«Да ты что!» 9 нелепых теорий о сексе, в которые верят до сих пор (надеемся, вы нет?)

Мальчики зачаты из правого яичка, а девочки — из левого

Эту теорию высказывал Плиний Старший — он считал, что сперма, которая способствует зачатию детей мужского пола, созревает с правой стороны мошонки, а женского — с левой. Долгое время левая сторона тела считалась женской. В Средневековье верили, что девочки развиваются с левой стороны живота матери, а мальчики — с правой. Современная наука полностью опровергает эти смелые теории. Единственная доказанная разница между двумя сторонами мошонки состоит в том, что левое яичко, как правило, расположено ниже, но не всегда.



Древние люди не хранили верность друг другу

В каменном веке, когда группы родственников переезжали с места на место на огромной территории, минимальной ячейкой племени были мужчина, женщина и ребенок, чаще всего они могли рассчитывать только друг на друга. И только значительно позже, у викингов, мужчины с возможностями заводили себе нескольких жен и рабынь для утех.

По словам исследователя Юнатана Линдстрёма, в 85% всех известных обществ была принята полигиния (многоженство. — Прим. ред.). Как свидетельствуют историки, полигиния была популярна и в Древней Руси. Несколько жен, к примеру, было у равноапостольного князя Владимира. Женщин это не касалось, и для них действовали совсем другие правила.