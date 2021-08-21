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«Мне вырвали сердце голыми руками»: стоит ли признаваться в измене — откровения женщин, которые это пережили

Рассказать или промолчать — мы спросили у экспертов, как поступить, если хочешь сохранить отношения

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Выясняем у экспертов, как быть, если вы узнали об измене или изменили партнеру сами

Выясняем у экспертов, как быть, если вы узнали об измене или изменили партнеру сами

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Измена в отношениях — тема довольно щекотливая, говорить о ней можно много и долго: признаваться в содеянном или нет, простить ли партнера или доходчиво объяснить ему, куда следует идти после такого проступка. Мнения обычно разделяются — вот, к примеру, 15 жгучих высказываний по теме (мужчины и женщины думают по-разному). Сегодня мы решили поговорить с теми, кто простил измену или был прощен сам, а заодно спросили эксперта, как поступать в столь неприятной ситуации.

Екатерина, 28 лет, работает в сфере красоты


— Мы с моим парнем встречались с 18 лет. К моменту, когда я узнала об измене с его стороны, мы были вместе уже 6 лет. Для меня это было дико, я скорее испытала шок и удивление, чем злость, обиду и досаду. Антон не был бабником, не любил скопления людей, был больше домашним, предпочитал общаться в кругу близких, друзей. Если он куда-то уходил или задерживался на работе, я даже подумать не могла о том, что он может изменить мне, пока в его жизни не появился новый друг с работы Тимур, которому только повод дай покрасоваться перед девушками. Антон начал чаще задерживаться на работе, однажды пришел совсем поздно — я начала задавать вопросы. Сначала отнекивался, потом сознался: да, познакомился с девушкой, водил в кино, ну и после фильма у них всё было.

От неожиданности я сначала засмеялась, спросила — зачем? Сказал, что было интересно, сможет ли он заинтересовать девушку, 6 лет со мной в отношениях, на противоположный пол не смотрел. Тимур только раскроет рот и скажет слово — номер телефона в кармане, а он рядом с ним пасовал, считал себя неинтересным, захотел самоутвердиться, доказать самому себе, что еще что-то может. Говорил, а глаза были, как у побитого щенка. Я не истерила, не стала устраивать скандал. Безусловно, было неприятно. Попросила дать мне время подумать.

Я видела, что Антон раскаивается, просит простить его. На следующий день мы долго разговаривали, обсуждали наши отношения, чего в них хватает, а чего нет. Была мысль уйти от него, наказать за проступок, но всё же я решила простить, советовалась с мамой. Через месяц Антон сделал мне предложение — хотел таким способом доказать серьезность своих намерений, что, кроме меня, ему никто не нужен. Мы женаты уже 4 года, я рада, что простила измену, потому что поняла то, что человек оступился один раз и раскаялся, дала ему шанс. Я понимаю, что мой случай скорее исключение, чем правило — но так бывает, люди меняются, нужно уметь прощать и трезво оценивать ситуацию, не позволяя эмоциям брать верх над собой.

Если вас посетила мысль об измене, прежде чем сделать, подумайте, для чего вам это нужно

Если вас посетила мысль об измене, прежде чем сделать, подумайте, для чего вам это нужно

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Надежда, 38 лет, руководитель отдела продаж


— Лет десять назад у меня в семье случилась настоящая драма. С мужем мы начали встречаться еще на первом курсе университета, после окончания учебы поженились. Потом один за другим родились дети. Я каждый день смотрела на своего любимого и понимала, что мне достался самый лучший в мире муж. Он ни на секунду не переставал быть любящим и нежным. Когда в доме появились трое маленьких кричащих детей, он был настоящей поддержкой и опорой. Я не представляю, как бы я без него справилась. Мы очень многое прошли вместе, и я безумно ему за это благодарна.

Несколько лет назад мужа перевели на новую должность, и он стал часто ездить в командировки. Однажды он подошел ко мне и сказал: «Я тебе изменил. Знаю, что ты меня не простишь. Но, пожалуйста, сдай анализы». Выяснилось, что в одной из длительных командировок он переспал с какой-то случайной девушкой, не узнав даже ее имени, а потом обнаружил, что она заразила его букетом венерических заболеваний. Когда я проверилась, выяснилось, что и у меня эти анализы были положительными.

Казалось, мне вырвали сердце голыми руками. Я забрала детей и уехала к родителям. Мы несколько месяцев жили отдельно, но это не помогло. Но, несмотря на предательство и обиду, я страдала без него и знала, что он тоже страдает. Разлука ничего не решила, не успокоила. Стало только хуже и нам, и детям. Однажды мы устали мучиться, встретились и проговорили всю ночь. Я рада, что он не оправдывался, не валялся в ногах и не пытался загладить всё простым «извини». Я бы этого не выдержала. Но я видела, как глубоко он раскаивается, как съедает себя изнутри. Поговорив, мы приняли совместное решение сохранить семью. С тех пор прошло десять лет, и я не пожалела.

Порой партнеры начинают изменять в ответ — из чувства мести

Порой партнеры начинают изменять в ответ — из чувства мести

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Татьяна, 27 лет, в декрете


— Как-то я изменила мужу. Страшно вспоминать, как он это переживал, даже плакал. Я просила прощения, умоляла дать мне шанс, уверяла, что такое больше не повторится. Я изменила Лёше на встрече выпускников школы, увидела первую школьную любовь и будто бес попутал. Не знаю, что это было, может, незакрытый гештальт, ведь в школе с тем мальчиком у нас ничего не вышло, а тут спустя столько лет пробежала искра.

