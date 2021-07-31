«Мне 42, и я ночую только дома»: истории взрослых, которые живут с родителями — почему это популярно в России

Нас с детства учат, что маму с папой надо слушаться, но не уточняют, когда можно прекратить. Естественное отделение от родителей в здоровом варианте заканчивается к 18–21 годам. Бывает так, что по разным причинам этого не происходит, и мы можем наблюдать явление «старые дети», когда 40-летняя женщина думает, как отпроситься у папы на свидание. Или может соврать, что идет с подружкой в кино. Вспомнили сейчас свои 16–17 лет? Мы попросили экспертов объяснить, почему это явление получает широкое распространение в России и поговорили со взрослыми, которым нравится жить с родителями.
Психолог Анна Елистратова утверждает: чтобы оставаться зависимым, не обязательно жить с родителем в одной квартире и даже городе. Можно уехать на край света, но всё равно ждать от мамы и папы одобрения своих действий. Так получилось у Елены, которая, даже будучи взрослой женщиной, представляет маму в самый неподходящий для этого момент.
— Когда я занимаюсь любовью, я всё время боюсь, что в спальню зайдет мама и будет меня отчитывать — как грязно я себя веду. Это фантазии, но я представляю себе это каждый раз и очень четко. Отсюда привычка проверять замок на двери и задернуты ли шторы на окнах. Мне уже 45, и я давно не живу с мамой. И, больше того, мы живем в разных странах. Но это не мешает мне бояться. Мама уже как будто живет в моей голове, — жалуется она.
Психолог объясняет: сепарация ассоциируется со взрослением, но взросление не обязательно обозначает самостоятельность. Некоторые пятидесятилетние ведут себя как 10–15-летние дети: морально, эмоционально, психологически зависят от родителей. По словам эксперта, в России 80% людей не прошли до конца сепарацию. Реальность такова, что многие не могут отделиться от родителей не только психологически, но даже территориально, как, например, Ирина.
— Мне удобно жить с мамой и папой. Я пробовала несколько раз жить отдельно: зарплаты хватало, только чтобы покрыть аренду и коммунальные платежи, в квартире постоянно что-то ломалось и приходилось обращаться за помощью к папе, или он сам предлагал. Общество давит на людей, особенно на мужчин: если ты живешь с родителями после 30, то считаешься неудачником. Но кому важно подходить под общественные стандарты, если отдельно взятая семья так чувствует себя комфортно? — считает наша собеседница.
В разговоре с корреспондентом 42-летняя женщина соглашается: не всё так гладко. За опеку родителей приходится платить отчетом за каждый шаг — Ирина не может остаться где-то на ночь без согласования с отцом или матерью, и каждый раз они недовольны этим фактом. Поздние приходы домой тоже не поощряются, ведь они не спят и волнуются, а возраст уже не тот. Да и девушке не пристало шляться в ночи, это же неприлично. Поводов отсутствовать дома у Ирины всё меньше, отношения с противоположным полом у женщины не складываются. Общий быт и незавидного кавалера (например, был женат или полон) вряд ли согласует папа. Да и кандидатов на руку и сердце с каждым годом становится всё меньше. Выясняется, что, несмотря на зрелый возраст, Ирину могут пожурить дома за пересоленный суп или второе, лишний вес или неуместный наряд. «Папа просто такой человек», — вздыхает женщина и как-то по-юношески отводит глаза в сторону. Ирина не хочет его расстраивать, и чтобы они из-за нее ругались с мамой.
Психолог Анна Елистратова говорит, что детьми до старости в России чаще всего остаются по экономическим причинам — в семье легче и дешевле выживать. Также играет роль исторически сложившийся уклад: за границей дети после школы разлетаются из родительского гнезда, они выбирают себе колледж и уезжают жить в тот город, из которого пришло приглашение. У нас так не принято. Более поздняя сепарация может происходить из-за долгой учебы — до 21–23 лет, иногда и больше, поэтому сложно обеспечить себя полностью финансово.
Жертвами поздней учебы и идеи, что съехать из родительского дома можно только к мужу, становятся молодые женщины. Карине 29 лет, но она не собирается съезжать от родителей, с родственниками девушка в хороших отношениях, они ей ничего не запрещают и никаких обязанностей не налагают. Всю свою зарплату Карина тратит на себя и откладывает на путешествие в Латинскую Америку. Отделиться от родителей девушка не прочь, но только с мужчиной, который в будущем станет мужем. Просто жить отдельно она смысла не видит.
— Ничего стыдного в этом нет. До 40 лет — это, конечно, перебор, но молодая девушка может жить с родителями, и это норма. Мы живем в хорошем районе и доме, на свой бюджет я смогу себе позволить только довольно скромную студию на другом конце города. Я не готовлю и не убираю, только в своей комнате и поливаю цветы, протираю пыль на подоконниках. У меня много времени на учебу и общение, мама говорит, что еще успею найти того, кого придется «обстирывать» и «обглаживать», я с ней согласна, — пишет девушка.
