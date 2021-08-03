Нужно ли привитым от ковида носить маски — ответ вакцинолога

Привитым от коронавируса новосибирцам рекомендовали носить маски
Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева назвала причины, по которым привитые от ковида должны соблюдать санитарные меры безопасности.
К таким мерам относятся мытье рук, ношение масок, избегание большого скопления народа, использование антисептика и соблюдение социальной дистанции.
— Вакцинированным людям важно соблюдать эти неспецифические меры профилактики, потому что никто не обещает 100% эффективности вакцинации, все люди по-разному на нее реагируют, и если человек привился, то это не значит, что он неуязвим. Привитый человек может заболеть коронавирусом, в том числе в бессимптомной форме, и стать источником инфекции, — предостерегает Татьяна Ивлева.
Ранее мы рассказывали, что эти меры профилактики должны соблюдать и те, кто переболел коронавирусом и имеет антитела.