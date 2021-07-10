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«Да ты что!» 9 нелепых теорий о сексе, в которые верят до сих пор (надеемся, вы нет?)

Мы выяснили, что, может, хотя бы частично похоже на правду, а что — всего лишь глупая выдумка

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Сексологи развенчали самые безумные теории

Сексологи развенчали самые безумные теории

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Вокруг интимной стороны отношений гуляет много разных мифов, суждений и безумных теорий, порой настолько абсурдных, что хоть за голову хватайся. Однако, услышав краем уха ту или иную информацию по теме, иногда задумываешься: а вдруг правда? Чтобы вас не мучить, мы решили собрать в один список несколько разных мифов о сексе, в том числе и те, в которые верили несколько веков назад, и попросили сексолога их прокомментировать.

Для того чтобы наступила беременность, женщине нужно получить оргазм

Этот невинный миф относится еще ко временам древних римлян: они верили, что если женщина не испытала оргазм, значит зачатия не произошло.

— Есть такое понятие, как «танцующая матка». Когда женщина получает оргазм одновременно с семяизвержением мужчины, наоборот, забеременеть очень сложно. Есть даже специальная техника: во время эякуляции мужчина должен возбудиться сам собой и уже на пике, без всяческих прелюдий войти в женщину. Тогда больше вероятность забеременеть, — объясняет сексолог Анастасия Аркашова.

Все сексуальные партнеры женщин влияют на ее будущее потомство


Телегония не была научно доказана, это все неправда. Женщины, спите спокойно

Телегония не была научно доказана, это все неправда. Женщины, спите спокойно

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Это суждение имеет название телегония — биологическая концепция, которая существовала в XIX веке, уже опровергнутая. Ее суть заключалась в том, что интимная связь с предшествующими партнерами сказывается на наследственных признаках потомства. Телегония снова признавалась правдоподобной теорией в СССР, и даже сейчас есть люди, которые в нее верят. Разумеется, это неправда. Анастасия Аркашова говорит, что верить можно во что угодно, даже в инопланетян, но что касается телегонии — концепция не подтверждена экспериментальными исследованиями и несовместима с известными механизмами наследственности.

Мальчики зачаты из правого яичка, а девочки — из левого


Эту теорию высказывал Плиний Старший — он считал, что сперма, которая способствует зачатию детей мужского пола, созревает с правой стороны мошонки, а женского — с левой. Долгое время левая сторона тела считалась женской. В Средневековье верили, что девочки развиваются с левой стороны живота матери, а мальчики — с правой. Современная наука полностью опровергает эти смелые теории. Единственная доказанная разница между двумя сторонами мошонки состоит в том, что левое яичко, как правило, расположено ниже, но не всегда.

Древние люди не хранили верность друг другу


В каменном веке, когда группы родственников переезжали с места на место на огромной территории, минимальной ячейкой племени были мужчина, женщина и ребенок, чаще всего они могли рассчитывать только друг на друга. И только значительно позже, у викингов, мужчины с возможностями заводили себе нескольких жен и рабынь для утех.

По словам исследователя Юнатана Линдстрёма, в 85% всех известных обществ была принята полигиния (многоженство. — Прим. ред.). Как свидетельствуют историки, полигиния была популярна и в Древней Руси. Несколько жен, к примеру, было у равноапостольного князя Владимира. Женщин это не касалось, и для них действовали совсем другие правила.

Римлянин Тацит, который писал о германских племенах вскоре после рождения Христова, рассказывал, что уличенных в неверности женщин стригли наголо и палками гнали голыми по деревне. Мужчины же могли спать со всеми подряд безнаказанно. А потом церковь установила четкое правило, что все должны жить, как Адам и Ева: один мужчина с одной женщиной.

