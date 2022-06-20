На пляжах Новосибирского водохранилища попросили не купаться из-за качества воды
Жителей города предупреждают, что такая вода не должна попадать в рот и нос
Жителей Новосибирска просят временно воздержаться от посещения городских пляжей на Новосибирском водохранилище. Такую информацию сообщили в ГУ и ЧС Советского района.
— Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на прошлой неделе. По результатам экспертизы выявлено неполное соответствие требованиям СанПиНа. Она не должна попадать в рот, нос или открытые раны на теле. Ноги промочить можно, купаться целиком — не рекомендуется, — сообщили в ГУ и ЧС Советского района Новосибирска.
Все шесть пляжей в Новосибирске официально начали работу. Купаться на муниципальных разрешили 10 июня, частный «Звезда» получил разрешение на работу 15 июня.
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