«Мне вырвали сердце голыми руками»: стоит ли признаваться в измене — откровения женщин, которые это пережили

Измена в отношениях — тема довольно щекотливая, говорить о ней можно много и долго: признаваться в содеянном или нет, простить ли партнера или доходчиво объяснить ему, куда следует идти после такого проступка. Мнения обычно разделяются — вот, к примеру, 15 жгучих высказываний по теме (мужчины и женщины думают по-разному). Сегодня мы решили поговорить с теми, кто простил измену или был прощен сам, а заодно спросили эксперта, как поступать в столь неприятной ситуации.
Екатерина, 28 лет, работает в сфере красоты
— Мы с моим парнем встречались с 18 лет. К моменту, когда я узнала об измене с его стороны, мы были вместе уже 6 лет. Для меня это было дико, я скорее испытала шок и удивление, чем злость, обиду и досаду. Антон не был бабником, не любил скопления людей, был больше домашним, предпочитал общаться в кругу близких, друзей. Если он куда-то уходил или задерживался на работе, я даже подумать не могла о том, что он может изменить мне, пока в его жизни не появился новый друг с работы Тимур, которому только повод дай покрасоваться перед девушками. Антон начал чаще задерживаться на работе, однажды пришел совсем поздно — я начала задавать вопросы. Сначала отнекивался, потом сознался: да, познакомился с девушкой, водил в кино, ну и после фильма у них всё было.
От неожиданности я сначала засмеялась, спросила — зачем? Сказал, что было интересно, сможет ли он заинтересовать девушку, 6 лет со мной в отношениях, на противоположный пол не смотрел. Тимур только раскроет рот и скажет слово — номер телефона в кармане, а он рядом с ним пасовал, считал себя неинтересным, захотел самоутвердиться, доказать самому себе, что еще что-то может. Говорил, а глаза были, как у побитого щенка. Я не истерила, не стала устраивать скандал. Безусловно, было неприятно. Попросила дать мне время подумать.
Я видела, что Антон раскаивается, просит простить его. На следующий день мы долго разговаривали, обсуждали наши отношения, чего в них хватает, а чего нет. Была мысль уйти от него, наказать за проступок, но всё же я решила простить, советовалась с мамой. Через месяц Антон сделал мне предложение — хотел таким способом доказать серьезность своих намерений, что, кроме меня, ему никто не нужен. Мы женаты уже 4 года, я рада, что простила измену, потому что поняла то, что человек оступился один раз и раскаялся, дала ему шанс. Я понимаю, что мой случай скорее исключение, чем правило — но так бывает, люди меняются, нужно уметь прощать и трезво оценивать ситуацию, не позволяя эмоциям брать верх над собой.
Надежда, 38 лет, руководитель отдела продаж
— Лет десять назад у меня в семье случилась настоящая драма. С мужем мы начали встречаться еще на первом курсе университета, после окончания учебы поженились. Потом один за другим родились дети. Я каждый день смотрела на своего любимого и понимала, что мне достался самый лучший в мире муж. Он ни на секунду не переставал быть любящим и нежным. Когда в доме появились трое маленьких кричащих детей, он был настоящей поддержкой и опорой. Я не представляю, как бы я без него справилась. Мы очень многое прошли вместе, и я безумно ему за это благодарна.
Несколько лет назад мужа перевели на новую должность, и он стал часто ездить в командировки. Однажды он подошел ко мне и сказал: «Я тебе изменил. Знаю, что ты меня не простишь. Но, пожалуйста, сдай анализы». Выяснилось, что в одной из длительных командировок он переспал с какой-то случайной девушкой, не узнав даже ее имени, а потом обнаружил, что она заразила его букетом венерических заболеваний. Когда я проверилась, выяснилось, что и у меня эти анализы были положительными.
Казалось, мне вырвали сердце голыми руками. Я забрала детей и уехала к родителям. Мы несколько месяцев жили отдельно, но это не помогло. Но, несмотря на предательство и обиду, я страдала без него и знала, что он тоже страдает. Разлука ничего не решила, не успокоила. Стало только хуже и нам, и детям. Однажды мы устали мучиться, встретились и проговорили всю ночь. Я рада, что он не оправдывался, не валялся в ногах и не пытался загладить всё простым «извини». Я бы этого не выдержала. Но я видела, как глубоко он раскаивается, как съедает себя изнутри. Поговорив, мы приняли совместное решение сохранить семью. С тех пор прошло десять лет, и я не пожалела.
Татьяна, 27 лет, в декрете
— Как-то я изменила мужу. Страшно вспоминать, как он это переживал, даже плакал. Я просила прощения, умоляла дать мне шанс, уверяла, что такое больше не повторится. Я изменила Лёше на встрече выпускников школы, увидела первую школьную любовь и будто бес попутал. Не знаю, что это было, может, незакрытый гештальт, ведь в школе с тем мальчиком у нас ничего не вышло, а тут спустя столько лет пробежала искра.
