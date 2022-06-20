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На пляжах Новосибирского водохранилища попросили не купаться из-за качества воды

Жителей города предупреждают, что такая вода не должна попадать в рот и нос

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Вода не соответствует требованиям СанПиН

Вода не соответствует требованиям СанПиН

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Жителей Новосибирска просят временно воздержаться от посещения городских пляжей на Новосибирском водохранилище. Такую информацию сообщили в ГУ и ЧС Советского района.

— Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на прошлой неделе. По результатам экспертизы выявлено неполное соответствие требованиям СанПиНа. Она не должна попадать в рот, нос или открытые раны на теле. Ноги промочить можно, купаться целиком — не рекомендуется, — сообщили в ГУ и ЧС Советского района Новосибирска.

Все шесть пляжей в Новосибирске официально начали работу. Купаться на муниципальных разрешили 10 июня, частный «Звезда» получил разрешение на работу 15 июня.

Ранее НГС рассказал о 8 недорогих баз отдыха недалеко от города с пляжами, бассейнами и развлечениями. Эта подборка — для новосибирцев, которые хотят бюджетно отдохнуть, загореть, посмотреть закат и насладиться природой.

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