчас в областной больнице разворачивается 200 коек для лечения пациентов с ковидом, помимо работы с беременными

Сейчас в областной больнице разворачивается 200 коек для лечения пациентов с ковидом, помимо работы с беременными

Поделиться

— Вы сказали, что груз ответственности иногда давит. В августе, как говорят многие медики, была передышка, а сейчас снова стало больше пациентов?

— Да, количество госпитализированных увеличивается, поэтому об облегчении пока рано говорить. Хочется, чтобы это побыстрее закончилось. К тому же сезонные инфекции никто не отменял. В этом году никого даже не нужно уговаривать на вакцинацию от гриппа — сами идут, потому что страшно, если коронавирус и грипп совместятся. Грипп тоже поражает легкие. К тому же, по прогнозам вирусологов, в этом году ожидается довольно тяжелый грипп, а прививка защитит от осложнений. Если большинство населения иммунизировано, то всё проходит более-менее гладко.

— Сильно ли отличается лечение обычной пневмонии от ковидной?

— Отличаются группы препаратов: при вирусной пневмонии используются противовирусные препараты, помимо антибактериальных. Бактерии же позже садятся, сначала же вирусные компоненты опускаются. При банальной пневмонии противовирусные препараты не используются. А схемы лечения примерно такие же.

Вообще, беременных с пневмониями мы начали принимать с 2009 года, когда был свиной грипп, то есть мы и ранее их лечили, но тогда вышел приказ. Так мы приобретали первый опыт лечения подобных пациенток. Тоже была эпидемия, просто не освещалась так, как сейчас.


Что еще почитать про беременность в эпоху ковида

Когда новосибирский роддом № 2 решили отдать под ковид-госпиталь, то роженицы устроили бунт в соцсетях. Но это не заставило власти пересмотреть свое решение.

Позже сотрудница роддома анонимно рассказала, в каких условиях они готовились к перепрофилированию под лечение ковида. Работникам дали всего пять дней. Вот как это было.

И обязательно почитайте колонку беременной жительницы Новосибирска, которая честно рассказала, с какими ограничениями она (да и другие мамы) столкнулись из-за коронавируса.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

беременныепневмонияродыНовосибирская областная клиническая больницакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!