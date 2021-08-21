«Мне вырвали сердце голыми руками»: стоит ли признаваться в измене — откровения женщин, которые это пережили

— Мы с моим парнем встречались с 18 лет. К моменту, когда я узнала об измене с его стороны, мы были вместе уже 6 лет. Для меня это было дико, я скорее испытала шок и удивление, чем злость, обиду и досаду. Антон не был бабником, не любил скопления людей, был больше домашним, предпочитал общаться в кругу близких, друзей. Если он куда-то уходил или задерживался на работе, я даже подумать не могла о том, что он может изменить мне, пока в его жизни не появился новый друг с работы Тимур, которому только повод дай покрасоваться перед девушками. Антон начал чаще задерживаться на работе, однажды пришел совсем поздно — я начала задавать вопросы. Сначала отнекивался, потом сознался: да, познакомился с девушкой, водил в кино, ну и после фильма у них всё было.

От неожиданности я сначала засмеялась, спросила — зачем? Сказал, что было интересно, сможет ли он заинтересовать девушку, 6 лет со мной в отношениях, на противоположный пол не смотрел. Тимур только раскроет рот и скажет слово — номер телефона в кармане, а он рядом с ним пасовал, считал себя неинтересным, захотел самоутвердиться, доказать самому себе, что еще что-то может. Говорил, а глаза были, как у побитого щенка. Я не истерила, не стала устраивать скандал. Безусловно, было неприятно. Попросила дать мне время подумать.