Психолог, психотерапевт и супервизор Марина Харламова объясняет: зависимый человек не уверен в своих силах решить проблемы и вопросы, поэтому выбирает удобное положение дел. Оправдания здесь могут быть разные, и многие могут счесть их разумными — от «мне негде жить» до «родители без меня не смогут». У всех в сложившейся ситуации есть свои выгоды, хотя зачастую эти выгоды не озвучиваются и скрываются не только от других, но и от самих себя.
Марина Харламова объясняет: если взрослый ребенок остался жить с родителями, скорее всего, они сами могут быть незрелыми и с детства использовать ребенка для удовлетворения своих потребностей.
— Кто-то реализует свой мотив власти, ведь ребенок — самое бесправное существо, а когда мы становимся зрелыми личностями, отношения должны пройти перестройку, стать партнерскими и основываться на взаимном уважении, принятии решений другого, а родитель может быть к такому повороту событий не готов и еще и активно сопротивляться: «Я тебя породил — я тебя и убью». Власть можно реализовывать через деньги и бытовые мотивы: «Сначала окончишь университет и только потом пойдешь работать». После университета может возникнуть аспирантура, потом зарубежная стажировка и прочее. Ребенку можно купить квартиру или машину и всё время напоминать, кто настоящий хозяин всего. А можно при помощи токсичного поведения властвовать морально, — считает эксперт.
Марина отмечает, что бывают варианты, когда родитель становится продолжением самого ребенка и как бы присваивает его жизнь себе. В таких отношениях можно услышать неуместно режущую слух формулировку «мы». «С днем рождения нас, сынок», — говорит мама своему 35-летнему отпрыску. Или очень рано начинаются разговоры о том, что вот ты вырастешь и бросишь стареньких родителей — так в ребенке формируется чувство вины за поступок, которого нет.
Психолог рассказывает, что в других примерах можно увидеть методичную работу родителя по подрыву уверенности в себе. Ребенок вечно «безрукий», и это самое мягкое, что можно услышать от таких мам и пап.
По опыту эксперта, патологические зависимости встречаются редко. Это выглядит как одинокий взрослый, плохо реализованный в жизни, живущий интересами своего родителя. Чаще встречаются случаи, когда внешне ситуация в жизни нормальная, но внутри семьи знают о том, что человек находится в болезненной связи с родителем. Например, так получилось у Николая (имя изменено. — Прим. ред.). Он обратился к специалисту с диагнозом «депрессия».
— Мне 37 лет, живу один с 23, родители в другом городе. Уехал под предлогом необходимости найти более оплачиваемую работу, несмотря на это созваниваюсь с родителями каждый вечер ровно в 19:30 и разговариваю с ними не меньше 40 минут. Отношения с женщинами не складываются. До 30 лет были две попытки создать семью, но каждый раз, узнавая о том, что у меня налаживается личная жизнь, мама сильно заболевала и приходилось возвращаться в родной дом и ухаживать за ней. От сиделки мама категорически отказывалась, причитая, что ее хотят бросить, — рассказал он.
Одна из невесток попробовала разделить эту участь с нашим героем, но была обвинена мамой в воровстве, и отношения закончились. Эксперт отмечает, что Николай каждый вечер созванивался с родителями как раз в то время, когда все взрослые ходят на встречи с друзьями, свидания и занимаются собственными делами.
Психолог уточняет, наш герой жил в другом городе, потому что отношения с родителями считал «душными» даже на расстоянии, и это была единственная возможность не чувствовать себя обязанным завтракать и ужинать в родительском доме. В то же время он чувствовал в себе невозможность пропустить ежедневный разговор, потому что мама умрет от горя.
— Нами была проделана работа по поиску мужчиной своих интересов и желаний, пониманию себя. Изменения начали происходить с того момента, как он разрешил себе не всё рассказывать родителям и под предлогом увеличившейся нагрузки на работе стал пропускать ежедневные вечерние звонки, уделяя это время собственным интересам и курсам переквалификации, затем он стал более смело принимать собственные решения и стал принимать тот факт, что ему не требуется родительское одобрение для этого. В результате у мужчины появился круг интересных ему людей, где он смог найти себе друзей; он решился поменять работу на более соответствующую его способностям (ушел в строительство и перестал быть офисным клерком), отношения с родителями сохранил, но выстроил дистанцию, — рассказывает психолог Марина Харламова.
Эксперты сходятся в том, что жизненные ситуации бывают разные, и не все взрослые, живущие с родителями, не прошли естественный этап сепарации. Если человек заболел или потерял работу и ему временно оказывают помощь в семье, то это абсолютно нормально. Ключевое здесь — временно, ситуативно, согласно сложившейся реальной ситуации. Тут, по мнению психологов, главное не перепутать реальность и фантазию.
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