Сначала я думала промолчать, но потом решила, что будет честно, если я признаюсь. Это был кошмар, даже вспоминать жутко. Через месяц-полтора вроде бы всё начало забываться, я ходила как шелковая, завтраки, обеды, ужины готовила, старалась всячески загладить свою вину. Внезапно муж заговорил о ребенке — давай заведем. Это было странно, но тем не менее мы были женаты уже три года, ребенок переключил бы нас на новый этап в жизни, я согласилась.
Однажды он не пришел домой ночевать, я тогда была на седьмом месяце беременности. Потом позвонил и сказал, что меня больше не любит, любит другую девушку, нас не бросит в материальном плане, но дома жить не будет. Вот такая вот изощреная месть вышла — кто-то говорит, что я получила по заслугам. Что делать — я не знаю, ему сказала, что всё понимаю, приму любой его выбор. Предложил, что по будням он будет с той девушкой, а на выходные приезжать к нам с ребенком, чтобы у нас была полноценная семья в эти дни. Я отказала, сказала, что надо определяться, а не жить на два дома.
После рождения дочки мы всё-таки развелись, но я всё еще люблю его, нахожусь в подвешенном состоянии, не знаю как быть. Справляться мне помогают мои родители. Порой я думаю, а что бы было, если бы я не призналась? Жили бы мы хорошо или мой муж и так ушел бы, и брак со мной для него не был всерьез?
Стоит ли признаваться в измене? Что думают эксперты:
— Признаваться в измене или сохранить ее в тайне — зависит от того, насколько ценно быть в близких отношениях. Если важнее сохранить всё как есть, в измене признаваться не следует. Если же хочется действительно близких отношений, принципиально важно не иметь такого рода тайн, — говорит психотерапевт Алена Сагадеева.
Эксперт считает, что если принято решение не говорить об измене, важно для себя понять и признать, что это именно обман, и согласиться с этим, не придумывая оправданий или объяснений. Такая честность позволяет сохранить душевный покой.
— Признаваться в измене нужно тогда, когда вы чувствуете себя виноватой. Почему? Потому что чувство вины — это самое плохое чувство, оно напрочь разрушает нервную систему, разрушает самоценность и напрочь разрушает отношения. Из-за чувства вины мы готовы быть прислужницей, играть в жертву, делать всё то, что хочет мужчина, даже идти против своего желания. Если же после измены вас не накрывает чувство вины и вы считаете, что сделали это в свое удовольствие или для каких-то других целей, тогда признаваться необязательно, закрывайте эту страницу книги вашей жизни и идите дальше. Если вас мучают угрызения совести, сядьте и пропишите по пунктам: «Я изменила, потому что...», выписали всё и благополучно сожгли, — советует психолог Марина Протопопова.
Как сказать об измене
— Если вы решили признаться в измене, то лучше говорить партнеру о своем отношении к нему, о своих переживаниях, желаниях, чтобы партнер понимал, что происходит и зачем вы всё это рассказываете. Если не просят подробностей, в них лучше не углубляться. Сохранить отношения в данном случае — задача, мягко говоря, непростая. И здесь многое зависит от мировоззрения партнера, от типа личности, от особенностей отношений, — считает психотерапевт Алена Сагадеева.
— Признаваться в измене лучше за круглым столом, в диалоге. Начать с того, что для вас человек, с которым вы хотите сохранить отношения, вам очень дорог, что вы его любите и цените, но случилось то, то и то, и что сейчас вы свою судьбу доверяете ему — и дальше по пунктам, что вы хотите и что вас подтолкнуло на эту измену, — говорит Марина Протопопова.
Если изменили вам
В обратной ситуации, когда изменили вам, решить — прощать или не прощать измену, сможете только вы сами. Алена Сагадеева говорит, что иногда с разными партнерами один и тот же человек решает этот вопрос по-разному.
— Самое важное — понять, что такое было в постороннем приключении, чего нет в ваших отношениях. И если это, например, ощущение опасности или новизны, не имеет смысла продолжать отношения, так как ни того, ни другого в длительных отношениях обычно нет. Насколько ценен для вас партнер? Есть ли желание дать ему то, ради чего случилась измена? Сохраняется ли ощущение исключительности в отношениях? И еще множество вопросов необходимо рассмотреть и обсудить, прежде чем принимать решение. Нормально ли прощать измену? Норма — это то, как принято в большинстве случаев. У каждого человека система ценностей и выборов строго индивидуальна. Важно понимать, чем придется заплатить за то или иное решение: риски и последствия есть всегда. Если измена случилась, отношения продолжаются, но в них ничего не изменилось, новая измена гарантирована, — заключает эксперт.
Почему женщина чаще прощает измену, чем мужчина
— Женщина, если готова мириться с изменами мужа — ради так называемого «семейного блага». Это нормально, главное, чтобы это было нормально в ее сознании, а не так, что внутри всё кипит, а она закрывает на всё глаза. Если боль заглушать, она, как правило, переходит в болезнь физическую, а разве это хорошо? Если же она пытается во что бы то ни стало сохранить семейное благо, а ей изменяют совершенно откровенно, то в этот момент нужно задуматься о детях, которые видят такую модель поведения. Они вырастут — и для них станет нормой такой формат, даже если они будут сопротивляться, но потом эти дети придут к психологу и будут разбирать причины, по которым они не могут создать «хороший союз», — говорит Марина Протопопова.
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