Сначала я думала промолчать, но потом решила, что будет честно, если я признаюсь. Это был кошмар, даже вспоминать жутко. Через месяц-полтора вроде бы всё начало забываться, я ходила как шелковая, завтраки, обеды, ужины готовила, старалась всячески загладить свою вину. Внезапно муж заговорил о ребенке — давай заведем. Это было странно, но тем не менее мы были женаты уже три года, ребенок переключил бы нас на новый этап в жизни, я согласилась.

Однажды он не пришел домой ночевать, я тогда была на седьмом месяце беременности. Потом позвонил и сказал, что меня больше не любит, любит другую девушку, нас не бросит в материальном плане, но дома жить не будет. Вот такая вот изощреная месть вышла — кто-то говорит, что я получила по заслугам. Что делать — я не знаю, ему сказала, что всё понимаю, приму любой его выбор. Предложил, что по будням он будет с той девушкой, а на выходные приезжать к нам с ребенком, чтобы у нас была полноценная семья в эти дни. Я отказала, сказала, что надо определяться, а не жить на два дома.

После рождения дочки мы всё-таки развелись, но я всё еще люблю его, нахожусь в подвешенном состоянии, не знаю как быть. Справляться мне помогают мои родители. Порой я думаю, а что бы было, если бы я не призналась? Жили бы мы хорошо или мой муж и так ушел бы, и брак со мной для него не был всерьез?

Психологи считают, что об измене можно умолчать ради сохранения отношений

Психологи считают, что об измене можно умолчать ради сохранения отношений

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Стоит ли признаваться в измене? Что думают эксперты:


— Признаваться в измене или сохранить ее в тайне — зависит от того, насколько ценно быть в близких отношениях. Если важнее сохранить всё как есть, в измене признаваться не следует. Если же хочется действительно близких отношений, принципиально важно не иметь такого рода тайн, — говорит психотерапевт Алена Сагадеева.

Эксперт считает, что если принято решение не говорить об измене, важно для себя понять и признать, что это именно обман, и согласиться с этим, не придумывая оправданий или объяснений. Такая честность позволяет сохранить душевный покой.

— Признаваться в измене нужно тогда, когда вы чувствуете себя виноватой. Почему? Потому что чувство вины — это самое плохое чувство, оно напрочь разрушает нервную систему, разрушает самоценность и напрочь разрушает отношения. Из-за чувства вины мы готовы быть прислужницей, играть в жертву, делать всё то, что хочет мужчина, даже идти против своего желания. Если же после измены вас не накрывает чувство вины и вы считаете, что сделали это в свое удовольствие или для каких-то других целей, тогда признаваться необязательно, закрывайте эту страницу книги вашей жизни и идите дальше. Если вас мучают угрызения совести, сядьте и пропишите по пунктам: «Я изменила, потому что...», выписали всё и благополучно сожгли, — советует психолог Марина Протопопова.

Как сказать об измене

— Если вы решили признаться в измене, то лучше говорить партнеру о своем отношении к нему, о своих переживаниях, желаниях, чтобы партнер понимал, что происходит и зачем вы всё это рассказываете. Если не просят подробностей, в них лучше не углубляться. Сохранить отношения в данном случае — задача, мягко говоря, непростая. И здесь многое зависит от мировоззрения партнера, от типа личности, от особенностей отношений, — считает психотерапевт Алена Сагадеева.

— Признаваться в измене лучше за круглым столом, в диалоге. Начать с того, что для вас человек, с которым вы хотите сохранить отношения, вам очень дорог, что вы его любите и цените, но случилось то, то и то, и что сейчас вы свою судьбу доверяете ему — и дальше по пунктам, что вы хотите и что вас подтолкнуло на эту измену, — говорит Марина Протопопова.

Если вы решили признаться в измене, то заранее подготовьтесь к диалогу

Если вы решили признаться в измене, то заранее подготовьтесь к диалогу

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Если изменили вам


В обратной ситуации, когда изменили вам, решить — прощать или не прощать измену, сможете только вы сами. Алена Сагадеева говорит, что иногда с разными партнерами один и тот же человек решает этот вопрос по-разному.

— Самое важное — понять, что такое было в постороннем приключении, чего нет в ваших отношениях. И если это, например, ощущение опасности или новизны, не имеет смысла продолжать отношения, так как ни того, ни другого в длительных отношениях обычно нет. Насколько ценен для вас партнер? Есть ли желание дать ему то, ради чего случилась измена? Сохраняется ли ощущение исключительности в отношениях? И еще множество вопросов необходимо рассмотреть и обсудить, прежде чем принимать решение. Нормально ли прощать измену? Норма — это то, как принято в большинстве случаев. У каждого человека система ценностей и выборов строго индивидуальна. Важно понимать, чем придется заплатить за то или иное решение: риски и последствия есть всегда. Если измена случилась, отношения продолжаются, но в них ничего не изменилось, новая измена гарантирована, — заключает эксперт.

Почему женщина чаще прощает измену, чем мужчина

— Женщина, если готова мириться с изменами мужа — ради так называемого «семейного блага». Это нормально, главное, чтобы это было нормально в ее сознании, а не так, что внутри всё кипит, а она закрывает на всё глаза. Если боль заглушать, она, как правило, переходит в болезнь физическую, а разве это хорошо? Если же она пытается во что бы то ни стало сохранить семейное благо, а ей изменяют совершенно откровенно, то в этот момент нужно задуматься о детях, которые видят такую модель поведения. Они вырастут — и для них станет нормой такой формат, даже если они будут сопротивляться, но потом эти дети придут к психологу и будут разбирать причины, по которым они не могут создать «хороший союз», — говорит Марина Протопопова.

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