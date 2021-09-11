«Если бы не ипотека, меня бы уже не было»: как живут одинокие женщины после 45, у которых нет семьи и детей

Наверное, самая кровопролитная битва за правоту в Сети идет между женщинами — матерями и женами и гордыми одиночками, у которых есть время на хобби, работу и путешествия. Простая истина о том, что каждый волен выбирать свой путь или нести свой крест, утопает в желании социума непременно осудить, пожалеть или посоветовать женщине, чья судьба сложилась иначе, чем принято. Редакция попыталась безоценочно собрать разные истории тех, кто попал в такую ситуацию, и спросить у экспертов, что они думают по этому поводу.
«Я пахала, чтобы накопить на ребенка»
— Мне 47. Мужа и детей нет. И успехов в этом направлении уже, видимо, не наметится. Замужем никогда не была, страдаю и комплексую из-за этого давно. При этом у меня всё в порядке с внешностью и мозгами, есть жилье, дача и хорошая должность. Думаю об усыновлении малыша, — пишет на форуме Ирина П.
— В свои 52 четко понимаю, что материнство и семейный очаг не сделали бы меня счастливой. Первый раз вышла замуж в 20 лет за ровесника. Слава богу, не родила от него. Естественно, развелись. Оба были не готовы к браку, не нагулявшийся мальчик и зеленая девчонка. Прожили 4 года. 10 лет жила в свое удовольствие — были лучшие годы, кстати. В 37 вышла замуж второй раз, но тоже не сложилось из-за его бывшей семьи. Дети уже не нужны. С высоты своих лет смотрю на рождение наследников по-другому. Прекрасно вижу, что творится в мире и стране. Всё больше ловлю себя на мысли: слава богу, что у меня нет детей. Живу в полном достатке, ни в чём не нуждаюсь, ни о чём не беспокоюсь, — поделилась своей историей Любовь.
— Я очень хотела детей. Хотя бы одного. Была замужем с 27 до 32 лет, дети не случились, хотя я предложила мужу ЭКО, он не захотел, последовал развод. Следующие 7 лет я пахала ради денег, чтобы сменить жилье и накопить на ребенка; порядочного мужчину, видимо, не встретила из-за того, что спала 6 часов и работала на трех работах. Когда получила желаемое — квартиру и деньги, пошла на ЭКО в 40 лет, не получилось, было 2 попытки, расстроилась, опять собирала деньги, взяла суррогатную маму. Не прижилось дважды, поняла, что, видимо, на мне закончилась линия репродукции моих родителей. Пришла к выводу: надо усыновить, но коронавирус, потеря работы, и даже не знаю: сожалеть или это был знак. Если переживу «корону» и сохраню работу, буду думать, как одиночке усыновить ребенка. Считаю, что в детдоме ему по-любому хуже, чем с одинокой теткой 40+, несмотря на ее странный характер, — делится на форуме женщина с ником Гостья.
— Мне 50. Была замужем 8 лет, потом развелась. Уже много лет живу одна. Сейчас уже и не представляю, что могу выйти замуж. Да и в мужчинах настолько разочарована, что и не стремлюсь к этому. В общем-то в некоторых вопросах быть одной очень комфортно. Когда смотрю на замужних и вижу, какие у них проблемы в семье и как мужья надоели своим женам, а жены — мужьям, какие у них эгоистичные и наглые дети, думаю: как же хорошо, что я сама себе хозяйка и делаю что хочу. Никто мне не хамит, не грубит и не действует на нервы. Хотя знаю точно, что по натуре своей я должна была быть чьей-то женой и иметь детей, потому что забота о других — это моя сущность. За неимением собственной семьи живу интересами своих родных. Работаю. До последних времен очень сокрушалась по поводу своей судьбы. А вот сейчас нет. Просто хочу жить и наслаждаться самой жизнью — природой, книгами, хорошими фильмами, друзьями и прочим. Ценности поменялись. Но по вечерам всё равно одиноко, тревожно, прямо завыть хочется, — пишет пользователь с ником Одинокая.
