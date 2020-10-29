«Малышей сразу разлучают с мамами»: как в Новосибирске лечат беременных с коронавирусом

— Как вы работаете с беременными в период эпидемии коронавируса?

— В областную больницу всегда госпитализировали всех беременных с пневмонией. Сейчас порядок такой: если пациентку с пневмонией забирают из дома, она госпитализируется в «желтую» зону — до получения результата теста на ковид. Если результат положительный, ее переводят в «красную» зону. Если отрицательный — в отделение пульмонологии, независимо от срока беременности. Лечим пневмонию. И, конечно, ведем совместное наблюдение с гинекологами. В «красной» зоне женщин тоже курируют два врача: пульмонолог и акушер-гинеколог, который входит в ковидную бригаду и имеет право заходить туда.

— Какие опасения и страхи из-за ковида есть у беременных женщин?

— Беременные — это и так сложная категория пациентов, а здесь еще идет речь о непростом заболевании. Но у беременных всегда один страх — страх за своего ребенка. Здесь речь идет о двух жизнях. Мало кто думает о своем здоровье, прежде всего интересуются состоянием ребенка, рисками, которые могут возникнуть при коронавирусной инфекции, в том числе при рентгенологическом исследовании легких или КТ. Мы вынуждены проводить его в большинстве случаев. Разговариваем, пытаемся объяснить всё и делаем только после согласия женщины. В основном у наших пациенток были большие сроки, когда уже сформирован плод, поэтому риски минимальны. Мы использовали только разрешенные при беременности препараты.