«Мне 42, и я ночую только дома»: истории взрослых, которые живут с родителями — почему это популярно в России

Психолог Анна Елистратова утверждает: чтобы оставаться зависимым, не обязательно жить с родителем в одной квартире и даже городе. Можно уехать на край света, но всё равно ждать от мамы и папы одобрения своих действий. Так получилось у Елены, которая, даже будучи взрослой женщиной, представляет маму в самый неподходящий для этого момент.

— Когда я занимаюсь любовью, я всё время боюсь, что в спальню зайдет мама и будет меня отчитывать — как грязно я себя веду. Это фантазии, но я представляю себе это каждый раз и очень четко. Отсюда привычка проверять замок на двери и задернуты ли шторы на окнах. Мне уже 45, и я давно не живу с мамой. И, больше того, мы живем в разных странах. Но это не мешает мне бояться. Мама уже как будто живет в моей голове, — жалуется она.

Психолог объясняет: сепарация ассоциируется со взрослением, но взросление не обязательно обозначает самостоятельность. Некоторые пятидесятилетние ведут себя как 10–15-летние дети: морально, эмоционально, психологически зависят от родителей. По словам эксперта, в России 80% людей не прошли до конца сепарацию. Реальность такова, что многие не могут отделиться от родителей не только психологически, но даже территориально, как, например, Ирина.