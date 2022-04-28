Котлеты отдельно: наша читательница похудела на 10 кг за 45 дней на раздельном питании — кому подходит эта система

В день должно быть пять приемов пищи: три основных и два перекуса. Между ними делаю перерывы по три часа. Устанавливаю новые правила, вместо хлеба теперь ем ржаные хлебцы, а вот воду за 30 минут до и после еды стараюсь не пить.

Приучаю себя к мысли, что сладкое — это самостоятельное блюдо, поэтому небольшой кусочек шоколадки или батончик мюсли ем на второй завтрак.

По вечерам делаю растяжку и наклоны, по времени это занимает около 15 минут. На работе постоянно забываю выпивать дневную норму воды, приходится по утрам покупать 1,5-литровую бутылку минералки без газа. Цель — выпить всю. Коллеги посмеиваются, но к концу недели из организма уходит лишняя вода, а вместе с ней и отечность. И вот уже на весах минус 3 кг. Это вдохновляет!

Вторая неделя

Начинаю привыкать есть макароны, картошку и овощи сами по себе, а не в качестве гарнира к мясу. Однако на эту неделю выпадает день рождения мамы, и я срываюсь, позволяю себе кусок торта, не выдержав перед этим трехчасовой интервал.

Зато к вечерней зарядке теперь добавляются танцы на приставке Xbox — через час хочется умереть, всё ноет, но через пару недель второй подбородок уходит, овал лица становится четче, а на весах — минус еще 2 кг. Коллеги перестают хихикать над моими перекусами и стаканами воды по расписанию.