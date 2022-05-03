«Носила платья со слезами на глазах»: как три красотки-пацанки отказались от юбок и туфель ради свободы
Им советуют переодеться и стать девочками, но наши героини уверены: женственность — это не про одежду
Девушкам порой сложно определиться со стилем — вариантов слишком много и внутренних противоречий тоже. Мы выбираем одежду согласно своим предпочтениям, характеру, внутренним ощущениям. Можно надеть невероятной красоты туфли и ненавидеть весь мир, а можно облачиться в удобный костюм из футера с кроссовками и чувствовать себя богиней. Корреспондент НГС Алёна Золотухина пообщалась с сибирячками, которые отказались от каблуков и платьев во имя комфорта и научились максимально выигрышно комбинировать для себя образы в стиле спорт.
Александра, 31 год, маркетолог
— Я предпочитаю спортивный стиль. Не люблю сидеть на месте, поэтому для меня очень актуален комфорт в движениях. С подросткового возраста я носила спортивные костюмы, потому что тренировалась ежедневно. Чаще всего я покупаю кроссовки, джинсы, рубашки и свободные футболки. Платья и каблуки никогда не любила — это неудобно. В такой одежде нельзя быть физически активной и быстрой, но иногда приходилось надевать платья по особым поводам. Ведь в обществе принято: торжество — в платье, театр — в платье. Никогда не ощущала себя в своей тарелке в такой одежде. Однажды пришлось разуться за рулем, так как на шпильках жать на педаль неудобно. Теперь понятно, почему некоторые женщины непредсказуемы за рулем. Ботфорты, кожаные шорты или штаны — тоже нет, в жизни бы не надела.
О смене имиджа мне говорит только мама, просит наконец стать леди. Сама же я никогда не хотела ничего менять, разве что иногда выбираю более строгую одежду, чтобы образ был лаконичнее.
Я довольно часто получаю комплименты касаемо внешнего вида. Дело не только в одежде, как бы мы не одевались, нужно следить за собой, своим телом. На кого больше обращают внимание мужчины? Нельзя сказать однозначно, каждый разглядит свое в пацанке или же в женственной девушке.
Алина, 17 лет, школьница
— Я одеваюсь в пацанском стиле, потому что так чувствую себя комфортнее. Когда я надеваю какую-либо женственную вещь, моя уверенность в себе тут же будто пропадает. Я всегда такой была, с детства. Люблю яркую брендовую одежду, и никаких платьев — в них я не буду собой, мне максимально некомфортно. Я носила платья со слезами на глазах в начальных классах школы, потому что заставляла мама. О том, чтобы я переоделась и стала выглядеть как девушка, мне говорили, говорят и будут говорить. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Мне главное — комфорт. Сменить стиль мне никогда не хотелось, наоборот, я получаю комплименты. Думаю, мужчинам все же больше нравятся женственные девушки.
Ольга, 33, маркетолог
— Мой стиль всегда такой был. Еще в эпоху детского сада неустанно спорили с мамой, что надеть. Один день она выбирала платья, которые казались мне самым неудобным нарядом в мире, на второй день я могла сама решить, что надеть, и выбор падал на цветные шорты. Одежда отражает мое внутреннее состояние, в ней должно быть комфортно как психологически, так и физически.
Если брать бренды, то в первую очередь за одеждой иду в Levi’s, Mustang, Tommy Hilfiger, Lee, Benetton. Джинсы посвободнее или клеш, обожаю рубашки, футболки, летом джинсовые шорты. Из обуви чаще кроссовки, летом сандали. Уважаю пиджаки и строгие зауженные брюки. Если платье спортивного или свободного стиля, с удовольствием надену, а вот что-то девочковое — вряд ли. Никогда не надену шпильки и леопардовые лосины. На первых не смогу двигаться, вторые вызовут эстетический ужас. Бывали платья и каблуки на какие-то торжественные события, вполне уверенно и красиво себя ощущала. Особенный день, и особенный образ его дополняет.
Бывало, мне советовали сменить стиль в одежде, но чаще это исходило от родственников, которые оценивают твой выбор одежды в соответствии с консервативными взглядами на традиционный образ девушки. Меня особо не тревожат такие замечания, я вполне женственно могу ощущать себя в любой одежде.
Периодический экспериментирую с обликом, он же передает внутреннее состояние. Изменилось настроение — сменила на день брутальный зачес на кучерявый чуб, кроссовки — на туфли (правда, на плоской подошве). Но прям кардинальных перемен, чтобы отрастить волосы, тотально сменить гардероб, пожалуй, не хотелось. Комплименты получаю, по большей части, из-за прически. Причем часто совершенно незнакомые люди подходят на улице и говорят, какая стильная стрижка.
Мужчины смотрят на женственных, но и пацанки тоже совершенно не страдают от мужского внимания. Женственность — это не одежда, не внешний образ. Скорее — миллион деталей в твоем поведении начиная с мимики, жестов, взгляда, интонаций. И даже в «мальчишеском» образе можно быть очень женственной.
Что еще про моду и стиль
Без H&M и Zara: стилист рассказала, как модно одеться на весну — 15 ярких образов.
Где взяла? Этот нескромный вопрос мы задали 8 сибирячкам на улицах — в необычных тренчах и модных кожанках.
Пэрис, Кристина, Бритни: легендарное возвращение моды 2000-х — 10 самых горячих трендов этой весны (некоторые шокируют).