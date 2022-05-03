«Носила платья со слезами на глазах»: как три красотки-пацанки отказались от юбок и туфель ради свободы

— Я предпочитаю спортивный стиль. Не люблю сидеть на месте, поэтому для меня очень актуален комфорт в движениях. С подросткового возраста я носила спортивные костюмы, потому что тренировалась ежедневно. Чаще всего я покупаю кроссовки, джинсы, рубашки и свободные футболки. Платья и каблуки никогда не любила — это неудобно. В такой одежде нельзя быть физически активной и быстрой, но иногда приходилось надевать платья по особым поводам. Ведь в обществе принято: торжество — в платье, театр — в платье. Никогда не ощущала себя в своей тарелке в такой одежде. Однажды пришлось разуться за рулем, так как на шпильках жать на педаль неудобно. Теперь понятно, почему некоторые женщины непредсказуемы за рулем. Ботфорты, кожаные шорты или штаны — тоже нет, в жизни бы не надела.

О смене имиджа мне говорит только мама, просит наконец стать леди. Сама же я никогда не хотела ничего менять, разве что иногда выбираю более строгую одежду, чтобы образ был лаконичнее.

Я довольно часто получаю комплименты касаемо внешнего вида. Дело не только в одежде, как бы мы не одевались, нужно следить за собой, своим телом. На кого больше обращают внимание мужчины? Нельзя сказать однозначно, каждый разглядит свое в пацанке или же в женственной девушке.