В XIX веке женщина должна была лежать неподвижно во время секса

В XIX веке в Англии оральные ласки в супружеских постелях были под запретом. Европа тех времен держала двойные стандарты: пока правильные леди не дышали и не шевелились в постели, демонстрируя мужьям покорность, девицы легкого поведения возбуждающе трясли всем, что еле умещалось в кружевные панталоны, и собирали голодные мужские взгляды.

— Например, в Англии XIX века проституция процветала. Поскольку с неподвижной мумией сексом заниматься неинтересно, ходили к куртизанкам. Оральные ласки мужчина мог получить тогда только на стороне, — рассказывает руководитель академии сексуального мастерства Яна Архипова.

Секс во время месячных приводит к уродству у будущего ребенка

Полагаем, что исток этого мифа основан на том, что несколько веков назад во время менструации женщина считалась нечистой, народы разных культур уделяли этому особое значение. Согласно книге «Проклятие: культурная история менструации», французы верили, что ребенок, зачатый во время такого секса, будет хилым, апатичным и умирающим, подверженным множеству болезней.

Мастурбация приводит к слепоте

Тоже всего-навсего байка, придуманная неизвестно кем и для кого. Сексолог Анастасия Аркашова говорит, что мастурбация может быть вредна только в том случае, если делать это часто и неправильно. Женщинам нельзя стимулировать клитор напрямую напором воды в душе, руками или игрушками, потому что происходит привыкание к агрессивному воздействию, и с каждым разом требуется все больше усилий для получения удовольствия. В сексе с партнером постепенно становится невозможно достичь оргазма без стимуляции клитора. Проблема мужчин может заключаться в том, что они привыкают к определенной силе сжатия и одинаковым движениям, что также приводит к сложностям получения оргазма с женщиной, на это требуется больше времени, и иногда во время полового акта необходимо поддерживать член в рабочем состоянии, стимулируя его руками.

Достичь миотонического оргазма можно, просто катаясь на велосипеде или занимаясь в спортзале на тренажере

Достичь миотонического оргазма можно, просто катаясь на велосипеде или занимаясь в спортзале на тренажере

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Если сильно скрестить ноги, можно достичь оргазма (или покататься на велосипеде)


— Есть миф про миотонический оргазм: при напряжении мышц живота, таза и бедер происходит сексуальная разрядка. Это правда. Добиться миотонического оргазма можно разными способами: скрещивание или сжимание ног, езда на велосипеде, упражнения с канатом или даже просто качание пресса. Стимуляция клитора напором воды или рукой приводит к привыканию и печальным последствиям: женщине становится сложно получить оргазм от секса с партнером и вагинального проникновения. Клитор — это не только тот отросточек, который мы видим, на самом деле это лишь 5% его реального размера: он внутри, а то, что снаружи, — головка клитора. Даже при анальном сексе стимулируется клитор, — говорит Анастасия Аркашова.

Оргазм бывает только клиторальный


— С одной стороны, это правильно, напомню, что даже анальный секс — это стимуляция клитора, но, в зависимости от зоны воздействия эрогенных зон, женские оргазмы делят на несколько категорий. И они кардинально отличаются друг от друга. Оргазм всегда рождается в голове, а не от стимуляции эрогенных зон, как думает большинство. Отсутствие оргазма у женщины зависит от нескольких причин — блоков в голове: неуверенность в себе, в партнере, обиды, отсутствие гармонии с собой и своим телом; непробужденная оргазмичность — женщинам, в отличие от мужчин, необходимо учиться получать оргазмы; тренировка интимных мышц (кровообращение, тонус, сжатие). Для оргазма также важно отсутствие заболеваний и порядок в гормональной системе, — рассказывает эксперт.

И еще немного

— Часто люди заблуждаются, думают, что сексолог — это врач. Направление делится на две отрасли: медицинскую и психологическую. В 90% случаев люди обращаются к психологу-сексологу, у большинства людей проблемы в голове и от незнания, им не требуется медикаментозное лечение, — объясняет Анастасия Аркашова.

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