Котлеты отдельно: наша читательница похудела на 10 кг за 45 дней на раздельном питании — кому подходит эта система
Ксения своим примером проверила популярную диету — мы спросили у экспертов, безопасно ли худеть так резко
До лета осталось чуть больше месяца, а значит пора серьезно задуматься о том, как мы будем выглядеть в шортах и купальниках. Есть счастливчики, которые уже успели похудеть, но и для остальных не всё потеряно. Несколько лет назад читательница Wday.ru провела эксперимент: она перешла на раздельное питание и быстро похудела. Система настолько популярна, что ее опыт до сих пор актуален. Публикуем рассказ Ксении Назаровой от первого лица.
Обычно все стараются сбросить вес к лету, когда наступает пора коротких платьев, топов и купальников. Только вот я несколько лет назад не только не похудела к пляжному сезону, но и набрала сверх нормы — мой вес достиг отметки 87 кг при росте 175 см. Поэтому я решила начать худеть.
Система питания
Эту систему питания разработал американский хирург Уильям Говард Хей, однако известность ей принес натуропат Герберт Шелтон, издавший книгу «Правильное сочетание пищевых продуктов» в 1928 году.
По его мнению, разные виды продуктов требуют различных условий для переваривания. Сам процесс переваривания каждый раз протекает с неодинаковой скоростью. Поэтому, как утверждал Шелтон, продукты следует поделить на сочетаемые между собой и несочетаемые.
В частности, белки плохо совмещаются с углеводами, а мясо нельзя есть с мучными изделиями и картофелем. Новички даже могут найти в сети специальную таблицу совместимости продуктов, по которой проще ориентироваться. Как и другие диеты, эта система питания вызывает множество споров, однако я всё же решила ее опробовать на себе.
Первая неделя
В путь отправляюсь с весом 85 кг на старте (два кило уже удалось кое-как сбросить). Постоянно сверяюсь с таблицей, что с чем сочетается, а что нет. Очень хочется мясную лазанью, блинчиков с мясом и жареной картошки в качестве гарнира к стейку. Но держусь.
В день должно быть пять приемов пищи: три основных и два перекуса. Между ними делаю перерывы по три часа. Устанавливаю новые правила, вместо хлеба теперь ем ржаные хлебцы, а вот воду за 30 минут до и после еды стараюсь не пить.
Приучаю себя к мысли, что сладкое — это самостоятельное блюдо, поэтому небольшой кусочек шоколадки или батончик мюсли ем на второй завтрак.
По вечерам делаю растяжку и наклоны, по времени это занимает около 15 минут. На работе постоянно забываю выпивать дневную норму воды, приходится по утрам покупать 1,5-литровую бутылку минералки без газа. Цель — выпить всю. Коллеги посмеиваются, но к концу недели из организма уходит лишняя вода, а вместе с ней и отечность. И вот уже на весах минус 3 кг. Это вдохновляет!
Вторая неделя
Начинаю привыкать есть макароны, картошку и овощи сами по себе, а не в качестве гарнира к мясу. Однако на эту неделю выпадает день рождения мамы, и я срываюсь, позволяю себе кусок торта, не выдержав перед этим трехчасовой интервал.
Зато к вечерней зарядке теперь добавляются танцы на приставке Xbox — через час хочется умереть, всё ноет, но через пару недель второй подбородок уходит, овал лица становится четче, а на весах — минус еще 2 кг. Коллеги перестают хихикать над моими перекусами и стаканами воды по расписанию.
Неделя третья
Уже начинает тошнить от курицы, поэтому перехожу на баранину, и, знаете, бульон вкуснее. Всё еще не могу отказаться от кофе в пакетиках, поэтому завариваю в 12 дня, беру мини-шоколадку и считаю этот прием пищи вторым завтраком. За неделю сбрасываю еще килограмм и вуаля, цифра на весах наконец-то меняется! В честь этого позволяю себе любимое чили кон карне (острое блюдо мексиканской кухни из мясного фарша и фасоли. — Прим. ред.), жадно смакуя и запоминая сочетание вкуса бобовых, мяса и халапеньо.
Из нагрузок остаются танцы и бокс на приставке пару раз в неделю. После таких тренировок и тело ломит, и хвост отваливается. Зато на руках начинают появляться мышцы, а фигура всё больше напоминает красивую четко очерченную грушу.
Шестая неделя
Последние две недели эксперимента провожу в Малайзии. Из-за особенностей климата проблем с питьем не возникает, воды и натуральных соков пью много, ем мало, а уж простые углеводы и вовсе исчезают из поля зрения — им на смену приходят фрукты и острые тайские супы. Пакетики 3 в 1 наконец-то забыты. Вместо танцев стараюсь ходить по 10 км в день на беговой дорожке.
В какой-то момент встаю на весы и тут же зову хозяйку квартиры, чтобы сообщить ей, что они сломаны, на табло красуется цифра 75 кг. Проверка весов другими домочадцами показала, что с прибором всё нормально. А вот я сбросила еще 4 кило. Отражение в зеркале это только подтверждает — ноги и руки стали стройнее, ушел живот.
Что врачи думают про раздельное питание
— Главное достоинство раздельного питания — облегчение процесса пищеварения. Когда белки и углеводы не мешают друг другу перевариваться, в организме не образуется токсичных веществ (например, из непереваренного белка), и он начинает самоочищаться. По этой причине в случае резкого перехода на обычное, смешанное питание после практики раздельного человек может чувствовать себя плохо: он острее реагирует на привычные погрешности в еде, которых раньше просто не замечал, — рассказывала для НГС диетолог Елена Гарагуля.
По опыту эксперта, врачи рекомендуют включить элементы раздельного питания в пищевой режим, но без фанатизма. Например, искусственно есть одну картошку или отдельно от всего мясо в ущерб вкусу не всегда требуется. Так, например, бутерброд есть можно, но не с белым хлебом, а с цельнозерновым: пищевые волокна, которые в нем содержатся, мешают быстрому всасыванию углеводов (быстрые углеводы в свою очередь мешают усваиваться белкам). С этой же целью полезно запекать картошку целиком, в мундире.
Елена Гарагуля — диетолог, нутрициолог, стаж работы — более 28 лет.
Как начать худеть и какие могут быть ошибки
Врачи советуют сначала подумать, как долго вы собираетесь худеть, и ставить реальные цели: чем короче сроки, тем больше стресса получает организм. В этом случае ответ тела не порадует.
— Резких движений в ограничениях по питанию, калорийности еды быть не должно — это чревато для организма. Ответ на такой стресс может быть печальным: это скажется на качестве волос, состоянии кожи. Да и настроение у человека в целом будет достаточно депрессивным, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Галина Барташевич. — Посетите диетолога, эндокринолога, убедитесь, что нет гипотиреоза, всё в порядке с гемоглобином, нет анемии, повышенного уровня сахара в крови. Стартовый задел по качеству здоровья сделать надо. Если речь идет о серьезном ожирении, грамотное обследование у диетолога, эндокринолога или терапевта просто необходимо. Если же вопрос о 3–5 килограммах, начните с понимания того, как быстро вы хотите с этими килограммами расстаться. Чем спокойней будет меняться питание и увеличиваться физические нагрузки, тем качественней будет результат.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Начните с пересмотра рациона и времени приема пищи.
— Добавьте овощей и фруктов. Старайтесь, чтобы каждый прием пищи содержал в себе овощи или фрукты. Старайтесь есть больше натуральных продуктов, а не обработанных. Мясо или рыба — вместо сосисок и колбасы. Крупы и цельнозерновые макароны и хлеб — вместо макарон из белой муки. Попробуйте есть регулярно, чтобы не испытывать чувство голода, — говорит специалист по похудению Дарья Князева. — Когда мы голодны, больше хочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию. Если душа не лежит к занятиям в зале, попробуйте выделять время просто на прогулки пешком. А в идеале — найдите активность, которой вам нравится заниматься. Ходьба, бег, плавание, пилатес, велосипед, групповые тренировки под музыку или танцы. Если вы найдете активность, от которой будете получать удовольствие, то заниматься спортом станет легко и приятно, потеря веса будет отличным бонусом.
Дарья Князева — инструктор групповых программ, сертифицированный специалист по миофасциальному релизу, сертифицированный специалист по тренировкам во время беременности и восстановлению после родов. Руководитель тренировочного отдела школы идеального тела #Sekta.
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