— Мне 47. Муж ушел к другой женщине. Детей нет, и естественным путем не получалось и не получится. Здоровья нет. Жилье в ипотеку пришлось купить, в родительском доме мне места не нашлось. Ничего после развода не получила. Всё с нуля. Нет ничего, кроме работы. Если бы не ипотека, меня бы уже не было. Боль, тоска, — печально рассказывает о своей судьбе Алена М.
Одиночество: опасно или полезно?
Исследования под руководством американского психолога Джона Качиоппо установили, что у одиноких людей в крови увеличивается уровень кортизола — гормона стресса. Дело в том, что одиночество воспринимается организмом как состояние повышенной опасности, когда нужно быть начеку, так как, кроме тебя, некому о тебе позаботиться. Подготовка к угрозе активирует защитные механизмы: помимо уровня кортизола повышается также кровяное давление. Уточняем, что речь здесь идет не столько об отсутствии семьи, сколько о невозможности любого близкого контакта.
Кроме того, одинокие люди чаще страдают бессонницей и сильнее подвержены риску заболевания слабоумием, пишет РБК, ссылаясь на британские СМИ. С этим мнением не согласен психотерапевт Игорь Лях: он считает, что одиночество является серьезным стрессом для детей и подростков, а в среднем возрасте человек научен справляться с подобными состояниями и одиночество не вызывает у него значимых изменений, он привык от него защищаться. Стрессом может стать лишь внезапное одиночество, например, если у пожилой женщины умер супруг.
Психолог, психотерапевт и супервизор Марина Харламова считает, что женщин с такой судьбой нередко пытаются стигматизировать, навесить ярлык.
— Сейчас многое меняется, в том числе и в общественной жизни, такое развитие событий является вариантом нормы. Исторический ход событий, демографический фактор «потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят», культура, уклад городской жизни и многое другое приводят к тому, что такой вариант развития событий не редкость. К таким судьбам и выбору человеком такой судьбы обществу важно научиться относиться с уважением. Иначе мы окажемся в Средневековье, где отвергали всякую инаковость, — объясняет эксперт.
Психотерапевт рассказывает, что если такие клиенты попадают в терапию только ближе к 50, то они часто сталкиваются с необходимостью прожить горе утраты — утраты своих надежд, иллюзий, ожиданий.
— Но я не могу сказать, что с этой задачей не столкнется семейный человек в этом возрасте, просто предметы горевания будут в чём-то разными. Если же человек уже имеет опыт терапии, то этот возраст может не причинять никаких особых неудобств, — считает она.
Марина Харламова говорит, что женщина может вести полноценную жизнь, не став женой и мамой: по ее мнению, семья и дети не являются незыблемым смыслом жизни. Эксперт считает, что с большими проблемами могут столкнуться люди, помещающие весь смысл своей жизни в детей, которые к этому моменту обычно вырастают и жаждут жить своей собственной жизнью, что абсолютно нормально, или люди, сталкивающиеся с разводом в этом возрасте, что тоже не редкость в наше время.
— Одинокие женщины привыкают опираться больше на себя, в каких-то вариантах они могут быть более самостоятельными, в каких-то, из-за чувства незащищенности, — более уязвимыми и озлобленными. Вариативность здесь очень большая, всё будет зависеть от того, считает ли человек свою жизнь полной, состоявшейся, являющейся следствием собственного добровольного выбора, или он будет казаться себе жертвой обстоятельств и чувствовать несправедливость в сложившемся положении дел, — заключает эксперт.
Семейные живут дольше или...?
Психологи сходятся во мнении, что семейные люди реже болеют даже банальной простудой, не говоря уже о более серьезных недугах. На это влияют доступность общения, хорошее настроение и позитивный настрой.
При этом отдельно взятая женщина в браке может болеть намного чаще, чем одинокая, если качество ее отношений оставляет желать лучшего. Давно доказано, что семейные мужчины живут дольше холостяков, а вот о женщинах однозначного ответа нет. Всё дело в том, что у женщины в браке, как правило, серьезно возрастает число обязанностей, она забывает о себе и постоянно переживает за мужа и ребенка.
Недавно мы писали о людях, которые после 40 лет продолжают жить с родителями; оказывается, в России это очень популярно, ведь 80% людей в нашей стране не прошли полную сепарацию от родственников.
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