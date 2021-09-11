«Если бы не ипотека, меня бы уже не было»: как живут одинокие женщины после 45, у которых нет семьи и детей

«Я пахала, чтобы накопить на ребенка»

— Мне 47. Мужа и детей нет. И успехов в этом направлении уже, видимо, не наметится. Замужем никогда не была, страдаю и комплексую из-за этого давно. При этом у меня всё в порядке с внешностью и мозгами, есть жилье, дача и хорошая должность. Думаю об усыновлении малыша, — пишет на форуме Ирина П.

— В свои 52 четко понимаю, что материнство и семейный очаг не сделали бы меня счастливой. Первый раз вышла замуж в 20 лет за ровесника. Слава богу, не родила от него. Естественно, развелись. Оба были не готовы к браку, не нагулявшийся мальчик и зеленая девчонка. Прожили 4 года. 10 лет жила в свое удовольствие — были лучшие годы, кстати. В 37 вышла замуж второй раз, но тоже не сложилось из-за его бывшей семьи. Дети уже не нужны. С высоты своих лет смотрю на рождение наследников по-другому. Прекрасно вижу, что творится в мире и стране. Всё больше ловлю себя на мысли: слава богу, что у меня нет детей. Живу в полном достатке, ни в чём не нуждаюсь, ни о чём не беспокоюсь, — поделилась своей историей Любовь.