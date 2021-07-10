«Да ты что!» 9 нелепых теорий о сексе, в которые верят до сих пор (надеемся, вы нет?)

Вокруг интимной стороны отношений гуляет много разных мифов, суждений и безумных теорий, порой настолько абсурдных, что хоть за голову хватайся. Однако, услышав краем уха ту или иную информацию по теме, иногда задумываешься: а вдруг правда? Чтобы вас не мучить, мы решили собрать в один список несколько разных мифов о сексе, в том числе и те, в которые верили несколько веков назад, и попросили сексолога их прокомментировать.
Для того чтобы наступила беременность, женщине нужно получить оргазм
Этот невинный миф относится еще ко временам древних римлян: они верили, что если женщина не испытала оргазм, значит зачатия не произошло.
— Есть такое понятие, как «танцующая матка». Когда женщина получает оргазм одновременно с семяизвержением мужчины, наоборот, забеременеть очень сложно. Есть даже специальная техника: во время эякуляции мужчина должен возбудиться сам собой и уже на пике, без всяческих прелюдий войти в женщину. Тогда больше вероятность забеременеть, — объясняет сексолог Анастасия Аркашова.
Все сексуальные партнеры женщин влияют на ее будущее потомство
Это суждение имеет название телегония — биологическая концепция, которая существовала в XIX веке, уже опровергнутая. Ее суть заключалась в том, что интимная связь с предшествующими партнерами сказывается на наследственных признаках потомства. Телегония снова признавалась правдоподобной теорией в СССР, и даже сейчас есть люди, которые в нее верят. Разумеется, это неправда. Анастасия Аркашова говорит, что верить можно во что угодно, даже в инопланетян, но что касается телегонии — концепция не подтверждена экспериментальными исследованиями и несовместима с известными механизмами наследственности.
Мальчики зачаты из правого яичка, а девочки — из левого
Эту теорию высказывал Плиний Старший — он считал, что сперма, которая способствует зачатию детей мужского пола, созревает с правой стороны мошонки, а женского — с левой. Долгое время левая сторона тела считалась женской. В Средневековье верили, что девочки развиваются с левой стороны живота матери, а мальчики — с правой. Современная наука полностью опровергает эти смелые теории. Единственная доказанная разница между двумя сторонами мошонки состоит в том, что левое яичко, как правило, расположено ниже, но не всегда.
Древние люди не хранили верность друг другу
В каменном веке, когда группы родственников переезжали с места на место на огромной территории, минимальной ячейкой племени были мужчина, женщина и ребенок, чаще всего они могли рассчитывать только друг на друга. И только значительно позже, у викингов, мужчины с возможностями заводили себе нескольких жен и рабынь для утех.
По словам исследователя Юнатана Линдстрёма, в 85% всех известных обществ была принята полигиния (многоженство. — Прим. ред.). Как свидетельствуют историки, полигиния была популярна и в Древней Руси. Несколько жен, к примеру, было у равноапостольного князя Владимира. Женщин это не касалось, и для них действовали совсем другие правила.
Римлянин Тацит, который писал о германских племенах вскоре после рождения Христова, рассказывал, что уличенных в неверности женщин стригли наголо и палками гнали голыми по деревне. Мужчины же могли спать со всеми подряд безнаказанно. А потом церковь установила четкое правило, что все должны жить, как Адам и Ева: один мужчина с одной женщиной.
В XIX веке женщина должна была лежать неподвижно во время секса
В XIX веке в Англии оральные ласки в супружеских постелях были под запретом. Европа тех времен держала двойные стандарты: пока правильные леди не дышали и не шевелились в постели, демонстрируя мужьям покорность, девицы легкого поведения возбуждающе трясли всем, что еле умещалось в кружевные панталоны, и собирали голодные мужские взгляды.
— Например, в Англии XIX века проституция процветала. Поскольку с неподвижной мумией сексом заниматься неинтересно, ходили к куртизанкам. Оральные ласки мужчина мог получить тогда только на стороне, — рассказывает руководитель академии сексуального мастерства Яна Архипова.
Секс во время месячных приводит к уродству у будущего ребенка
Полагаем, что исток этого мифа основан на том, что несколько веков назад во время менструации женщина считалась нечистой, народы разных культур уделяли этому особое значение. Согласно книге «Проклятие: культурная история менструации», французы верили, что ребенок, зачатый во время такого секса, будет хилым, апатичным и умирающим, подверженным множеству болезней.
Мастурбация приводит к слепоте
Тоже всего-навсего байка, придуманная неизвестно кем и для кого. Сексолог Анастасия Аркашова говорит, что мастурбация может быть вредна только в том случае, если делать это часто и неправильно. Женщинам нельзя стимулировать клитор напрямую напором воды в душе, руками или игрушками, потому что происходит привыкание к агрессивному воздействию, и с каждым разом требуется все больше усилий для получения удовольствия. В сексе с партнером постепенно становится невозможно достичь оргазма без стимуляции клитора. Проблема мужчин может заключаться в том, что они привыкают к определенной силе сжатия и одинаковым движениям, что также приводит к сложностям получения оргазма с женщиной, на это требуется больше времени, и иногда во время полового акта необходимо поддерживать член в рабочем состоянии, стимулируя его руками.
Если сильно скрестить ноги, можно достичь оргазма (или покататься на велосипеде)
— Есть миф про миотонический оргазм: при напряжении мышц живота, таза и бедер происходит сексуальная разрядка. Это правда. Добиться миотонического оргазма можно разными способами: скрещивание или сжимание ног, езда на велосипеде, упражнения с канатом или даже просто качание пресса. Стимуляция клитора напором воды или рукой приводит к привыканию и печальным последствиям: женщине становится сложно получить оргазм от секса с партнером и вагинального проникновения. Клитор — это не только тот отросточек, который мы видим, на самом деле это лишь 5% его реального размера: он внутри, а то, что снаружи, — головка клитора. Даже при анальном сексе стимулируется клитор, — говорит Анастасия Аркашова.
Оргазм бывает только клиторальный
— С одной стороны, это правильно, напомню, что даже анальный секс — это стимуляция клитора, но, в зависимости от зоны воздействия эрогенных зон, женские оргазмы делят на несколько категорий. И они кардинально отличаются друг от друга. Оргазм всегда рождается в голове, а не от стимуляции эрогенных зон, как думает большинство. Отсутствие оргазма у женщины зависит от нескольких причин — блоков в голове: неуверенность в себе, в партнере, обиды, отсутствие гармонии с собой и своим телом; непробужденная оргазмичность — женщинам, в отличие от мужчин, необходимо учиться получать оргазмы; тренировка интимных мышц (кровообращение, тонус, сжатие). Для оргазма также важно отсутствие заболеваний и порядок в гормональной системе, — рассказывает эксперт.
И еще немного
— Часто люди заблуждаются, думают, что сексолог — это врач. Направление делится на две отрасли: медицинскую и психологическую. В 90% случаев люди обращаются к психологу-сексологу, у большинства людей проблемы в голове и от незнания, им не требуется медикаментозное лечение, — объясняет Анастасия Аркашова.
Что еще почитать по теме
Приходи в мою пещеру: археолог рассказал, каким был секс 14 тысяч лет назад (спойлер — очень разнообразным).
Значит не любит: 6 популярных мифов об изменах, в которые все верят (хоть раз в жизни это коснется каждого).
5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи.