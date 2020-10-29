«Малышей сразу разлучают с мамами»: как в Новосибирске лечат беременных с коронавирусом

В областной больнице Новосибирска лечатся 22 беременных с коронавирусом
Ежедневно коронавирусная инфекция диагностируется у сотен новосибирцев. Заражаются все — школьники, молодые люди, пенсионеры. Есть среди заболевших и беременные женщины. Как их лечат и почему разлучают с детьми — об этом медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с пульмонологом Натальей Соколовой, которая работает с такой категорией пациентов.
Наталья Соколова — врач-пульмонолог с 1997 года, заместитель главного врача Новосибирской областной больницы по клинико-экспертной работе. Представитель медицинской династии в третьем поколении.
— Как вы работаете с беременными в период эпидемии коронавируса?
— В областную больницу всегда госпитализировали всех беременных с пневмонией. Сейчас порядок такой: если пациентку с пневмонией забирают из дома, она госпитализируется в «желтую» зону — до получения результата теста на ковид. Если результат положительный, ее переводят в «красную» зону. Если отрицательный — в отделение пульмонологии, независимо от срока беременности. Лечим пневмонию. И, конечно, ведем совместное наблюдение с гинекологами. В «красной» зоне женщин тоже курируют два врача: пульмонолог и акушер-гинеколог, который входит в ковидную бригаду и имеет право заходить туда.
— Какие опасения и страхи из-за ковида есть у беременных женщин?
— Беременные — это и так сложная категория пациентов, а здесь еще идет речь о непростом заболевании. Но у беременных всегда один страх — страх за своего ребенка. Здесь речь идет о двух жизнях. Мало кто думает о своем здоровье, прежде всего интересуются состоянием ребенка, рисками, которые могут возникнуть при коронавирусной инфекции, в том числе при рентгенологическом исследовании легких или КТ. Мы вынуждены проводить его в большинстве случаев. Разговариваем, пытаемся объяснить всё и делаем только после согласия женщины. В основном у наших пациенток были большие сроки, когда уже сформирован плод, поэтому риски минимальны. Мы использовали только разрешенные при беременности препараты.
Пациентки боялись, что коронавирус может передаться ребенку, но на тот момент уже были публикации, говорящие о том, что вертикального способа передачи — от матери к ребенку — у этой инфекции нет. Тем не менее дети, рожденные от таких мам, обследуются на коронавирус и какое-то время находятся в больнице.
С мамами их сразу разлучали, поскольку мама для ребенка в такой ситуации представляла угрозу заражения. Внутриутробной угрозы нет, а при контакте вирус уже может передаться. Конечно, мамам показывали ребенка, но только чтобы взглянуть одним глазком.
— Какие особенности лечения коронавируса при беременности?
— Когда выбираешь препарат, естественно, учитываешь его воздействие на ребенка, поэтому часть препаратов, которые используются для лечения пневмонии, противопоказана. Приходится индивидуально подбирать каждой женщине. У нас же еще не просто беременные с ковидной инфекцией, но чаще всего те, кто имеет определенный соматический статус — сахарный диабет, артериальная гипертензия. Это очень сложная категория и ответственная. Иногда эта ответственность давит. Поэтому мы советуемся: как правило, по каждой беременной мы собираем консилиум с акушерами-гинекологами.
— Вы сказали, что груз ответственности иногда давит. В августе, как говорят многие медики, была передышка, а сейчас снова стало больше пациентов?
— Да, количество госпитализированных увеличивается, поэтому об облегчении пока рано говорить. Хочется, чтобы это побыстрее закончилось. К тому же сезонные инфекции никто не отменял. В этом году никого даже не нужно уговаривать на вакцинацию от гриппа — сами идут, потому что страшно, если коронавирус и грипп совместятся. Грипп тоже поражает легкие. К тому же, по прогнозам вирусологов, в этом году ожидается довольно тяжелый грипп, а прививка защитит от осложнений. Если большинство населения иммунизировано, то всё проходит более-менее гладко.
— Сильно ли отличается лечение обычной пневмонии от ковидной?
— Отличаются группы препаратов: при вирусной пневмонии используются противовирусные препараты, помимо антибактериальных. Бактерии же позже садятся, сначала же вирусные компоненты опускаются. При банальной пневмонии противовирусные препараты не используются. А схемы лечения примерно такие же.
Вообще, беременных с пневмониями мы начали принимать с 2009 года, когда был свиной грипп, то есть мы и ранее их лечили, но тогда вышел приказ. Так мы приобретали первый опыт лечения подобных пациенток. Тоже была эпидемия, просто не освещалась так, как сейчас.
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