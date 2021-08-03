В НСО более чем 1300 беременных женщин перенесли ковид в тяжелой форме

Беременные женщины тяжелее переносят коронавирус, чем другие заразившиеся. Сегодня об этом рассказал главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков во время прямого эфира в официальной группе правительства НСО в соцсети «ВКонтакте».
— COVID-19 также поражает беременных женщин, и они входят в группы риска по развитию тяжелого течения заболевания. За этот год у нас было 24 женщины с тяжелым течением коронавирусной инфекции, — рассказал Рэм Волков. — Всего за весь период эпидемии с января прошлого года у более 1300 беременных женщин было установлено тяжелое течение ковида. У них клиника не особо отличается от небеременных женщин. Здесь идет отягощение состояния из-за того, что пациентка в положении. Вирус мутирует и с каждой волной течение заболевания становится в принципе более тяжелым.
Беременность для любой женщины — это испытание и дополнительная нагрузка на организм.
— В это время присоединяется и инфекционный процесс. Вкупе они дают больше опасности для женщины, и в том числе для новорожденного, — добавил врач. — Любая женщина должна понимать, что ребенок для нее чужероден на 50% из-за генетического материала супруга. Иммунитет сразу начинает снижаться, чтобы не происходило отторжение. Обостряются различные хронические инфекционные заболевания — пиелонефрит, цистит, молочница и т.д. И только у беременной женщины возникает третий круг кровообращения — обеспечивающий ребенка. И все процессы организма направлены на его создание и обеспечение, причем сделать нужно ему это за несколько месяцев. И можно сказать, что в целом беременные тяжелее переносят коронавирус — число пациенток в положении со средним и тяжелым течением несколько выше, чем у других.
Сегодня главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева назвала причины, по которым привитые от ковида должны соблюдать санитарные меры безопасности.