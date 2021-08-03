В НСО более чем 1300 беременных женщин перенесли ковид в тяжелой форме

— В это время присоединяется и инфекционный процесс. Вкупе они дают больше опасности для женщины, и в том числе для новорожденного, — добавил врач. — Любая женщина должна понимать, что ребенок для нее чужероден на 50% из-за генетического материала супруга. Иммунитет сразу начинает снижаться, чтобы не происходило отторжение. Обостряются различные хронические инфекционные заболевания — пиелонефрит, цистит, молочница и т.д. И только у беременной женщины возникает третий круг кровообращения — обеспечивающий ребенка. И все процессы организма направлены на его создание и обеспечение, причем сделать нужно ему это за несколько месяцев. И можно сказать, что в целом беременные тяжелее переносят коронавирус — число пациенток в положении со средним и тяжелым течением несколько выше, чем у других.

Сегодня главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева назвала причины, по которым привитые от ковида должны соблюдать санитарные меры безопасности.